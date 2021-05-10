楊思琦虛擬老公仍然是個謎 網友發現其兒子樣貌竟然似足…

藝人楊思琦最近撞車入院，當時有指她受傷入院也沒有老公陪同，相當淒慘，因此有人相信其老公可能是虛構，又或是身份不見得光；網友就發現其兒子樣子似足城中一位富三代…

編輯：東方新地丨原文：新monday丨圖片：楊思琦＠IG、鍾培生@IG