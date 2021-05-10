楊思琦虛擬老公仍然是個謎 網友發現其兒子樣貌竟然似足…
藝人楊思琦最近撞車入院，當時有指她受傷入院也沒有老公陪同，相當淒慘，因此有人相信其老公可能是虛構，又或是身份不見得光；網友就發現其兒子樣子似足城中一位富三代…
編輯：東方新地丨原文：新monday丨圖片：楊思琦＠IG、鍾培生@IG
楊思琦多年以來情路崎嶇
楊思琦在2012年微博上宣布誕下一女楊卓穎（Krystal），當時她沒有透露女兒父親的身份，外間傳聞女兒父親為前跳水運動員吳帥，楊思琦就指不會再回應此問題。去年年頭，楊思琦誕下小兒子Kody，又公布已跟圈外男友在去年註冊結婚。
楊思琦入院冇老公陪 撞車意外疑另有內情
不過楊思琦老公至今從未曝光過令人懷疑其老公可能是虛構，又或是身份不見得光。至近日撞車入院，楊思琦入院也冇老公陪，加上有人覺得撞車意外可能另有內情，有人更聯想到是其從未曝光的老公的正室買兇，相當懸疑。另外，也有網友替楊思琦非常不值，認為如果有待楊思琦好，眼見老婆被外間一直抨擊，應該出來為老婆護航，以正視聽。雖然楊思琦一直被攻擊，但仍然堅持拒絕公開老公身份。
網友：佢個仔咁似電競之父鍾培生
楊思琦愈收埋老公，網友就愈好奇其真正身份，近日有網友留現楊思琦小兒子Kody的相，發現Kody與富三代有「電競之父」之稱的鍾培生相當似樣，更貼出二人相片做對比，Kody與鍾培生的面形同樣有肉，的確有幾分相似。
鍾培生身家豐厚 祖父為「工廈大王」的鍾江海
鍾培生是香港電子競技有限公司創辦人兼執行長、香港遊戲產業協會理事，以及國際電競玩家。另外，鍾培生曾祖父為已故商人鍾銘選，祖父為已故華廈置業創辦人，人稱「工廈大王」的鍾江海，鍾培生父親是華夏置業現任執行董事鍾江偉，家族十分有錢。