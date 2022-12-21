楊思琦中招後用「羊」字玩諧音梗 激民憤：不知所謂！

有「童顏港姐」之稱的楊思琦，自2007年開始轉到內地發展，並經常在社交平台與網民分享日常生活和互動，不過楊思琦樣就靚啦，但拍襯的片都古古怪怪，唔係個個都受落，就以之前幫學生打氣片為例，都拍得相當有「創意」。近日，楊思琦又出新招，借內地疫情爆發拍片開玩笑，結果終於惹來一眾內地網民的不滿。