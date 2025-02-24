楊思琦因1句「誠實」言論被鬧網民戥唔抵 曾為賺錢做1事令人心酸
楊思琦 發表「女人貪錢論」獲網民認同
楊思琦近年北上發展，積極經營其抖音帳號，日前她就發布了一段影片，標題開宗明義為：「女人不能沒有錢，對嗎？ #成熟女人第一課」。片中她穿着一身白色毛衣配襯黑色短裙和黑絲，在旁白中直言：「玫瑰花不能填飽肚子，小驚喜也感動不了成熟的女人，再講一萬遍，女人不能沒有錢。」
網民力撐楊思琦：你就適合有錢人
楊思琦擺明「講金唔講心」的言論引起網民熱議，有網民認為她貪錢到出面，但也有不少網民認同楊思琦的睇法，支持她努力吸金，並且認為唔單只係女人，其實男人都需要錢：「你就適合有錢人」、「女人要想盡辦法賺錢」、「多賺點錢」、「誰都不能沒有錢」、「男人才不能沒有錢」、「男人也一樣，沒錢都不行」等。
「隱形老公」從未現身楊思琦獨湊兩子女
楊思琦曾在2001年奪得六料港姐冠軍，成為TVB當紅小花，但她在2011年與拍拖9年的李泳豪分手後，隨即未婚生女，經手人有傳是內地跳水運動員吳帥，令她形象插水，到2020年楊思琦再度懷孕，並誕下一子，這次她自爆對象係圈外人，更指兩人已在美國註結婚，然而這位「隱形老公」從未現身過，令網民猜測她在講大話。
兩孩之母楊思琦經常直播至深夜
先後育有兩名子女的楊思琦近年將事業重心移至內地，每晚都會直播至深夜，還經常通宵唱歌，早前她更推出了「付費聊天」服務，每五分鐘收費1200港元，積極與網民進行交流，不過有人批評價錢昂貴 ， 「食水勁深」。
楊思琦突然崩潰爆喊仍堅持直播
不過，最近一次深夜直播中，一向笑容滿臉的楊思琦情緒突然崩潰失控，當時已是凌晨3時。她在直播中不停地哭泣，被問及為何落淚時，她卻沒有直接回答，只是哭著對網民說：
「謝謝所有關心我的朋友！我下次再唱歌畀你聽……不好意思。」
儘管眼淚不斷，楊思琦顯得非常有壓力，但她仍堅持繼續直播，並說了一句：「欠50個燈牌就可以了，辛苦了，50合燈牌就休息了！」
不少網民聞言後都推測她是為了完成公司或品牌訂下的績效指標（KPI），才迫於無奈地繼續進行直播。
大批網民支持及送上鼓勵：好叻女，靠自己養起頭家
事件曝光後，很多網民都感嘆這位六料港姐冠軍的遭遇，紛紛留言表示關心及支持，「思椅（琦）妹，冇嘢吖嘛」、「唔開心多啲搵人傾訴」、「做單親媽媽唔容易。仲要係岀名的單親媽媽。。加油。」、「好叻女，一個女人仔養起一頭家❤️靠自己」、「佢已經很努力去為自己的家生存」、「Respect…佢又唔係偷唔係搶….好過香港個d用公帑坐商務既人多多聲」、「其實都係靠自己我覺得佢已經好叻、唔好趕盡殺絕」、「靠自己雙手搵錢有咩問題？」、「好媽媽」。
此外，有網民都很佩服楊思琦直播時間的能耐，還被爆曾直播30小時，「我試過半夜瞓覺前見佢直播，再我起身佢又響度直播」、「好似曾經直播三十小時」、「佢7點早上開直播，唱到夜晚凌晨，佢真的好想靠自己，希望大家俾個機會佢」。
期間更有人透露自己曾偶遇楊思琦的經歷，「N年前我太太大住個肚係迪士尼餐廳叫野食佢主動幫我太太取餐，我覺得佢份人好好，有時愛情既野無分對與錯。佢重要自力更生 養小朋友，我好尊重佢」、「後生果陣見過佢，果陣佢當選港姐幾年，真人真係勁靚同埋好有禮貌，好過好多二三線姐仔，好可惜命水唔好，希望佢加油，respect一個人擔起頭家，真係唔易」