43歲楊思琦再提虛擬老公身份笑得勁開心 因一個原因隱瞞多年 網友拒收貨
楊思琦：佢係圈外人
楊思琦自2001年成為港姐冠軍後，最為人熟悉應該是當年棄拍拖九年的李泳豪搭上空心老倌吳帥，結果未婚生女被指拜金一沉百踩。2020年2月，楊思琦再被踢爆離奇生多個仔，事後她解釋與圈外老公已在2019年結婚，不過從來冇人見過她口中的老公，令楊思琦的虛擬老公成謎，日前她接受內地《南方周末》訪問，難得提到其神秘老公，她笑言：「我有老公啦喎！因為佢係圈外人，佢本身過住一個正常嘅生活，我唔想令到佢畀人哋去追訪，搞到佢未必可以接受得到。」
楊思琦望做仔女榜樣
楊思琦在訪問中難免提到自己一對仔女：「我依家囡囡好快十歲，囝囝都眨吓眼兩歲，但喺佢兩歲嘅時候，我嚟咗廣州差唔多半年，即係（由佢出世到依家）有成四分之一嘅時間，我陪唔到佢，其實我都有少少內疚嘅感覺，都好想陪吓佢。」她又講起對小朋友的期望︰「我都會想我啲小朋友好似我咁，如果係做事嘅話，就係好認真好投入，好有責任感，我唔理佢係咪一個成功嘅人，自己努力過，就算我唔成功，我盡咗本分，都唔會覺得有遺憾。」
楊思琦被網民嘲淪落到做主播
講到事業，楊思琦指最近拍戲是比以前少了點，但不代表她不會再拍，因為她對演戲方面仍很有興趣，她直言：「以往我拍劇會長時間去投入一個角色，係做其他人，但我反而覺得做主播可以好舒服咁做返自己，我唔理可能有人打啲字話：點解你要同啲網紅PK？點解依家啲演員要淪落到嚟做主播？以往如果拍一個電視劇，我真係要花好長好長嘅時間去鑽研一個角色，但依家就唔同，網絡上面就係好容易接收到啲新嘅訊息，好容易就會同所有普羅大眾有一個緊密嘅接觸。」
楊思琦感激家人支持
楊思琦續說：「有好多人都會話：做咗媽媽應該留喺屋企，照顧多啲自己小朋友，陪佢多啲，咁我都贊成嘅，但我覺得如果係一個體諒嘅伴侶，或者係一個和諧嘅家庭，男同埋女都應該係平等㗎囉，現今嘅社會我覺得真係事業對於女性嚟講係好緊要。其實我自由度都算係好大㗎喇，好彩有屋企人幫我睇住啲小朋友，令到我喺我工作上面可以有啲唔同嘅發揮同埋一個新嘅嘗試。」
重溫楊思琦被林盛斌追問虛擬老公：如果我講大話咪好辛苦！
楊思琦去年接受阿Bob林盛斌和麥玲玲師傅《Master’s Talk師父有請》訪問，講到楊思琦當年突然傳出未婚懷孕的消息，一度震驚娛樂圈，楊思琦話：「生小朋友係我打算，不過之後發生嘅事，係我同對方（前男友吳帥）有問題冇再喺埋一齊。」楊思琦表示對方沒有經濟上支援女兒的生活費，她認為自己負擔到就問都沒有問對方。
爆囡囡最開心終於有爸爸
阿Bob問大女有冇追問生父？楊思琦話：「佢冇問起生父，不過有講過話想要個弟弟，同埋話想要個爸爸，所以依家佢叫我現任丈夫做爸爸，不斷咁叫，佢恨咗好耐﹗」不過楊思琦對現任丈夫還是好口密，她解釋因為丈夫是圈外人，不讓對方曝光是尊重他的決定，楊思琦話：「我由細到大都喺呢行，大家記者朋友都睇住我大，有咩都可以講，不過佢話唔想講我咪配合，（呢個世界係咪冇乜人知你丈夫身份？」係呀，有傳聞話係虛擬老公㖭，又話我作出嚟，又話咩大話冚大話，我覺得好好笑，如果我作大話出嚟，我咪好辛苦囉，我點會諗到咁多嘢？」楊思琦又謂現在生活很開心﹗
被志雲大師打爛沙盤問到篤 楊思琦有口難言
楊思琦當年戀吳帥搞到變成未婚媽媽，逃去美國生女後兩個月返港，成為一時佳話，14年楊思琦約滿無綫電視後決定不續約，近年為養家攻入內地市場，去年唔聲唔聲又生仔，已經行錯一次的楊思琦今次仲離奇，老公與兒子生父身份隻字不提，只強調對方是圈外人不想曝光。愈神秘就愈惹人揣測，之前陳志雲在其網上節目《Stephen‧傾》內多方位單刀直問，楊思琦多次保持緘默唔知點答好，仲試過黑面。
重提豪仔 楊思琦好多嘢唔想講
其實楊思琦上得陳志雲節目就預了要答刁鑽問題，不過當話題轉到前度李泳豪時，楊思琦妹態度迴避，表示感情世界好難拿捏，面對負面新聞指她專搵有錢人，楊思琦叫陳志雲幫佢平反。對於當年未婚誕女，她說自己諗清諗楚，決定獨力撫養，自言好鍾意小朋友，不會因為其他因素抹殺生存權利，不過陳志雲不斷追問當年的情況，楊思琦就話：「呢啲嘢唔想答唔想講！細節嘢唔想提！」楊思琦只肯回答當年她與吳帥，最後是由她主動斬纜。
楊思琦聲稱不接受有婦之夫
對於楊思琦再生第二胎，陳志雲來來回回不停追問，對於虛擬老公被質疑根本無此人，楊思琦堅持老公是圈外人要低調，即使永遠不曝光都無所謂，不過陳志雲就追問如何可以永遠不曝光，又問楊思琦與老公怎樣共同生活，楊思琦的答案全部都好虛，不停在遊花園。陳志雲繼續窮追不捨，問楊思琦會不會接受與其他人共享一個男人，楊思琦面色一沉答得有點遲疑：「如果對方結咗婚唔可以接受！」
楊思琦自爆被在位者傷害
講到當年在美國生女的經歷，楊思琦突然自爆當年某人做了傷害她的事情，現在已原諒對方：「佢做過傷害我嘅事，我可以原諒佢對我做過嘅嘢，我唔係講緊另一半嗰啲，係在位者！因為嗰個人係在位者，當其時嘅在位者。如果依家見到我都會同佢打招呼！」陳志雲表示對在位者身份好好奇，不過楊思琦不肯透露半句內情，陳志雲笑言訪問後會私底下問清楚楊思琦。
楊思琦辛苦養家月供五物業
楊思琦絕對是圈中奇女子，當年因飛甩拍拖多年感情穩定的李泳豪，搭上空心吳帥錯晒，在美國生埋大女楊卓穎後，她返港重過新生活，辛苦養家又要供五個物業，搵少啲都唔掂，所以楊思琦14年離開無綫後，密集式中港兩地走，拍劇、拍電影、代言、登台與酒吧騷來者不拒，生活上自己慳得就慳，甚至為工作捱到病都要供囡囡讀國際學校，培育女兒多方面發展。
虛擬老公從未online 為錢返內地出騷唔驚
2019年10月楊思琦突然被驚爆大肚，近年冇承認過有拍拖，第二胎經手人自然備受關注，每次被追問老公身份，她都避重就輕遊花園，只表示在對的時間遇上對的人，對方是圈外人卻十分支持她的工作，對於被質疑老公在懷孕期間冇影，她又解釋老公要低調，到兒子出世被發現都是與大女一樣跟楊思琦姓楊，外界對其老公是否真的存在更加成疑。據知情者透露：「真係從來冇人見過思琦老公，佢喺香港生，冇理由一次都未見過佢有男人陪佢產檢，就算影孕前同產後寫真，爸爸都係冇出現，搞到思琦好似一直喺度虛擬緊自己個老公咁，成件事真係好奇怪，所以大家都猜測 BB生父唔見得光嘅種種原因。最離奇就係生前同生後思琦都繼續搏命搵錢，佢講到個虛擬老公對佢咁好，又點解會忍心佢未坐完月已經急住復出做嘢？」
2020年2月兒子 Kody出世後，楊思琦即急不及待搵專人幫她紮肚修身，很快小蠻腰已經歸位，而她亦四出放風準備好產後復出，可惜香港受新冠肺炎影響，九成九的演藝工作都叫停，據知楊思琦非常心急，不斷聯絡國內的中介單位，知情者說：「原來內地好多夜場都繼續經營，思琦話唔驚，佢會做好抗疫措施，總之有登台同騷佢都照接，可以繼續安排。」楊思琦博成咁，全因有對年幼仔女要養又要孭起頭家，而佢口中嘅好老公究竟身在何方呢？
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