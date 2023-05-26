38歲楊愛瑾Miki短髮素妝Look重現Cookies少女味

現年38歲的前Cookies成員楊愛瑾（Miki）自2016年下嫁永安集團太子郭永淳後，一直養尊處優，不時在社交網更新自己生活近況，平日閒時相約好友品嚐美酒佳餚，生活幸福寫意，呢位闊太仲Keep得好青春，近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢！