楊思琦當年產後返港 爆TVB逼棄女見記者 初生BB捱餓十多小時
楊思琦近日在ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》中大爆當年產女後返港的辛酸經歷，揭露公司如何強制她與初生女兒分離超過十小時。這位前TVB藝人聲淚俱下地回憶，原本想光明正大抱著女兒Krystal見傳媒，卻被迫配合公司安排，讓女兒捱餓受苦，究竟當年發生了什麼事？
楊思琦被迫棄女獨自見記者
楊思琦在節目中透露，當年產女後準備返港時，原本計劃抱著女兒一同面對傳媒，但上機前突然收到公司指令改變安排。她無奈地說：「佢哋話會安排你一個人做訪問，我問『吓？點解呀？』因為我諗住抱埋小朋友一齊出嚟咁樣，有咩問題呀？」面對公司的突然要求，楊思琦坦言當時無法拒絕，只能被動配合上司決定。
公司下令運走BB 楊思琦無奈配合
楊思琦進一步解釋當時的無奈處境，強調作為打工仔根本沒有選擇權。「好無奈，但老闆叫你做啲乜嘢，你打工嘅，你say no咩？咁都係要接受囉。」她原本已做好心理準備，以單身媽媽身份坦然面對外界，卻被公司安排得「偷偷摸摸」。楊思琦激動地表示：「明明係光明正大，但又要運走我個女，要靜靜雞，偷偷摸摸。」最終她只能讓家人帶著初生女兒從秘道離開機場。
女兒分離十多小時捱餓 奶粉在媽媽身邊
最令楊思琦心痛的是，因為配合公司安排，導致剛出生不久的女兒要承受捱餓之苦。她心疼地說：「仲要搞到我個囡囡成十幾個鐘冇嘢食！因為啲奶粉喺我度，我仲有後續要處理未返得去，又唔知點樣，總之搞到佢冇嘢食，餓親我個女！」主持余迪偉聽後也忍不住開玩笑說：「你係咪一見返個女，就話：食奶喇！」楊思琦強調自己從來沒想過要隱瞞女兒的存在，一切都是被迫配合公司決定。楊思琦一直不願透露是誰下令「棄女」見傳媒，但翻查當日落機片段，她在經理人樂易玲及公關曾醒明陪伴下見記者。
網民兩極反應 質疑楊思琦說法
楊思琦的爆料在網上引起激烈討論，網民意見兩極分化。支持者留言：「我信大台就係咁X街」，認為TVB當年的做法確實過分。但也有不少網民質疑她的說法，有人直言：「佢唔識叫人再買奶粉？講野無句真，對佢好反感」，另有網民指出：「咁都做得出，你個人都幾冇人性架咼，楊小姐，仲好意思講出黎。」更有網民提及她當年的爭議，認為她現在「成日出嚟數臭前東家博見報其實真係好肉酸」。
