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楊思琦甜爆老公當佢係女神 網民：又在自導自演

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楊思琦近日接受內地電台《麗人麗語》訪問，重提當年曾被指慘到要秘撈做啤酒妹，她大呻這個報道在網上已流傳多年，好影響她做生意！此外她又罕有提到其圈外人老公，甜爆分享兩人相識的經過，又指他愛錫其囡囡有如親女兒一樣，不過網民都拒絕收貨，紛紛指她「又在自導自演」。

楊思琦大呻被「啤酒妹」傳聞拖累多年

現年44歲的楊思琦是2001年港姐冠軍，但2012年，她突然未婚生女，形象插水，當年更有傳她因為獨力養女兼供樓，入不敷支，要北上夜場秘撈做啤酒妹，賣啤酒養家，她在訪問中大呻自己真係無慘到要去賣啤酒：「有啲人（因為呢段新聞）唔敢搵我演出，影響我生意呀！」

楊思琦 楊思琦近年密密接job，令網民不禁懷疑她是否真的有老公？
楊思琦經常在內地登台吸金。（圖片來源：微博@楊思琦）

想搵人刪除賣啤酒舊聞

楊思琦無奈解釋當時只是應在酒吧演出時，應酒吧要求要拿著啤酒贊助商的產品影相，而非賣啤酒：「我當時有澄清咗，但人哋唔會將我澄清嘅寫返出嚟。而嗰段新聞無時無刻，你搜索楊思琦，咁佢又走出嚟，我想問吓有冇朋友幫我刪除咗咗佢呀？」

楊思琦 公屋 基層藝人
楊思琦曾經係「公屋妹」，細個住大坑西邨，2001年當選香港小姐冠軍，到2014年離巢，開始北上發展。（圖片來源：新傳媒照片庫）

透過朋友介紹認識現任老公

楊思琦在訪問中又講到其圈外人老公，她甜爆指遇上現任老公是「天意」，一向「宅女」的她難得出街，直到一個朋友約她食飯，她推了幾次後便決定應約，結果朋友就介紹了現任老公給她認識，之後兩人便開始發展，她笑言：「好開心遇到彼此。」

楊思琦 楊思琦指遇上現任老公是「天意」。
楊思琦指遇上現任老公是「天意」。（圖片來源：小紅書@麗人麗語）

揀老公不要求有經濟能力

楊思琦透露兩人由認識到決定一齊，用了一、兩年的時間，並非閃婚，講到當初對擇偶的要求，她表示：「冇揀話要咩經濟能力，最緊要個人好，個心向住你，錢唔錢唔緊要！」她又大讚老公愛屋及烏，好愛錫她的囡囡，直頭當正自己個女一樣。

楊思琦 楊思琦過去兩次懷孕都相當神秘，2012年宣布誕下女兒楊卓穎，當時沒有透露女兒父親的身份，2019年，楊思琦再度懷孕誕下兒子，聲稱與圈外老公已結婚。
楊思琦過去兩次懷孕都相當神秘，2012年宣佈誕下女兒楊卓穎（Krystal），當時沒有透露女兒父親的身份，2019年，楊思琦再度懷孕誕下兒子Kody，聲稱與圈外老公已在美國註冊結婚。（圖片來源：[email protected]

甜爆老公當自己係女神

被問到老公最愛她甚麼，楊思琦就甜爆老公指她是其女神，又數過她好多優點，但最大優點應該不是其外貌。她又大讚老公好體諒她長時間北上工作，而講到維持異地戀的心得，她就表示最重要有三項條件，包括互相信任、有交代，以及主動分享自己的日常生活。

楊思琦 楊思琦指現任老公對她的囡囡視如己出。
楊思琦指現任老公對她的囡囡視如己出。（圖片來源：微博@楊思琦）

網民：從沒有人拍到過她老公

雖然楊思琦罕有公開同老公相識的經過以及相處的甜蜜，不過網民都拒絕收貨，紛紛留言表示：「又在自導自演」、「好假」、「從沒有人拍到過她老公」、「隱形的老公」等等。

楊思琦
（圖片來源：小紅書留言截圖）
楊思琦
（圖片來源：小紅書留言截圖）
楊思琦
（圖片來源：小紅書留言截圖）

重提未婚生女：唔通唔要呢個BB咩

此外楊思琦又重提2012年未婚生女，引來很多負面新聞，她指因為自己係藝人，所以傳媒就要將她的事情放大並加以創作：「但我唔想越描越黑，最清楚嘅人就係我自己，外界點樣睇我唔緊要，呢個係命運，唔通唔要呢個BB咩！我覺得冇可能，同埋我冇一刻有呢個想法。」

楊思琦 楊思琦2012年生下女兒楊卓穎。
楊思琦2012年生下女兒楊卓穎。（圖片來源：小紅書@麗人麗語）

嘆僧多粥少單親媽媽難搵對象

楊思琦又講到單親媽媽在擇偶方面有好大困難：「依家大家嘅生活條件都好咗，女仔嘅能力高咗，有一定嘅經濟條件，反而想搵嘅對象隨年齡增長，有啲結咗婚，競爭會好大。僧多粥少未必會搵到啱嘅人。」

楊思琦 楊思琦重提當年未婚生女，又講到做單親媽媽在擇偶方面好困難。
楊思琦重提當年未婚生女，又講到做單親媽媽在擇偶方面好困難。（圖片來源：小紅書@麗人麗語）

係大環境造成：搵唔到都要繼續生活

楊思琦續說：「唔係單親媽媽想行呢條路，係大環境造成，做咩要將個大環境原因歸咎於自己，點解唔可以搵一班女仔出嚟我哋去enjoy下食餐好嘅，人生唔係淨係搵對象呢件事，如果搵唔到你就唔使生活咩，呢個世界上冇話冇咗邊個唔得，千祈唔好有呢個諗法。」

楊思琦 佢話一齊都係命運。
楊思琦話一切都係命運。（圖片來源：小紅書@麗人麗語）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@楊思琦、小紅書@麗人麗語、新傳媒照片庫、[email protected]

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