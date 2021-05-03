楊思琦早前車禍惹疑雲！孤苦伶仃一人入院、網友偵探上身：應該係大婆想買兇！
撰文：Lmc丨圖片：楊思琦＠IG丨編輯：海月
楊思琦月初撞車入院
近日楊思琦撞車入院，據了解，當時候是傍晚，楊思琦與母親和一對兒女路過一個岔路口的巷子後，被個大貨車以極快的速度衝出來，撞到楊思琦汽車車頭，楊思琦被撞至昏迷，她的家人就沒有受傷。而大貨車司機之後走了，只留下空車。之後有一張圖片流出，是楊思琦戴着頸托的樣子，相中見到她神情呆滯。
網友：意外充滿疑點，似應該有人刻意去安排
有網友就覺得事情不簡單，充滿疑點。有人覺得司機的走的不是正常道路。另外，香港的大貨車一般傍晚都要裝貨，次日凌晨到達，為何這部貨車是空的，所以有人覺得像有人刻意去安排今次意外。
楊思琦孤苦伶仃一人入院 神秘老公仍未有出現
雖然楊思琦已是兩孩之媽媽，她也多次公開提到有老公，一家人十分幸福快樂。但今次入院，也都似是獨自住院，神秘老公在如此重要關頭也沒有現身，再次令人覺得她根本沒有老公。
有人猜是買兇滅口
楊思琦老公十分神秘，有人覺得她是虛構出來的，也有人猜想兒子生父可能是江湖人物或是人夫，因此正房今次可能出手買兇滅口。雖然發生嚴重意外，但楊思琦似乎仍未想公開老公身份，繼續收得幾埋得幾埋。另外，最近楊思琦首次開腔否認兒子跟她姓楊，強調老公只有她一個太太：「我從來沒說兒子姓楊，記者亦沒有問過我，不過我亦不會講他的姓，我的性格是不會主動澄清。他肯定只有我一個老婆，如果有第二個，他死硬。」
重溫當年楊思琦瘋狂駕駛片段
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楊思琦01年成為港姐冠軍後，最為人熟悉應該是當年棄拍拖九年的李泳豪搭上空心老倌吳帥，結果未婚生女被指拜金一沉百踩。去年2月楊思琦再被踢爆離奇生多個仔，事後她解釋與圈外老公已結婚，不過從來冇人見過她口中的老公楊思琦的虛擬老公成謎，日前她接受阿Bob林盛斌和麥玲玲師傅《Master’s Talk師父有請》訪問，再被追問虛擬老公
阿Bob問大女有冇追問生父？楊思琦話：「佢冇問起生父，不過有講過話想要個弟弟，同埋話想要個爸爸，所以依家佢叫我現任丈夫做爸爸，不斷咁叫，佢恨咗好耐﹗」不過楊思琦對現任丈夫還是好口密，她解釋因為丈夫是圈外人，不讓對方曝光是尊重他的決定，楊思琦話：「我由細到大都喺呢行，大家記者朋友都睇住我大，有咩都可以講，不過佢話唔想講我咪配合，（呢個世界係咪冇乜人知你丈夫身份？」係呀，有傳聞話係虛擬老公㖭，又話我作出嚟，又話咩大話冚大話，我覺得好好笑，如果我作大話出嚟，我咪好辛苦囉，我點會諗到咁多嘢？」楊思琦又謂現在生活很開心﹗