40歲楊愛瑾大派泳裝放題福利 1角度出鏡火辣指數爆燈！

40歲楊愛瑾（Miki）曾係女團Cookies成員之一，自2016年嫁給永安太子爺郭永淳後，便逐漸淡出娛樂圈，專心家庭生活，並育有一子一女。楊愛瑾婚後不時在社交平台分享周遊列國嘅靚相，近日楊愛瑾就孖老公甜蜜出遊，更大方派放題式泳裝福利，引來網民熱議兼like爆！