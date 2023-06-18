楊恭如 凍齡

49歲楊恭如做直播帶貨吸引過千人收看 樣貌零變化網民大讚「凍齡女神」

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1995年亞洲小姐冠軍楊恭如被稱為「亞姐中的亞姐」、「最美亞姐」、「亞視李嘉欣」。她選完美過後即做電視劇女主角、又被陳可辛睇中拍電影，大銀幕處女作是經典愛情片《甜蜜蜜》中飾演黎明老婆。當時的風頭遮蓋了香港小姐冠軍楊婉儀，而她近年已經淡出香港娛樂圈多年，也將事業重心放在內地。

楊恭如 凍齡 1995年奪得亞洲小姐冠軍。
1995年奪得亞洲小姐冠軍。（圖片來源：ATV截圖）
楊恭如 凍齡 95年選完亞姐風頭一時無兩，楊恭如翌年已經成為亞視當家花旦，當然亦有份演出亞視史上最成功經典作《我和殭屍有個約會》。
95年選完亞姐風頭一時無兩，楊恭如翌年已經成為亞視當家花旦，當然亦有份演出亞視史上最成功經典作《我和殭屍有個約會》。（圖片來源：《我和殭屍有個約會》畫面截圖）
楊恭如 凍齡 標緻樣貌同樣被當紅導演陳可辛睇中，楊恭如的大銀幕處女作就是在《甜蜜蜜》飾演黎明太太。
標緻樣貌同樣被當紅導演陳可辛睇中，楊恭如的大銀幕處女作就是在《甜蜜蜜》飾演黎明太太。（圖片來源：《甜蜜蜜》畫面截圖）
楊恭如 凍齡 連一年一套的周星馳賀歲片《行運一條龍》都由楊恭如扮演女神角色。
連一年一套的周星馳賀歲片《行運一條龍》都由楊恭如扮演女神角色。（圖片來源：《行運一條龍》畫面截圖）

49歲楊恭如做直播帶貨 人氣依然極高

近日女神楊恭如復出加入帶貨行列，現年49歲的她依然保養得宜，皮膚依舊白滑，歲月並沒有在楊恭如身上留下任何痕跡，網民大讚女神經得起歲月的考驗。而在直播中，看見有過千人觀看她做帶貨直播，可見楊恭如人氣旺盛，沒有絲毫減弱。

楊恭如 凍齡 女神魅力不減。
女神魅力不減。（圖片來源：影片截圖）
楊恭如 凍齡 依舊迷倒唔少網民。
依舊迷倒唔少網民。（圖片來源：影片截圖）

相隔3年終於更新近況

查看她的微博，楊恭如已有3年沒有更近新，直到上個月終於在微博發布動態，她連發多張照片，從相中見到楊恭如帶著媽媽一起四處遊玩。

楊恭如 凍齡 帶阿媽四處遊玩。
帶阿媽四處遊玩。（圖片來源：楊恭如微博）
楊恭如 凍齡 事隔近3年終於更新。
事隔近3年終於更新。（圖片來源：楊恭如微博）
楊恭如 凍齡 對上次更新係2020年。
對上次更新係2020年。（圖片來源：楊恭如微博）

女神楊恭如半退休做網紅

北上發展十多年，愈來愈少在本地媒體曝光，其實楊恭如依然Keep到靚樣亦緊貼時代脈搏，依靠早年在香港影視界打下的知名度，近年在內地除了電影、電視、綜藝和代言依然搶手外，還跟上潮流自己製作抗疫節目，遊山玩水、教煮兩味、教美妝做埋網紅。

楊恭如 凍齡 北上後楊恭如即進入半退休 Mode，不過都 Keep住一年一劇或者一部電影保持曝光，今個月就有新作網絡大電影《狄仁傑之飛頭羅剎》出街。
北上後楊恭如即進入半退休 Mode，不過都 Keep住一年一劇或者一部電影保持曝光，早前就有新作網絡大電影《狄仁傑之飛頭羅剎》出街。（圖片來源：《狄仁傑之飛頭羅剎》畫面截圖）
楊恭如 凍齡 疫情之下工作和出埠減少，楊恭如就自己製作個人節目《如約》，約埋粉絲去本地遊、又煮食又扮靚，內容包羅萬有。
疫情之下工作和出埠減少，楊恭如就自己製作個人節目《如約》，約埋粉絲去本地遊、又煮食又扮靚，內容包羅萬有。（圖片來源：楊恭如官方影迷會微博）
楊恭如 凍齡 46歲女神楊恭如逆齡生長 不婚不育半退休與母相依為命
（圖片來源：楊恭如官方影迷會微博）
楊恭如 凍齡 潮流興明星下海做帶貨王，在內地依然有知名度和號召力的楊恭如近日亦被美容品牌邀請做Live帶貨。
潮流興明星下海做帶貨王，在內地依然有知名度和號召力的楊恭如近日亦被美容品牌邀請做Live帶貨。（圖片來源：微博截圖）

95年選亞姐出道、大熱當選冠軍後即公認為最靚亞姐，成為亞視台柱亦都係電影圈最耀眼新星，楊恭如90年代至2000年間拍盡黎明、郭富城、周星馳等天王巨星同經典港產片，風頭一時無兩。不過02年北上拍攝電視劇《齊天大聖孫悟空》期間，有傳突然請假五日陪富商過生日，即爆與上海富商周正毅熱戀，隨後亦傳出在COVA餐廳被周太毛玉萍掌摑，再被毛玉萍契妹陳雅倫鬧爆係狐狸精，醜事一夜之間傳千里，演藝事業亦都因此走下坡。其後楊恭如再歷與補習天王簡俊傑情傷，索性與媽媽搬回上海長住。十多年來一年最多拍一套電影或電視劇，主要接廣告和綜藝節目貪其工時短收入多，其他時間主要兩母女遊山玩水，足跡遍布大江南北、英美澳洲，去到邊都必然在地標景點影相打卡，連返香港都係遊走淺水灣、南丫島遊客區為主，難怪自稱「景點王」。

楊恭如 凍齡 仲有九十年代漫畫改編電影的《風雲》和《古惑仔》系列都有楊恭如份。
仲有九十年代漫畫改編電影的《風雲》和《古惑仔》系列都有楊恭如份。（圖片來源：《風雲》畫面截面）

母女上海相依為命

由廿歲靚到四十多歲，容貌依舊，亦曾向記者透露追求者多，可惜08年與補習天王簡俊傑拍拖五個月分手後，身邊便再沒有其他男伴出現。據悉從小孝順黐媽媽、入行後收入都一概交由媽媽打理，楊恭如次次拍拖亦都要等媽媽過目首肯。08年正是因為任性介入已有女友的簡俊傑戀情，才把媽媽激到搬回上海居住。所以楊恭如分手後亦都索性北上發展，順便呵番媽媽。楊恭如早年連番受過情傷，又因為十多年來與母親相依為命，反而愈活愈膽小，就算有追求者，都話怕睇錯人、怕單獨約會、又怕被記者亂寫，結果到今年46歲依然不婚亦不育，囡囡愈來愈享受單身生活，看來楊媽媽亦愈來愈習慣與女孖公仔，唔知係唔係呢種堅固不摧的媽媽防護網嚇走身邊追求者呢？

楊恭如 凍齡 其實疫情未爆之前恭如一年有一半時間都係帶埋媽媽遊山玩水，去年獲品牌邀請到澳洲出席活動，又係順手玩番好幾日。
其實疫情未爆之前恭如一年有一半時間都係帶埋媽媽遊山玩水，去年獲品牌邀請到澳洲出席活動，又係順手玩番好幾日。（圖片來源：微博）
楊恭如 凍齡 一年梗有幾個星期回港，一番來楊恭如十足遊客一樣，實去遊客區景點遊覽打卡，照顧番內地粉絲口味。
一年梗有幾個星期回港，一番來楊恭如十足遊客一樣，實去遊客區景點遊覽打卡，照顧番內地粉絲口味。（圖片來源：微博）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：ATV截圖 微博

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