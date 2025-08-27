楊思琦坐擁半億身家成「樓后」 揭秘全靠1人指點 霸氣回應唔靠富豪
楊思琦密密掃磚頭 驚揭手持5個物業遍佈全港
被外界封為圈中「樓后」的楊思琦，投資眼光相當獨到。早在2006年，即奪得港姐冠軍後的短短5年，她便成功上車，以約4,000,000港元買入長沙灣泓景台一個920呎的單位，踏出成為業主的第一步。其後她繼續出擊，再以2,630,000港元購入藍田麗港城的單位。據報道，楊思琦目前在香港已持有約5個物業，地點遍及將軍澳、藍田、觀塘及荔枝角等地區，物業版圖相當廣闊。除了鍾情買「磚頭」保值，她亦涉足股票、基金、債券及外匯等多方面投資，實行多元化策略，難怪財富能夠越滾越大。
楊思琦親自回應半億身家傳聞：都係自己努力嘅成果
面對被指坐擁半億身家的傳聞，楊思琦早前接受傳媒訪問時大方承認在香港擁有多個物業，但她將一切歸功於自己的努力。她當時從容回應，言談間流露著自信與喜悅，並留下一句金句：「都係自己努力嘅成果，好開心自己有能力。」這番話足見她對自己多年來在演藝圈打拼，並將血汗錢轉化為資產的成就感到非常自豪。從TVB花旦到北上發展，楊思琦一直默默耕耘，如今的豐厚身家，正是她辛勤工作多年的最佳證明。
2001年奪冠後即上車 全靠銀行媽咪幕後教路
楊思琦的投資之路並非單打獨鬥，背後最重要的推手其實是她的母親。據悉，楊思琦的母親任職銀行，擁有專業的理財知識。自楊思琦入行以來，母親便不斷鼓勵她要及早買樓投資，為未來做好打算。楊思琦與母親感情極好，對媽媽百分百信任，因此將所有收入都交由母親全權打理。在母親的專業規劃下，她的財政狀況從未出現問題，更成功透過買賣物業累積財富，一步步登上「樓后」寶座，可見一位可靠的理財軍師是何其重要。
否認「貪慕虛榮」指控 財力十足唔靠男人
楊思琦多年來一人肩負「母兼父職」，卻始終在金錢上自力更生，從未依靠男人。外界長期將她標籤為「貪慕虛榮」，但她曾接受媒體訪問堅決否認，直言：「如果我要搵個有錢嘅，我仲使乜做，咁瞓低就得啦」她坦承過往不乏富豪追求，甚至有人熱心介紹，但她一律婉拒，選擇靠自己拼搏。多年來，她透過物業收租、直播帶貨等途徑積極賺錢，展現出獨立自主的女強人姿態。