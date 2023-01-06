楊思琦甜爆老公當佢係女神 網民：又在自導自演
楊思琦大呻被「啤酒妹」傳聞拖累多年
現年44歲的楊思琦是2001年港姐冠軍，但2012年，她突然未婚生女，形象插水，當年更有傳她因為獨力養女兼供樓，入不敷支，要北上夜場秘撈做啤酒妹，賣啤酒養家，她在訪問中大呻自己真係無慘到要去賣啤酒：「有啲人（因為呢段新聞）唔敢搵我演出，影響我生意呀！」
想搵人刪除賣啤酒舊聞
楊思琦無奈解釋當時只是應在酒吧演出時，應酒吧要求要拿著啤酒贊助商的產品影相，而非賣啤酒：「我當時有澄清咗，但人哋唔會將我澄清嘅寫返出嚟。而嗰段新聞無時無刻，你搜索楊思琦，咁佢又走出嚟，我想問吓有冇朋友幫我刪除咗咗佢呀？」
透過朋友介紹認識現任老公
楊思琦在訪問中又講到其圈外人老公，她甜爆指遇上現任老公是「天意」，一向「宅女」的她難得出街，直到一個朋友約她食飯，她推了幾次後便決定應約，結果朋友就介紹了現任老公給她認識，之後兩人便開始發展，她笑言：「好開心遇到彼此。」
揀老公不要求有經濟能力
楊思琦透露兩人由認識到決定一齊，用了一、兩年的時間，並非閃婚，講到當初對擇偶的要求，她表示：「冇揀話要咩經濟能力，最緊要個人好，個心向住你，錢唔錢唔緊要！」她又大讚老公愛屋及烏，好愛錫她的囡囡，直頭當正自己個女一樣。
甜爆老公當自己係女神
被問到老公最愛她甚麼，楊思琦就甜爆老公指她是其女神，又數過她好多優點，但最大優點應該不是其外貌。她又大讚老公好體諒她長時間北上工作，而講到維持異地戀的心得，她就表示最重要有三項條件，包括互相信任、有交代，以及主動分享自己的日常生活。
網民：從沒有人拍到過她老公
雖然楊思琦罕有公開同老公相識的經過以及相處的甜蜜，不過網民都拒絕收貨，紛紛留言表示：「又在自導自演」、「好假」、「從沒有人拍到過她老公」、「隱形的老公」等等。
重提未婚生女：唔通唔要呢個BB咩
此外楊思琦又重提2012年未婚生女，引來很多負面新聞，她指因為自己係藝人，所以傳媒就要將她的事情放大並加以創作：「但我唔想越描越黑，最清楚嘅人就係我自己，外界點樣睇我唔緊要，呢個係命運，唔通唔要呢個BB咩！我覺得冇可能，同埋我冇一刻有呢個想法。」
嘆僧多粥少單親媽媽難搵對象
楊思琦又講到單親媽媽在擇偶方面有好大困難：「依家大家嘅生活條件都好咗，女仔嘅能力高咗，有一定嘅經濟條件，反而想搵嘅對象隨年齡增長，有啲結咗婚，競爭會好大。僧多粥少未必會搵到啱嘅人。」
係大環境造成：搵唔到都要繼續生活
楊思琦續說：「唔係單親媽媽想行呢條路，係大環境造成，做咩要將個大環境原因歸咎於自己，點解唔可以搵一班女仔出嚟我哋去enjoy下食餐好嘅，人生唔係淨係搵對象呢件事，如果搵唔到你就唔使生活咩，呢個世界上冇話冇咗邊個唔得，千祈唔好有呢個諗法。」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！除了視覺滿足外，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。