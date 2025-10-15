楊思琦當年產後返港 爆TVB逼棄女見記者 初生BB捱餓十多小時

楊思琦近日在ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》中大爆當年產女後返港的辛酸經歷，揭露公司如何強制她與初生女兒分離超過十小時。這位前TVB藝人聲淚俱下地回憶，原本想光明正大抱著女兒Krystal見傳媒，卻被迫配合公司安排，讓女兒捱餓受苦，究竟當年發生了什麼事？