楊愛瑾洗脫小三罵名晉身上流社會 豪宅內與百億千金搞名媛聚會

前女團Cookies成員楊愛瑾（Miki）和富二代郭永淳已結婚8年，育有一子一女，07年她曾被指控做小三拆散郭永淳和他前妻伍智恆的婚姻，直到2015年郭永淳親自澄清有關指控，才令她洗脫污名，近日她更邀請一眾名媛到其豪宅聚會，可見已成功打入上流社會！

