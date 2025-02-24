楊思琦因1句「誠實」言論被鬧網民戥唔抵 曾為賺錢做1事令人心酸

最新娛聞
東方新地

廣告

46歲前港姐冠軍楊思琦近日發表了一段有關「女人不能沒有錢」的言論，不少網民認為她說得十分誠實，但仍被鬧貪錢，因此為她感到不值，更有網民重提她早前因一事突然在鏡頭前崩潰爆喊一幕，為她感到心酸。

楊思琦 發表「女人貪錢論」獲網民認同

楊思琦近年北上發展，積極經營其抖音帳號，日前她就發布了一段影片，標題開宗明義為：「女人不能沒有錢，對嗎？ #成熟女人第一課」。片中她穿着一身白色毛衣配襯黑色短裙和黑絲，在旁白中直言：「玫瑰花不能填飽肚子，小驚喜也感動不了成熟的女人，再講一萬遍，女人不能沒有錢。」

楊思琦 楊思琦發表「女人不能沒有錢」言論。（圖片來源：抖音@楊思琦）
楊思琦發表「女人不能沒有錢」言論。（圖片來源：抖音@楊思琦）
楊思琦 擺明「講金唔講心」。（圖片來源：抖音@楊思琦）
擺明「講金唔講心」。（圖片來源：抖音@楊思琦）

網民力撐楊思琦：你就適合有錢人

楊思琦擺明「講金唔講心」的言論引起網民熱議，有網民認為她貪錢到出面，但也有不少網民認同楊思琦的睇法，支持她努力吸金，並且認為唔單只係女人，其實男人都需要錢：「你就適合有錢人」、「女人要想盡辦法賺錢」、「多賺點錢」、「誰都不能沒有錢」、「男人才不能沒有錢」、「男人也一樣，沒錢都不行」等。

楊思琦 楊思琦的言論獲得不少網民認同。（圖片來源：抖音@楊思琦）
楊思琦的言論獲得不少網民認同。（圖片來源：抖音@楊思琦）
楊思琦 網民更為楊思琦辛苦做直播養家感到心酸。（圖片來源：抖音@楊思琦）
網民更為楊思琦辛苦做直播養家感到心酸。（圖片來源：抖音@楊思琦）

「隱形老公」從未現身楊思琦獨湊兩子女

楊思琦曾在2001年奪得六料港姐冠軍，成為TVB當紅小花，但她在2011年與拍拖9年的李泳豪分手後，隨即未婚生女，經手人有傳是內地跳水運動員吳帥，令她形象插水，到2020年楊思琦再度懷孕，並誕下一子，這次她自爆對象係圈外人，更指兩人已在美國註結婚，然而這位「隱形老公」從未現身過，令網民猜測她在講大話。

楊思琦 楊思琦是2001年度香港小姐冠軍。（圖片來源：TVB）
楊思琦是2001年度香港小姐冠軍。（圖片來源：TVB）
楊思琦 育有一兒一女的她更從未公開過兩名小朋友生父信息。（圖片來源：抖音@楊思琦）
育有一兒一女的她更從未公開過兩名小朋友生父信息。（圖片來源：抖音@楊思琦）

兩孩之母楊思琦經常直播至深夜

先後育有兩名子女的楊思琦近年將事業重心移至內地，每晚都會直播至深夜，還經常通宵唱歌，早前她更推出了「付費聊天」服務，每五分鐘收費1200港元，積極與網民進行交流，不過有人批評價錢昂貴 ， 「食水勁深」。

楊思琦 有網民公開與其私聊5分鐘花費約1,200人民幣（圖片來源：網上圖片）
有網民公開與其私聊5分鐘花費約1,200人民幣（圖片來源：網上圖片）
楊思琦 楊思琦晚晚直播唱歌唱到深夜，直播期間不得不頻繁喝水休息，每當唱完一首歌，她便會鼓勵觀眾「亮燈牌」和「點讚」圖片來源：直播截圖）
楊思琦晚晚直播唱歌唱到深夜，直播期間不得不頻繁喝水休息，每當唱完一首歌，她便會鼓勵觀眾「亮燈牌」和「點讚」圖片來源：直播截圖）

楊思琦突然崩潰爆喊仍堅持直播

不過，最近一次深夜直播中，一向笑容滿臉的楊思琦情緒突然崩潰失控，當時已是凌晨3時。她在直播中不停地哭泣，被問及為何落淚時，她卻沒有直接回答，只是哭著對網民說：

「謝謝所有關心我的朋友！我下次再唱歌畀你聽……不好意思。」

楊思琦 楊思琦突然情緒崩潰爆喊，但她仍堅持直播。（圖片來源：網上圖片）
楊思琦突然情緒崩潰爆喊，但她仍堅持直播。（圖片來源：網上圖片）
楊思琦 楊思琦突然情緒崩潰爆喊，但她仍堅持直播。（圖片來源：網上圖片）
楊思琦突然情緒崩潰爆喊，但她仍堅持直播。（圖片來源：網上圖片）

儘管眼淚不斷，楊思琦顯得非常有壓力，但她仍堅持繼續直播，並說了一句：「欠50個燈牌就可以了，辛苦了，50合燈牌就休息了！」

不少網民聞言後都推測她是為了完成公司或品牌訂下的績效指標（KPI），才迫於無奈地繼續進行直播。

楊思琦 楊思琦突然情緒崩潰爆喊，但她仍堅持直播。（圖片來源：網上圖片）
楊思琦突然情緒崩潰爆喊，但她仍堅持直播。（圖片來源：網上圖片）

大批網民支持及送上鼓勵：好叻女，靠自己養起頭家

事件曝光後，很多網民都感嘆這位六料港姐冠軍的遭遇，紛紛留言表示關心及支持，「思椅（琦）妹，冇嘢吖嘛」、「唔開心多啲搵人傾訴」、「做單親媽媽唔容易。仲要係岀名的單親媽媽。。加油。」、「好叻女，一個女人仔養起一頭家❤️靠自己」、「佢已經很努力去為自己的家生存」、「Respect…佢又唔係偷唔係搶….好過香港個d用公帑坐商務既人多多聲」、「其實都係靠自己我覺得佢已經好叻、唔好趕盡殺絕」、「靠自己雙手搵錢有咩問題？」、「好媽媽」。

此外，有網民都很佩服楊思琦直播時間的能耐，還被爆曾直播30小時，「我試過半夜瞓覺前見佢直播，再我起身佢又響度直播」、「好似曾經直播三十小時」、「佢7點早上開直播，唱到夜晚凌晨，佢真的好想靠自己，希望大家俾個機會佢」。

期間更有人透露自己曾偶遇楊思琦的經歷，「N年前我太太大住個肚係迪士尼餐廳叫野食佢主動幫我太太取餐，我覺得佢份人好好，有時愛情既野無分對與錯。佢重要自力更生 養小朋友，我好尊重佢」、「後生果陣見過佢，果陣佢當選港姐幾年，真人真係勁靚同埋好有禮貌，好過好多二三線姐仔，好可惜命水唔好，希望佢加油，respect一個人擔起頭家，真係唔易」

撰文：東方新地圖片來源：抖音@楊思琦資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 