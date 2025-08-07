47歲楊思琦出新歌賀牛一 大方透露直播超可觀收入兼爆老公真正身份
47歲前港姐冠軍楊思琦近年專注於內地發展，並經常在內地社交平台做直播，落力吸金。今日（7日）楊思琦就帶住一對仔女及媽媽現身尖沙咀，為新歌《三個人的愛情太擁擠》舉行發布會，心情大靚嘅楊思琦接受訪問時罕談其老公嘅話題，更大爆對方嘅真正身份……
楊思琦自豪透露直播可觀收入
楊思琦事隔5年再度推出新歌，今日現身發布會嘅佢接受訪問時，就表示新歌自資五位數字製作，希望藉歌曲帶出對愛情與家庭的珍視，更預計歌曲未來會在150個平台推廣。
楊思琦接受訪問時更借機會澄清曾被指收費傾偈一事，並大爆自己嘅直播事業發展強勁，除咗坐擁141萬粉絲之外，更試過直播帶貨一場賣足200萬營業額！
楊思琦親解開直播爆喊原因
楊思琦在訪問中亦開腔回應於直播中爆喊一事，皆因年初佢於直播時突然情緒失控狂喊，令唔少fans都十分擔心佢嘅情緒狀態。對此楊思琦接受訪問時就重提事件，並表示自己好眼淺，當日直播其實係因為一首歌而喊：「因為啲粉絲都會點歌，咁我唔識就會去學啦，咁就點播聽到一首歌好感動，叫做《是媽媽是女兒》，呢首歌好感動嘅」，並指歌曲中有做媽媽後特別感觸嘅部分，所以「企埋一邊就忍唔住啦，咁就喺到喊啦」。
楊思琦老公真正身份曝光
而談及家人與老公對其事業的支持時，楊思琦就冧爆表示雖然老公未有現身發布會，但十分支持她的音樂追夢。楊思琦隨後更大爆老公真實身份，又稱唔希望影響佢：「佢係素人，我唔想影響佢，因為成日啲目光都喺我身上，我驚打擾佢生活。」不過楊思琦亦直言唔會收埋老公：「大家順其自然，見到會介紹吓」，並透露不時都會孖老公出街。
撰文：東方新地圖片來源：直播截圖、youtube@MoreForms Media魔方全媒、ig@szekikk、微博@楊思琦資料或影片來源：原文刊於新假期