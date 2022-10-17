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44歲楊思琦拍片肚凸凸 被指第三度神秘陀B

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44歲的楊思琦曾兩度懷孕，先後誕下一女一子，雖然第一胎大家都認定生父是吳帥，不過當事人從未親口承認，2019年楊思琦再度懷孕，今次仲神奇，她只透露老公是圈外人，但從來冇露面，被指是虛擬老公。近年楊思琦北上發展，轉型做主播工作，經常通宵開直播。日前楊思琦在社交網拍片，身穿吊帶鬆身裙的她，腹部微微隆起，被指第三度秘密懷孕，對於習慣以單親形象示人的楊思琦，再陀第三胎真係唔出奇！

楊思琦 楊思琦過去兩次懷孕都相當神秘，2012年宣布誕下女兒楊卓穎，當時沒有透露女兒父親的身份，2019年，楊思琦再度懷孕誕下兒子，聲稱與圈外老公已結婚。
楊思琦過去兩次懷孕都相當神秘，2012年宣佈誕下女兒楊卓穎，當時沒有透露女兒父親的身份，2019年，楊思琦再度懷孕誕下兒子，聲稱與圈外老公已結婚。（圖片來源：[email protected]

楊思琦一對仔女唔同爸爸

楊思琦當年飛起拍拖多年的李泳豪搭上吳帥，之後仲珠胎暗結，12年女兒楊卓穎出世跟母姓，楊思琦從此努力搵錢做單親媽媽，至19年她突然再度懷孕誕下兒子，楊思琦堅稱與老公在美國註冊，不過老公就好似隱形人一樣從未見光，惹來「產擬老公」的猜測，雖然一對仔女唔同爸爸，但楊思琦一家三口不時公開放閃，不過就係唔見有男主人出現囉！

楊思琦 楊思琦的大女楊卓穎都是跟母姓。
楊思琦的大女楊卓穎都是跟母姓。（圖片來源：[email protected]
楊思琦 楊思琦為搵奶粉錢，近年轉型拍片做網紅。
楊思琦為搵奶粉錢，近年轉型拍片做網紅。（圖片來源：微博@楊思琦）

為搵奶粉錢拍片吸粉

三年前誕下第二胎後，楊思琦很快就產後復出，還積極轉型尋求新發展，她把工作基地轉到內地，更在內地社交平台非常活躍，可惜被指拍的片太過誇張，歌藝與演技同樣被彈，但楊思琦完全不當一回事，繼續頻頻拍片吸粉，日前她身穿一條粉藍色吊帶裙拍了一條片，卻惹來第三度懷孕的揣測。

楊思琦 楊思琦近日拍了一條很悠閒的片，她步出咖啡室打開雨傘。
楊思琦近日拍了一條很悠閒的片，她步出咖啡室打開雨傘。（圖片來源：[email protected]
楊思琦 片中楊思琦腹部明顯凸凸地，難怪惹來懷第三胎的揣測。
片中楊思琦腹部明顯凸凸地，難怪惹來懷第三胎的揣測。（圖片來源：[email protected]

鬆身裙現肚孕味濃

雖然楊思琦已44歲，但多年來都保養得宜，她在片穿上一條粉藍色吊帶長裙，撐起雨傘腳踏平底鞋閒逛，一副悠閒自得的樣子，不過條裙的下半身是鬆身剪裁，令她看起來肚凸凸，孕味甚濃，眼利網友即留言：「感覺你又偷偷懷孕了~這件衣服有孕味。」不少網民都有同感。

楊思琦 另一個側身角度來看，楊思琦個肚仲大。
另一個側身角度來看，楊思琦個肚仲大。（圖片來源：[email protected]
楊思琦 有網民用偷偷懷孕來形容楊思琦。
有網民用偷偷懷孕來形容楊思琦。（圖片來源：[email protected]
楊思琦 楊思琦近年密密接job，令網民不禁懷疑她是否真的有老公？
楊思琦近年密密接job，令網民不禁懷疑她是否真的有老公？（圖片來源：微博@楊思琦）
楊思琦 身為兩仔女之母的楊思琦，去年出寫真集大晒弗爆身材。
身為兩仔女之母的楊思琦，去年出寫真集大晒弗爆身材。（圖片來源：[email protected]
楊思琦 楊思琦生完又keep，keep完再生，真係有第三胎都唔係奇。
楊思琦生完又keep，keep完再生，真係有第三胎都唔係奇。（圖片來源：[email protected]

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楊思琦親解虛擬老公之謎：佢係圈外人

楊思琦自2001年成為港姐冠軍後，最為人熟悉應該是當年棄拍拖九年的李泳豪搭上空心老倌吳帥，結果未婚生女被指拜金一沉百踩。2020年2月，楊思琦再被踢爆離奇生多個仔，事後她解釋與圈外老公已在2019年結婚，不過從來冇人見過她口中的老公，令楊思琦的虛擬老公成謎，日前她接受內地《南方周末》訪問，難得提到其神秘老公，她笑言：「我有老公啦喎！因為佢係圈外人，佢本身過住一個正常嘅生活，我唔想令到佢畀人哋去追訪，搞到佢未必可以接受得到。」

楊思琦 楊思琦在訪問中講到她在香港出世，但她也是梅州蕉嶺的客家妹，自從拍了無綫節目《回鄉》後，她就覺得鄕下給她很有親切感，感覺像是在「尋根」一樣，即使沒見過面，也有一種血濃於水的感覺。
楊思琦在訪問中講到她在香港出世，但她也是梅州蕉嶺的客家妹，自從拍了無綫節目《回鄉》後，她就覺得鄕下給她很有親切感，感覺像是在「尋根」一樣，即使沒見過面，也有一種血濃於水的感覺。（圖片來源：微博@南方周末）
楊思琦 楊思琦在訪問中難得講到她的神秘老公，仲一路講一路笑得好開心。
楊思琦在訪問中難得講到她的神秘老公，仲一路講一路笑得好開心。（圖片來源：微博@南方周末）
楊思琦 楊思琦在訪問中難得講到她的神秘老公，仲一路講一路笑得好開心。
不過網友對她解釋隱瞞老公身份多年的原因依然拒絕收貨，紛紛繼續追問楊思琦神秘老公的真正身份。（圖片來源：微博@南方周末）

楊思琦望做仔女榜樣

楊思琦在訪問中難免提到自己一對仔女：「我依家囡囡好快十歲，囝囝都眨吓眼兩歲，但喺佢兩歲嘅時候，我嚟咗廣州差唔多半年，即係（由佢出世到依家）有成四分之一嘅時間，我陪唔到佢，其實我都有少少內疚嘅感覺，都好想陪吓佢。」她又講起對小朋友的期望︰「我都會想我啲小朋友好似我咁，如果係做事嘅話，就係好認真好投入，好有責任感，我唔理佢係咪一個成功嘅人，自己努力過，就算我唔成功，我盡咗本分，都唔會覺得有遺憾。」

楊思琦 楊思琦話希望自己的拼搏努力，能夠成為一對仔女的榜樣。
楊思琦話希望自己的拼搏努力，能夠成為一對仔女的榜樣。（圖片來源：[email protected]

楊思琦被網民嘲淪落到做主播

講到事業，楊思琦指最近拍戲是比以前少了點，但不代表她不會再拍，因為她對演戲方面仍很有興趣，她直言：「以往我拍劇會長時間去投入一個角色，係做其他人，但我反而覺得做主播可以好舒服咁做返自己，我唔理可能有人打啲字話：點解你要同啲網紅PK？點解依家啲演員要淪落到嚟做主播？以往如果拍一個電視劇，我真係要花好長好長嘅時間去鑽研一個角色，但依家就唔同，網絡上面就係好容易接收到啲新嘅訊息，好容易就會同所有普羅大眾有一個緊密嘅接觸。」

楊思琦 楊思琦揚言希望能拍一些不需要怎樣去化妝的戲，講一些現實生活或者講一些鄉村女孩的戲，又或者講一些朴素些的生活方式的戲。
楊思琦揚言希望能拍一些不需要怎樣去化妝的戲，講一些現實生活或者講一些鄉村女孩的戲，又或者講一些朴素些的生活方式的戲。（圖片來源：微博@南方周末）

楊思琦感激家人支持

楊思琦續說：「有好多人都會話：做咗媽媽應該留喺屋企，照顧多啲自己小朋友，陪佢多啲，咁我都贊成嘅，但我覺得如果係一個體諒嘅伴侶，或者係一個和諧嘅家庭，男同埋女都應該係平等㗎囉，現今嘅社會我覺得真係事業對於女性嚟講係好緊要。其實我自由度都算係好大㗎喇，好彩有屋企人幫我睇住啲小朋友，令到我喺我工作上面可以有啲唔同嘅發揮同埋一個新嘅嘗試。」

楊思琦 楊思琦話好感謝有屋企人幫佢睇住兩個小朋友，令佢可以喺事業上衝刺，唔知係講緊佢媽媽，定係佢老公呢？
楊思琦話好感謝有屋企人幫佢睇住兩個小朋友，令佢可以喺事業上衝刺，唔知係講緊佢媽媽，定係佢老公呢？（圖片來源：微博@南方周末）

重溫楊思琦被林盛斌追問虛擬老公：如果我講大話咪好辛苦！

楊思琦去年接受阿Bob林盛斌和麥玲玲師傅《Master’s Talk師父有請》訪問，講到楊思琦當年突然傳出未婚懷孕的消息，一度震驚娛樂圈，楊思琦話：「生小朋友係我打算，不過之後發生嘅事，係我同對方（前男友吳帥）有問題冇再喺埋一齊。」楊思琦表示對方沒有經濟上支援女兒的生活費，她認為自己負擔到就問都沒有問對方。

楊思琦和羅霖日前上《Master
楊思琦和羅霖日前上《Master’s Talk師父有請》節目，大談感情、婚姻。（圖片來源：《師父有請》截圖）

爆囡囡最開心終於有爸爸

阿Bob問大女有冇追問生父？楊思琦話：「佢冇問起生父，不過有講過話想要個弟弟，同埋話想要個爸爸，所以依家佢叫我現任丈夫做爸爸，不斷咁叫，佢恨咗好耐﹗」不過楊思琦對現任丈夫還是好口密，她解釋因為丈夫是圈外人，不讓對方曝光是尊重他的決定，楊思琦話：「我由細到大都喺呢行，大家記者朋友都睇住我大，有咩都可以講，不過佢話唔想講我咪配合，（呢個世界係咪冇乜人知你丈夫身份？」係呀，有傳聞話係虛擬老公㖭，又話我作出嚟，又話咩大話冚大話，我覺得好好笑，如果我作大話出嚟，我咪好辛苦囉，我點會諗到咁多嘢？」楊思琦又謂現在生活很開心﹗

楊思琦 楊思琦
楊思琦（圖片來源：《師父有請》截圖）

被志雲大師打爛沙盤問到篤 楊思琦有口難言

楊思琦當年戀吳帥搞到變成未婚媽媽，逃去美國生女後兩個月返港，成為一時佳話，14年楊思琦約滿無綫電視後決定不續約，近年為養家攻入內地市場，去年唔聲唔聲又生仔，已經行錯一次的楊思琦今次仲離奇，老公與兒子生父身份隻字不提，只強調對方是圈外人不想曝光。愈神秘就愈惹人揣測，之前陳志雲在其網上節目《Stephen‧傾》內多方位單刀直問，楊思琦多次保持緘默唔知點答好，仲試過黑面。

楊思琦 楊思琦上陳志雲的網上節目做嘉賓，一見面即手踭踫手踭打招呼。
楊思琦上陳志雲的網上節目做嘉賓，一見面即手踭踫手踭打招呼。（圖片來源：《Stephen‧傾》網上影片截圖）

重提豪仔 楊思琦好多嘢唔想講

其實楊思琦上得陳志雲節目就預了要答刁鑽問題，不過當話題轉到前度李泳豪時，楊思琦妹態度迴避，表示感情世界好難拿捏，面對負面新聞指她專搵有錢人，楊思琦叫陳志雲幫佢平反。對於當年未婚誕女，她說自己諗清諗楚，決定獨力撫養，自言好鍾意小朋友，不會因為其他因素抹殺生存權利，不過陳志雲不斷追問當年的情況，楊思琦就話：「呢啲嘢唔想答唔想講！細節嘢唔想提！」楊思琦只肯回答當年她與吳帥，最後是由她主動斬纜。

楊思琦 另一個糾纏好耐的話題，就是當年錯愛吳帥，陳志雲話要「畀個叻楊思琦」，因為當年是她主動斬纜。
另一個糾纏好耐的話題，就是當年錯愛吳帥，陳志雲話要「畀個叻楊思琦」，因為當年是她主動斬纜。（圖片來源：《Stephen‧傾》網上影片截圖）

楊思琦聲稱不接受有婦之夫

對於楊思琦再生第二胎，陳志雲來來回回不停追問，對於虛擬老公被質疑根本無此人，楊思琦堅持老公是圈外人要低調，即使永遠不曝光都無所謂，不過陳志雲就追問如何可以永遠不曝光，又問楊思琦與老公怎樣共同生活，楊思琦的答案全部都好虛，不停在遊花園。陳志雲繼續窮追不捨，問楊思琦會不會接受與其他人共享一個男人，楊思琦面色一沉答得有點遲疑：「如果對方結咗婚唔可以接受！」

楊思琦 陳志雲多番追問，話題離不開楊思琦的虛擬老公，搞到佢數度面有難色口窒窒。
陳志雲多番追問，話題離不開楊思琦的虛擬老公，搞到佢數度面有難色口窒窒。（圖片來源：《Stephen‧傾》網上影片截圖）

楊思琦自爆被在位者傷害

講到當年在美國生女的經歷，楊思琦突然自爆當年某人做了傷害她的事情，現在已原諒對方：「佢做過傷害我嘅事，我可以原諒佢對我做過嘅嘢，我唔係講緊另一半嗰啲，係在位者！因為嗰個人係在位者，當其時嘅在位者。如果依家見到我都會同佢打招呼！」陳志雲表示對在位者身份好好奇，不過楊思琦不肯透露半句內情，陳志雲笑言訪問後會私底下問清楚楊思琦。

楊思琦 楊思琦更自爆曾被在位者傷害，但她唔肯開名爆係邊個！
楊思琦更自爆曾被在位者傷害，但她唔肯開名爆係邊個！（圖片來源：《Stephen‧傾》網上影片截圖）

楊思琦辛苦養家月供五物業

楊思琦絕對是圈中奇女子，當年因飛甩拍拖多年感情穩定的李泳豪，搭上空心吳帥錯晒，在美國生埋大女楊卓穎後，她返港重過新生活，辛苦養家又要供五個物業，搵少啲都唔掂，所以楊思琦14年離開無綫後，密集式中港兩地走，拍劇、拍電影、代言、登台與酒吧騷來者不拒，生活上自己慳得就慳，甚至為工作捱到病都要供囡囡讀國際學校，培育女兒多方面發展。

楊思琦12年誕下大女楊卓穎，八年後再迎來兒子Kody，冇爸爸的全家福，楊思琦似乎已經習慣了。
楊思琦12年誕下大女楊卓穎，八年後再迎來兒子Kody，冇爸爸的全家福，楊思琦似乎已經習慣了。（圖片來源：微博@楊思琦szeki）
單身多年一直話感情冇著落的楊思琦，去年10月驚爆又大肚，臨盆前與囡囡卓穎去影孕婦寫真，老公未見影。
單身多年一直話感情冇著落的楊思琦，前年10月驚爆又大肚，臨盆前與囡囡卓穎去影孕婦寫真，老公未見影。（圖片來源：微博@楊思琦官方影迷會論壇）
今年2月中兒子出世，楊思琦只透露囝囝英文名叫 Kody，暱稱「豬豬」，她更與囝囝去影初生寫真，雖然細仔出世前她聲稱與老公在外地已婚，但Kody也跟媽咪姓楊。
2020年2月中兒子出世，楊思琦只透露囝囝英文名叫 Kody，暱稱「豬豬」，她更與囝囝去影初生寫真，雖然細仔出世前她聲稱與老公在外地已婚，但Kody也跟媽咪姓楊。（圖片來源：微博@楊思琦szeki）
為湊B冇覺好瞓的楊思琦，笑指大女卓穎懂事聽話，是照顧弟弟的好幫手，而兩個月大的「豬豬」能吃能睡，生長線超晒標，現在已變成「大豬豬」。
為湊B冇覺好瞓的楊思琦，笑指大女卓穎懂事聽話，是照顧弟弟的好幫手，而兩個月大的「豬豬」能吃能睡，生長線超晒標，現在已變成「大豬豬」。（圖片來源：微博@楊思琦官方影迷會論壇）

虛擬老公從未online 為錢返內地出騷唔驚

2019年10月楊思琦突然被驚爆大肚，近年冇承認過有拍拖，第二胎經手人自然備受關注，每次被追問老公身份，她都避重就輕遊花園，只表示在對的時間遇上對的人，對方是圈外人卻十分支持她的工作，對於被質疑老公在懷孕期間冇影，她又解釋老公要低調，到兒子出世被發現都是與大女一樣跟楊思琦姓楊，外界對其老公是否真的存在更加成疑。據知情者透露：「真係從來冇人見過思琦老公，佢喺香港生，冇理由一次都未見過佢有男人陪佢產檢，就算影孕前同產後寫真，爸爸都係冇出現，搞到思琦好似一直喺度虛擬緊自己個老公咁，成件事真係好奇怪，所以大家都猜測 BB生父唔見得光嘅種種原因。最離奇就係生前同生後思琦都繼續搏命搵錢，佢講到個虛擬老公對佢咁好，又點解會忍心佢未坐完月已經急住復出做嘢？」

得天獨厚的楊思琦，懷孕期間都是肥胎唔肥人，產後她即搵專人紮肚，唔使一個月已回復美好身材。
得天獨厚的楊思琦，懷孕期間都是肥胎唔肥人，產後她即搵專人紮肚，唔使一個月已回復美好身材。（圖片來源：微博@楊思琦szeki）
上年推出單曲〈愛的森林〉正式進軍樂壇的楊思琦，產後一個月現身公開活動接下《 2019年 AEG音樂排行榜頒獎典禮》「鑽石新人獎」及「鑽石全方位歌手」獎。
2019年推出單曲〈愛的森林〉正式進軍樂壇的楊思琦，產後一個月現身公開活動接下《 2019年 AEG音樂排行榜頒獎典禮》「鑽石新人獎」及「鑽石全方位歌手」獎。（圖片來源：微博@楊思琦szeki）

2020年2月兒子 Kody出世後，楊思琦即急不及待搵專人幫她紮肚修身，很快小蠻腰已經歸位，而她亦四出放風準備好產後復出，可惜香港受新冠肺炎影響，九成九的演藝工作都叫停，據知楊思琦非常心急，不斷聯絡國內的中介單位，知情者說：「原來內地好多夜場都繼續經營，思琦話唔驚，佢會做好抗疫措施，總之有登台同騷佢都照接，可以繼續安排。」楊思琦博成咁，全因有對年幼仔女要養又要孭起頭家，而佢口中嘅好老公究竟身在何方呢？

楊思琦 思琦妹年過四十女人當自強，雖然口口聲聲說有個非常關心和照顧她的老公在身邊，但老公形同虛擬，生完囝囝遇上疫情亦冇有怕，狀態已回勇的她希望疫情過去可以繼續正常搵錢養家。
思琦妹年過四十女人當自強，雖然口口聲聲說有個非常關心和照顧她的老公在身邊，但老公形同虛擬，生完囝囝遇上疫情亦冇有怕，狀態已回勇的她希望疫情過去可以繼續正常搵錢養家。（圖片來源：微博@楊思琦szeki）
楊思琦在情路上極盡坎坷，幸有母親做最強後盾，年初被影到陀住巨肚湊大女放學，而囝囝出世後，楊母亦幫忙湊孫，分擔楊思琦的辛勞。
楊思琦在情路上極盡坎坷，幸有母親做最強後盾，曾被影到陀住巨肚湊大女放學，而囝囝出世後，楊母亦幫忙湊孫，分擔楊思琦的辛勞。（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博@楊思琦、新傳媒資料庫

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