楊思琦被林盛斌追問虛擬老公：如果我講大話咪好辛苦﹗ 爆囡囡最開心終於有爸爸

楊思琦01年成為港姐冠軍後，最為人熟悉應該是當年棄拍拖九年的李泳豪搭上空心老倌吳帥，結果未婚生女被指拜金一沉百踩。去年2月楊思琦再被踢爆離奇生多個仔，事後她解釋與圈外老公已結婚，不過從來冇人見過她口中的老公楊思琦的虛擬老公成謎，日前她接受阿Bob林盛斌和麥玲玲師傅《Master’s Talk師父有請》訪問，再被追問虛擬老公，楊思琦話覺得傳聞好搞笑﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：《師父有請》截圖、楊思琦IG圖片