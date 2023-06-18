49歲楊恭如做直播帶貨吸引過千人收看 樣貌零變化網民大讚「凍齡女神」
49歲楊恭如做直播帶貨 人氣依然極高
近日女神楊恭如復出加入帶貨行列，現年49歲的她依然保養得宜，皮膚依舊白滑，歲月並沒有在楊恭如身上留下任何痕跡，網民大讚女神經得起歲月的考驗。而在直播中，看見有過千人觀看她做帶貨直播，可見楊恭如人氣旺盛，沒有絲毫減弱。
相隔3年終於更新近況
查看她的微博，楊恭如已有3年沒有更近新，直到上個月終於在微博發布動態，她連發多張照片，從相中見到楊恭如帶著媽媽一起四處遊玩。
女神楊恭如半退休做網紅
北上發展十多年，愈來愈少在本地媒體曝光，其實楊恭如依然Keep到靚樣亦緊貼時代脈搏，依靠早年在香港影視界打下的知名度，近年在內地除了電影、電視、綜藝和代言依然搶手外，還跟上潮流自己製作抗疫節目，遊山玩水、教煮兩味、教美妝做埋網紅。
95年選亞姐出道、大熱當選冠軍後即公認為最靚亞姐，成為亞視台柱亦都係電影圈最耀眼新星，楊恭如90年代至2000年間拍盡黎明、郭富城、周星馳等天王巨星同經典港產片，風頭一時無兩。不過02年北上拍攝電視劇《齊天大聖孫悟空》期間，有傳突然請假五日陪富商過生日，即爆與上海富商周正毅熱戀，隨後亦傳出在COVA餐廳被周太毛玉萍掌摑，再被毛玉萍契妹陳雅倫鬧爆係狐狸精，醜事一夜之間傳千里，演藝事業亦都因此走下坡。其後楊恭如再歷與補習天王簡俊傑情傷，索性與媽媽搬回上海長住。十多年來一年最多拍一套電影或電視劇，主要接廣告和綜藝節目貪其工時短收入多，其他時間主要兩母女遊山玩水，足跡遍布大江南北、英美澳洲，去到邊都必然在地標景點影相打卡，連返香港都係遊走淺水灣、南丫島遊客區為主，難怪自稱「景點王」。
母女上海相依為命
由廿歲靚到四十多歲，容貌依舊，亦曾向記者透露追求者多，可惜08年與補習天王簡俊傑拍拖五個月分手後，身邊便再沒有其他男伴出現。據悉從小孝順黐媽媽、入行後收入都一概交由媽媽打理，楊恭如次次拍拖亦都要等媽媽過目首肯。08年正是因為任性介入已有女友的簡俊傑戀情，才把媽媽激到搬回上海居住。所以楊恭如分手後亦都索性北上發展，順便呵番媽媽。楊恭如早年連番受過情傷，又因為十多年來與母親相依為命，反而愈活愈膽小，就算有追求者，都話怕睇錯人、怕單獨約會、又怕被記者亂寫，結果到今年46歲依然不婚亦不育，囡囡愈來愈享受單身生活，看來楊媽媽亦愈來愈習慣與女孖公仔，唔知係唔係呢種堅固不摧的媽媽防護網嚇走身邊追求者呢？
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