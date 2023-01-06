楊思琦甜爆老公當佢係女神 網民：又在自導自演

楊思琦近日接受內地電台《麗人麗語》訪問，重提當年曾被指慘到要秘撈做啤酒妹，她大呻這個報道在網上已流傳多年，好影響她做生意！此外她又罕有提到其圈外人老公，甜爆分享兩人相識的經過，又指他愛錫其囡囡有如親女兒一樣，不過網民都拒絕收貨，紛紛指她「又在自導自演」。