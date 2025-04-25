40歲楊愛瑾大派泳裝放題福利 1角度出鏡火辣指數爆燈！

最新娛聞
東方新地

廣告

40歲楊愛瑾（Miki）曾係女團Cookies成員之一，自2016年嫁給永安太子爺郭永淳後，便逐漸淡出娛樂圈，專心家庭生活，並育有一子一女。楊愛瑾婚後不時在社交平台分享周遊列國嘅靚相，近日楊愛瑾就孖老公甜蜜出遊，更大方派放題式泳裝福利，引來網民熱議兼like爆！

楊愛瑾大派泳裝放題福利

雖然已淡出幕前多年，楊愛瑾仍不時成為公眾關注的焦點。繼早前以短裙造型現身前隊友鄧麗欣嘅演唱會做嘉賓，大方騷長腿引起網民熱議外，楊愛瑾近日就再度大派超吸睛福利！楊愛瑾在社交平台大曬度假照片，當中佢更以四套不同泳裝出鏡，包括一件頭泳衣和幾套比堅尼。雖然楊愛瑾已經係兩孩之母親，但係身材就仍然fit到漏！

楊愛瑾 楊愛瑾近日就再度大派超吸睛福利！（圖片來源：ig@mikiyeung）
楊愛瑾近日就再度大派超吸睛福利！（圖片來源：ig@mikiyeung）
楊愛瑾 楊愛瑾仲大方貼出多張泳裝照。（圖片來源：ig@mikiyeung）
楊愛瑾仲大方貼出多張泳裝照。（圖片來源：ig@mikiyeung）
楊愛瑾 雖然楊愛瑾已經係兩孩之母親，但係身材就仍然fit到漏！（圖片來源：ig@mikiyeung）
雖然楊愛瑾已經係兩孩之母親，但係身材就仍然fit到漏！（圖片來源：ig@mikiyeung）
楊愛瑾 早前楊愛瑾以短裙造型現身前隊友鄧麗欣嘅演唱會做嘉賓，大方騷長腿引起網民熱議！（圖片來源：ig@mikiyeung）
早前楊愛瑾以短裙造型現身前隊友鄧麗欣嘅演唱會做嘉賓，大方騷長腿引起網民熱議！（圖片來源：ig@mikiyeung）

楊愛瑾超邪惡角度出鏡性感爆燈

楊愛瑾除咗分享多張fit爆泳裝照之外，更曬出極邪惡視角泳裝照，相中楊愛瑾瞓喺沙灘椅上邊曬日光浴邊睇書嘅靚相，大方騷有料上圍同長腿，性感指數爆燈之餘亦引來唔少網民力讚：「完全睇唔出已經生過2個小朋友！」、「呢個視角我好難專注…」、「老公視角？」、「我都想要啲咁索嘅媽媽」、「建議再出多輯泳裝相！」

楊愛瑾 楊愛瑾除咗分享多張fit爆泳裝照之外，更曬出瞓喺沙灘椅上邊曬日光浴邊睇書嘅照片，大方騷有料上圍同長腿（圖片來源：ig@mikiyeung）
楊愛瑾除咗分享多張fit爆泳裝照之外，更曬出瞓喺沙灘椅上邊曬日光浴邊睇書嘅照片，大方騷有料上圍同長腿（圖片來源：ig@mikiyeung）
楊愛瑾 楊愛瑾今次旅遊嘅打扮十分清涼！（圖片來源：ig@mikiyeung）
楊愛瑾今次旅遊嘅打扮十分清涼！（圖片來源：ig@mikiyeung）

楊愛瑾成功打入上流社會 豪宅內與名媛聚會顯身價 曾背負小三罵名

40歲的前女團Cookies成員楊愛瑾（Miki），曾在07年被指控做小三拆散富二代郭永淳和他前妻伍智恆的婚姻，直到2015年郭永淳親自澄清有關指控，才令她洗脫污名，現在她和郭永淳已結婚8年，育有一子一女，近日她更邀請一眾名媛到其豪宅聚會，可見已成功打入上流社會！

楊愛瑾 與百億千金同框

楊愛瑾自2016年嫁給永安集團繼承人郭永淳後，楊愛瑾不僅生活方式有了巨大變化，更在社交圈中地位急速上升。最近她就在其貝沙灣複式豪宅中舉行聖誕派對，派對中不僅擺放著高達兩米的聖誕樹，還有眾多名媛好友的加入，包括百億富商曾文豪千金兼何超瓊契女曾昭怡（Natalie），仲有富力地產主席李思廉的獨女李嘉穎（Karen）。

楊愛瑾 在Miki家中舉行名媛聚會，參加者有曾昭怡（前排中）和李嘉穎（後排右）。（圖片來源：IG@mammachewy）
在Miki家中舉行名媛聚會，參加者有曾昭怡（前排中）和李嘉穎（後排右）。（圖片來源：IG@mammachewy）
楊愛瑾 Miki同曾昭怡一向是好友。（圖片來源：IG@mikiyeung）
Miki同曾昭怡一向是好友。（圖片來源：IG@mikiyeung）
楊愛瑾 經常現身活動的Miki仲成功認識不少名媛。（圖片來源：IG@mikiyeung）
經常現身活動的Miki仲成功認識不少名媛。（圖片來源：IG@mikiyeung）

洗脫過去小三罵名

楊愛瑾的過去並非一帆風順。在與郭永淳的戀情公開之前，她曾被郭永淳的前妻伍智恆指控為破壞他們婚姻的第三者。這段爭議曾一度讓她背負長達8年的「狐狸精」罵名。然而，隨著時間的推移，特別是在郭永淳於2015年親自出面澄清後，楊愛瑾逐漸洗清了這些指控，並在公眾面前重建了她的形象，時常展現她作為一位母親和妻子的幸福生活。

楊愛瑾 Miki同郭永淳拍拖9年、結婚8年，不時大曬一家四口幸福生活。（圖片來源：IG@mikiyeung）
Miki同郭永淳拍拖9年、結婚8年，不時大曬一家四口幸福生活。（圖片來源：IG@mikiyeung）
楊愛瑾 又不時展示其位於貝沙灣的複式豪宅。（圖片來源：小紅書@Miki 楊愛瑾）
又不時展示其位於貝沙灣的複式豪宅。（圖片來源：小紅書@Miki 楊愛瑾）
楊愛瑾 當中有超高樓底，更有大廚房，空間感十足。（圖片來源：小紅書@Miki 楊愛瑾）
當中有超高樓底，更有大廚房，空間感十足。（圖片來源：小紅書@Miki 楊愛瑾）
楊愛瑾 Miki由昔日Cookies成員升呢做闊太，如今更成功打入名媛圈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
Miki由昔日Cookies成員升呢做闊太，如今更成功打入名媛圈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊愛瑾 （圖片來源：IG@mikiyeung）
（圖片來源：IG@mikiyeung）
楊愛瑾 （圖片來源：IG@mikiyeung）
（圖片來源：IG@mikiyeung）
楊愛瑾 （圖片來源：IG@mikiyeung）
（圖片來源：IG@mikiyeung）

撰文：東方新地圖片來源：ig@mikiyeung資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 