43歲楊思琦再提虛擬老公身份笑得勁開心 因一個原因隱瞞多年 網友拒收貨

楊思琦近年北上廣州發展，轉型做主播工作，經常通宵開直播，令網友經常好奇狂問她「咁博做咩」、「係咪爭落好多錢」、「老公去咗邊」等等，加上她的老公從未曝光過，因此引來不少網民猜測他其實並不存在，只是一個「虛擬老公」。日前楊思琦接受內地傳媒訪問時，就難得講到她的神秘老公，仲一路講一路笑得勁開心！