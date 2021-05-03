楊思琦早前車禍惹疑雲！孤苦伶仃一人入院、網友偵探上身：應該係大婆想買兇！

港姐楊思琦近日突然出交通意外，當時她與母親和一對兒女在車上，被一個大貨車以極快的速度衝出來撞到，楊思琦因此入院，但有網友就覺得此事十分可疑，相信是有人安排，即刻睇睇詳情！

撰文：Lmc丨圖片：楊思琦＠IG丨編輯：海月