楊思琦神秘老公之謎 網民再發現「大話」端倪 李居明師傅竟成重要証人
楊思琦雖有一女一仔，但次子親父兼老公的身份至今仍是個謎，不少人覺得老公是虛構出來，又有指是楊思琦當人情婦唔見得光，因此一直不肯公開人前。對於此事，楊思琦自圓其說無數次，亦經常自打嘴巴，日前楊思琦好離奇咁話自己有好多男朋友，網友直指：「老公還老公，男朋友還男朋友，兩樣嘢可以同時擁有。」
編輯：東方新地 原文：新Monday 圖片：楊思琦IG、連登截圖
李居明師傅：楊思琦牛年流行姐弟戀
數月前，楊思琦應玄學大師李居明邀請，拍攝粵劇一百周年電影《粵劇靈》的部份。李居明師傅指楊思琦在牛年行紫微龍德星大運，未來四年會豬籠入水，他又講到楊思琦牛年會旺桃花，因為牛年流行姐弟戀，仲鼓勵她勇敢面對。楊思琦當場回應指：「身邊確實有不少男朋友，只是大部份較我細十年八載，所以不能接受姐弟戀。」李居明師傅似乎間接篤爆她冇老公。
網友：早幾日先話自己有「老公」
楊思琦話自己有好多男朋友的報導出街後，網友隨即表示：「早幾日先話自己有老公。」有網友即回覆：「老公還老公，男朋友還男朋友，兩樣嘢可以同時擁有。」不少人覺得她是幻想一個老公人物出來：「真係思覺失調，平衡時空幻想左幾多個世界出嚟。」、「啲嘢好難呃一世，你話你自己一個女人湊大兩個，我仲會尊重下你，依家玩隱形老公想點? 扮幸福家庭? 」
網友繼續爆料：由朝到黑都係自己一個
亦有網民在討論區留言，表示自己住在楊思琦家附近，提到：「我住佢屋企附近，成日見到佢，由朝到黑都係自己一個，再唔係就得佢阿媽陪，之前見佢勁大個肚夜晚10點幾都係自己一個去超市，有X老公咩？睇精神科啦。」而早前楊思琦撞車入院，所謂的老公也沒有現身陪太太入院，網友更深信老公身份可疑，一是別人的老公，一是虛構出來。因此也有網友提到如果是一齊住「狗仔隊不可能沒有發現。」云云。