楊思琦被林盛斌追問虛擬老公：如果我講大話咪好辛苦﹗ 爆囡囡最開心終於有爸爸
撰文：東方新地 ｜圖片：《師父有請》截圖、楊思琦IG圖片
爆舊愛冇畀過女兒生活費
主持指楊思琦當年突然傳出未婚懷孕的消息，一度震驚娛樂圈，楊思琦話：「生小朋友係我打算，不過之後發生嘅事，係我同對方（前男友吳帥）有問題冇再喺埋一齊。」楊思琦表示對方沒有經濟上支援女兒的生活費，她認為自己負擔到就問都沒有問對方。
阿Bob問大女有冇追問生父？楊思琦話：「佢冇問起生父，不過有講過話想要個弟弟，同埋話想要個爸爸，所以依家佢叫我現任丈夫做爸爸，不斷咁叫，佢恨咗好耐﹗」不過楊思琦對現任丈夫還是好口密，她解釋因為丈夫是圈外人，不讓對方曝光是尊重他的決定，楊思琦話：「我由細到大都喺呢行，大家記者朋友都睇住我大，有咩都可以講，不過佢話唔想講我咪配合，（呢個世界係咪冇乜人知你丈夫身份？」係呀，有傳聞話係虛擬老公㖭，又話我作出嚟，又話咩大話冚大話，我覺得好好笑，如果我作大話出嚟，我咪好辛苦囉，我點會諗到咁多嘢？」楊思琦又謂現在生活很開心﹗
早前楊思琦為陳志雲的網上節目《Stephen‧傾》做嘉賓，志雲大師打爛沙盤問到篤，楊思琦幾度被問到面有難色，期間更當場傷心痛哭……
楊思琦有口難言
楊思琦當年戀吳帥搞到變成未婚媽媽，逃去美國生女後兩個月返港，成為一時佳話，14年楊思琦約滿無綫電視後決定不續約，近年為養家攻入內地市場，去年唔聲唔聲又生仔，已經行錯一次的楊思琦今次仲離奇，老公與兒子生父身份隻字不提，只強調對方是圈外人不想曝光。愈神秘就愈惹人揣測，陳志雲在其網上節目《Stephen‧傾》內多方位單刀直問，楊思琦多次保持緘默唔知點答好，仲試過黑面。
楊思琦痛失知心友落淚
陳志雲由楊思琦參選港姐開始問起，講到她是屋邨港姐，楊思琦表示好懷念以前讀書的日子，還透露之前一位要好的中學同學離世，她忍不住落淚說：「好突然，佢走咗之後冇耐，我就收到首〈仲夏陽光〉，我即刻喊咗出嚟，歌詞就好似講緊我同佢。我每晚瞓唔到，佢讀書好叻，係一位兒童心理學家，好值得我學習，佢善解人意、細心、有善心及愛心，對任何人都唔發脾氣，係我一個soulmate。」陳志雲見楊思琦好感觸，繼續問到底，結果搞到楊思琦喊得好傷心，她對陳志雲說：「本來只想輕描淡寫咁講，我強忍住，畀你咁問……」
重提豪仔 楊思琦好多嘢唔想講
其實楊思琦上得陳志雲節目就預了要答刁鑽問題，不過當話題轉到前度李泳豪時，楊思琦妹態度迴避，表示感情世界好難拿捏，面對負面新聞指她專搵有錢人，楊思琦叫陳志雲幫佢平反。對於當年未婚誕女，她說自己諗清諗楚，決定獨力撫養，自言好鍾意小朋友，不會因為其他因素抹殺生存權利，不過陳志雲不斷追問當年的情況，楊思琦就話：「呢啲嘢唔想答唔想講！細節嘢唔想提！」楊思琦只肯回答當年她與吳帥，最後是由她主動斬纜。
網友回應：「真係好怕呢種女人」
對於楊思琦在節目的表現，網友大多唔收貨，無法洗白，仲嬲多兩分：
楊思琦聲稱不接受有婦之夫
對於楊思琦再生第二胎，陳志雲來來回回不停追問，對於虛擬老公被質疑根本無此人，楊思琦堅持老公是圈外人要低調，即使永遠不曝光都無所謂，不過陳志雲就追問如何可以永遠不曝光，又問楊思琦與老公怎樣共同生活，楊思琦的答案全部都好虛，不停在遊花園。陳志雲繼續窮追不捨，問楊思琦會不會接受與其他人共享一個男人，楊思琦面色一沉答得有點遲疑：「如果對方結咗婚唔可以接受！」
楊思琦自爆被在位者傷害
講到當年在美國生女的經歷，楊思琦突然自爆當年某人做了傷害她的事情，現在已原諒對方：「佢做過傷害我嘅事，我可以原諒佢對我做過嘅嘢，我唔係講緊另一半嗰啲，係在位者！因為嗰個人係在位者，當其時嘅在位者。如果依家見到我都會同佢打招呼！」陳志雲表示對在位者身份好好奇，不過楊思琦不肯透露半句內情，陳志雲笑言訪問後會私底下問清楚楊思琦。
Stephen．傾 (嘉賓：楊思琦) 去片：
睇返原片，網友表示「志雲大師在引導受訪者交心方面的技巧是絕對高超的！」
前文提要：41歲楊思琦為囝囡產後急撲水 虛擬老公offline為錢返內地出騷唔驚！
楊思琦當年與吳帥珠胎暗結，點知投資錯誤男方走佬，她咬緊牙關誕下女兒楊卓穎成為單親媽媽。八年後楊思琦離奇懷上第二胎，兒子Kody今年2月出世，生父成謎BB都係跟阿媽姓楊，雖然楊思琦屢以老公是圈外人希望保持低調為由解釋，但孕婦寫真老公冇參與，囝囝初生寫真都係得三母子，思琦口中的Mr.Right如同網上遊戲的虛擬人物一樣，offline咗就煙消雲散。
楊思琦為囝囡產後急撲水
產前陀住巨肚依然搏命搵錢的楊思琦，產後極速修身為細仔的奶粉錢努力，未坐滿月已周圍𢱑job，即使肺炎疫情對娛樂圈影響甚大，楊思琦依然大無畏唔介意接洽內地登台騷，看來唔容許手停口停。思琦講到虛擬老公錫到佢燶，但產後即復出撲水養家，真係講唔通囉！
楊思琦絕對是圈中奇女子，當年因飛甩拍拖多年感情穩定的李泳豪，搭上空心吳帥錯晒，在美國生埋大女楊卓穎後，她返港重過新生活，辛苦養家又要供五個物業，搵少啲都唔掂，所以楊思琦14年離開無綫後，密集式中港兩地走，拍劇、拍電影、代言、登台與酒吧騷來者不拒，生活上自己慳得就慳，甚至為工作捱到病都要供囡囡讀國際學校，培育女兒多方面發展。
虛擬老公從未online 為錢返內地出騷唔驚
去年10月楊思琦突然被驚爆大肚，近年冇承認過有拍拖，第二胎經手人自然備受關注，每次被追問老公身份，她都避重就輕遊花園，只表示在對的時間遇上對的人，對方是圈外人卻十分支持她的工作，對於被質疑老公在懷孕期間冇影，她又解釋老公要低調，到兒子出世被發現都是與大女一樣跟楊思琦姓楊，外界對其老公是否真的存在更加成疑。據知情者透露：「真係從來冇人見過思琦老公，佢喺香港生，冇理由一次都未見過佢有男人陪佢產檢，就算影孕前同產後寫真，爸爸都係冇出現，搞到思琦好似一直喺度虛擬緊自己個老公咁，成件事真係好奇怪，所以大家都猜測 BB生父唔見得光嘅種種原因。最離奇就係生前同生後思琦都繼續搏命搵錢，佢講到個虛擬老公對佢咁好，又點解會忍心佢未坐完月已經急住復出做嘢？」
今年2月兒子 Kody出世後，楊思琦即急不及待搵專人幫她紮肚修身，很快小蠻腰已經歸位，而她亦四出放風準備好產後復出，可惜香港受新冠肺炎影響，九成九的演藝工作都叫停，據知楊思琦非常心急，不斷聯絡國內的中介單位，知情者說：「原來內地好多夜場都繼續經營，思琦話唔驚，佢會做好抗疫措施，總之有登台同騷佢都照接，可以繼續安排。」楊思琦博成咁，全因有對年幼仔女要養又要孭起頭家，而佢口中嘅好老公究竟身在何方呢？