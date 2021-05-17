楊思琦神秘老公之謎 網民再發現「大話」端倪 李居明師傅竟成重要証人

楊思琦雖有一女一仔，但次子親父兼老公的身份至今仍是個謎，不少人覺得老公是虛構出來，又有指是楊思琦當人情婦唔見得光，因此一直不肯公開人前。對於此事，楊思琦自圓其說無數次，亦經常自打嘴巴，日前楊思琦好離奇咁話自己有好多男朋友，網友直指：「老公還老公，男朋友還男朋友，兩樣嘢可以同時擁有。」

編輯：東方新地 原文：新Monday 圖片：楊思琦IG、連登截圖