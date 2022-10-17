44歲楊思琦拍片肚凸凸 被指第三度神秘陀B

44歲的楊思琦曾兩度懷孕，先後誕下一女一子，雖然第一胎大家都認定生父是吳帥，不過當事人從未親口承認，2019年楊思琦再度懷孕，今次仲神奇，她只透露老公是圈外人，但從來冇露面，被指是虛擬老公。近年楊思琦北上發展，轉型做主播工作，經常通宵開直播。日前楊思琦在社交網拍片，身穿吊帶鬆身裙的她，腹部微微隆起，被指第三度秘密懷孕，對於習慣以單親形象示人的楊思琦，再陀第三胎真係唔出奇！