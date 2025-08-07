47歲楊思琦出新歌賀牛一 大方透露直播超可觀收入兼爆老公真正身份

47歲前港姐冠軍楊思琦近年專注於內地發展，並經常在內地社交平台做直播，落力吸金。今日（7日）楊思琦就帶住一對仔女及媽媽現身尖沙咀，為新歌《三個人的愛情太擁擠》舉行發布會，心情大靚嘅楊思琦接受訪問時罕談其老公嘅話題，更大爆對方嘅真正身份……