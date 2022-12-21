楊思琦中招後用「羊」字玩諧音梗 激民憤：不知所謂！
大玩諧音梗 以「羊」分6大狀況
近日內地疫情反復不斷，有不少網民於社交平台分享有關抗疫和中招康復的過程。他們通常會以羊的表情符號代表中招「陽性」的意思。然而，楊思琦亦有追上潮流，拍攝疫情和「羊」的相關片段。
由影片可見，楊思琦開始以「羊了個羊，你是那隻羊」作為題目，疑似關心網民現時的身體狀況。其後她以卡通片的角色分了6個與疫情有關的情況。
1無症感染
首先，楊思琦疑似因為沒有感染和患病而開心，所以「喜洋洋」形容無症感染。
2渾身酸疼
其次，她以「懶洋洋」代表渾身酸疼，疑似暗指患病的症狀令人狀態不好，以「懶」來代表。
（圖片來源：小紅書@楊思琦szeki）
3持續低燒和高燒不退
然後，她把持續低燒和高燒不退症狀的重點放在溫度上，並以「暖洋洋」形容持續低燒的情況；以「沸洋洋」形容高燒不退。
（圖片來源：小紅書@楊思琦szeki）
4一直不陰和一直不陽
她把「慢洋洋」形容一直不陰，「美洋洋」形容一直不陽。
網民頂唔順「不知所謂」
不少網民觀看影片後直言楊思琦「不知所謂」，表示「這樣的是都可以開玩笑」、「一點不好笑」、「好無聊」。更有不少網民認為她身為公眾人物不應該以疫情開玩笑，「有咩好笑，身為公眾人物，唔會關心大眾」、「拿這種事開玩笑，博取流量，未免有點太不道德了吧」。不過都有網民力撐表示思琦妹好fun，好有創意。
重溫楊思琦驚變屯門娜娜 「大媽式唱歌」引關注！
楊思琦近年積極於內地發展，不時都上傳各式各樣的影片，仲試過拍片cosplay學生妹，夠晒「青春」啊！不過已經44歲的楊思琦，有時候跳舞唱歌都有啲騎呢，其中一條影片為中國高考生打氣，其背景及顏色都相當奇怪，網民都直言：「尷尬」、「唱得不錯，以後別唱了」。
新片娘爆 充滿老土味
近日楊思琦再於內地社交媒體上傳影片，她Po出在廣州的唱歌影片，用粵語唱出關淑怡的歌曲《難得有情人》，上身一襲黑色低胸再加上一條富有中華文化的束腰長裙，令網民都將目光放於其身上。不過就咁聽楊思琦唱歌，的確有點老尷，仲帶有一絲絲「娘味」。
網民對於其又唱又跳都有讚有彈，有網民就大讚思琦妹身材唔錯，而且樣貌都keep到咁年輕；另一邊則有網民認為其「對嘴型」的唱法似足內地流行的「土味視頻」，即係老土到爆的影片。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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