40歲楊愛瑾大派泳裝放題福利 1角度出鏡火辣指數爆燈！
楊愛瑾大派泳裝放題福利
雖然已淡出幕前多年，楊愛瑾仍不時成為公眾關注的焦點。繼早前以短裙造型現身前隊友鄧麗欣嘅演唱會做嘉賓，大方騷長腿引起網民熱議外，楊愛瑾近日就再度大派超吸睛福利！楊愛瑾在社交平台大曬度假照片，當中佢更以四套不同泳裝出鏡，包括一件頭泳衣和幾套比堅尼。雖然楊愛瑾已經係兩孩之母親，但係身材就仍然fit到漏！
楊愛瑾超邪惡角度出鏡性感爆燈
楊愛瑾除咗分享多張fit爆泳裝照之外，更曬出極邪惡視角泳裝照，相中楊愛瑾瞓喺沙灘椅上邊曬日光浴邊睇書嘅靚相，大方騷有料上圍同長腿，性感指數爆燈之餘亦引來唔少網民力讚：「完全睇唔出已經生過2個小朋友！」、「呢個視角我好難專注…」、「老公視角？」、「我都想要啲咁索嘅媽媽」、「建議再出多輯泳裝相！」
楊愛瑾成功打入上流社會 豪宅內與名媛聚會顯身價 曾背負小三罵名
40歲的前女團Cookies成員楊愛瑾（Miki），曾在07年被指控做小三拆散富二代郭永淳和他前妻伍智恆的婚姻，直到2015年郭永淳親自澄清有關指控，才令她洗脫污名，現在她和郭永淳已結婚8年，育有一子一女，近日她更邀請一眾名媛到其豪宅聚會，可見已成功打入上流社會！
楊愛瑾 與百億千金同框
楊愛瑾自2016年嫁給永安集團繼承人郭永淳後，楊愛瑾不僅生活方式有了巨大變化，更在社交圈中地位急速上升。最近她就在其貝沙灣複式豪宅中舉行聖誕派對，派對中不僅擺放著高達兩米的聖誕樹，還有眾多名媛好友的加入，包括百億富商曾文豪千金兼何超瓊契女曾昭怡（Natalie），仲有富力地產主席李思廉的獨女李嘉穎（Karen）。
洗脫過去小三罵名
楊愛瑾的過去並非一帆風順。在與郭永淳的戀情公開之前，她曾被郭永淳的前妻伍智恆指控為破壞他們婚姻的第三者。這段爭議曾一度讓她背負長達8年的「狐狸精」罵名。然而，隨著時間的推移，特別是在郭永淳於2015年親自出面澄清後，楊愛瑾逐漸洗清了這些指控，並在公眾面前重建了她的形象，時常展現她作為一位母親和妻子的幸福生活。