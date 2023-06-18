49歲楊恭如做直播帶貨吸引過千人收看 樣貌零變化網民大讚「凍齡女神」

1995年亞洲小姐冠軍楊恭如被稱為「亞姐中的亞姐」、「最美亞姐」、「亞視李嘉欣」。她選完美過後即做電視劇女主角、又被陳可辛睇中拍電影，大銀幕處女作是經典愛情片《甜蜜蜜》中飾演黎明老婆。當時的風頭遮蓋了香港小姐冠軍楊婉儀，而她近年已經淡出香港娛樂圈多年，也將事業重心放在內地。