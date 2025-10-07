網民考古楊思琦奪女飛躍獎淚灑舞台！得獎感言「句句有骨」疑暗寸TVB高層
楊思琦負傷領獎感言句句有骨： 「冇諗到自己可以出席到」
在2004年TVB台慶頒獎台上，楊思琦一度激動得泣不成聲，她首先感謝公司給予機會，但隨後話鋒一轉，今日重溫似乎意有所指： 「其實我今日嚟到呢度我都好開心，因為我冇諗到自己可以出席到，同埋好多謝公司喺呢幾年俾咁多機會我，最緊要就係珍惜身體，同埋珍惜每一個表演嘅機會，嚟緊我會繼續努力，做到最好。」表面答謝公司但在封口令下似乎有難言之隱！
楊思琦含怨21年終極爆料！台慶綵排撞頭入ICU｜TVB竟落封口令「逼」上台拎獎
鏡頭直擊高層反應 樂易玲尷尬笑容成焦點
正當楊思琦在台上真情流露時，導播的鏡頭巧妙地轉向了台下的高層席位，捕捉到樂易玲與曾勵珍等人的即時反應。畫面中，幾位高層雖然臉上掛著笑容，但卻被眾形容為「耐人尋味」甚至「略顯尷尬」。這個看似不起眼的畫面細節，多人認為高層們的表情，恰恰印證了楊思琦感言中的弦外之音。負責頒獎的阿姐汪明荃之後就向觀眾補充：
「因為楊思琦係綵排台慶嗰陣受咗傷嘅，所以佢都諗住自己出席唔到㗎，唔怕㗎！做藝員係要經過好多折磨㗎嘛！你得㗎！」
回顧楊思琦事業低谷。多次受傷成轉捩點
楊思琦自2001年以香港小姐冠軍身份出道後，曾是備受力捧的花旦，星途一片光明。但她的演藝之路並非一帆風順，近年更一度沉寂。她在感言中提及的，正是2004年台慶那次嚴重的意外受傷，當時的確對其事業造成巨大打擊，令她長時間無法正常工作。最近ViuTV的節目中，她提到這次重創成為她口中的「事業轉捩點」。
網民熱議楊思琦得獎 「高層個樣假到呢」
楊思琦的得獎感言及高層的反應，隨即在各大社交平台及討論區引發洗版式討論。不少網民直言感受到她話中有話，紛紛留言表示「高層個樣假到呢，笑得好尷尬」、「明眼人都睇得出佢係不滿公司啦，呢個獎似係補償」。不過，也有大批觀眾力撐楊思琦，認為她多年來默默耕耘，獲獎是實至名歸，「思琦妹真係好努力，抵佢攞獎」、「聽得出佢好委屈，加油呀！」。整個網絡輿論呈現兩極化，讓事件的討論度持續升溫。