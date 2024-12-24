楊愛瑾洗脫小三罵名晉身上流社會 豪宅內與百億千金搞名媛聚會
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前女團Cookies成員楊愛瑾（Miki）和富二代郭永淳已結婚8年，育有一子一女，07年她曾被指控做小三拆散郭永淳和他前妻伍智恆的婚姻，直到2015年郭永淳親自澄清有關指控，才令她洗脫污名，近日她更邀請一眾名媛到其豪宅聚會，可見已成功打入上流社會！
楊愛瑾 與百億千金同框
現年39歲的楊愛瑾自2016年嫁給永安集團繼承人郭永淳後，楊愛瑾不僅生活方式有了巨大變化，更在社交圈中地位急速上升。最近她就在其貝沙灣複式豪宅中舉行聖誕派對，派對中不僅擺放著高達兩米的聖誕樹，還有眾多名媛好友的加入，包括百億富商曾文豪千金兼何超瓊契女曾昭怡（Natalie），仲有富力地產主席李思廉的獨女李嘉穎（Karen）。
洗脫過去小三罵名
楊愛瑾的過去並非一帆風順。在與郭永淳的戀情公開之前，她曾被郭永淳的前妻伍智恆指控為破壞他們婚姻的第三者。這段爭議曾一度讓她背負長達8年的「狐狸精」罵名。然而，隨著時間的推移，特別是在郭永淳於2015年親自出面澄清後，楊愛瑾逐漸洗清了這些指控，並在公眾面前重建了她的形象，時常展現她作為一位母親和妻子的幸福生活。
撰文：東方新地圖片來源：IG@mikiyeung、IG@mammachewy、小紅書@Miki 楊愛瑾、新傳媒照片庫