網民考古楊思琦奪女飛躍獎淚灑舞台！得獎感言「句句有骨」疑暗寸TVB高層

現年46歲的楊思琦在ViuTV節目重提2004年TVB台慶晚上帶傷出席，因為當晚獲得「飛躍進步女藝員」就算跌傷都要出席節目，網民重溫當年她淚灑舞台的「得獎感言」，被發現句句有骨，矛頭更疑似直指台下高層？當鏡頭捕捉到高層們那一抹耐人尋味的笑容時，配合最近爆料另有一層意義⋯⋯