38歲楊愛瑾Miki短髮素妝Look重現Cookies少女味

現年38歲的前Cookies成員楊愛瑾（Miki）自2016年下嫁永安集團太子郭永淳後，一直養尊處優，不時在社交網更新自己生活近況，平日閒時相約好友品嚐美酒佳餚，生活幸福寫意，呢位闊太仲Keep得好青春，近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢！
楊愛瑾（Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢（圖片來源： [email protected]） 38歲楊愛瑾重現Cookies短髮造型 少女味完全不減
近日（05/24)，Miki就分享了與模特兒好友朱韻韻一起，為樂隊Nowhere Boys隊長陳維諾（Van）的老婆Ｗendy慶祝生日的靚相，並留言寫道：「Celebrating with this talented woman，祝你工作做到無停手之餘都有健康嘅身體，幸福快樂！」為對方送上生日祝福。但網民的焦點就落在Miki的新短髮造型，相中的Miki化上了淡妝，更加令人想起當年她在Cookies的短髮Look，再加上她依然青春的樣貌，散發出陣陣少女味，更勝當年！
楊愛瑾（Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢（圖片來源： [email protected]）
楊愛瑾（Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢（圖片來源： [email protected]）
楊愛瑾（Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢（圖片來源： [email protected]）
當年的Cookies有幾位短髮女神， 楊愛瑾Miki就是其中一位。
當年的Cookies有幾位短髮女神， 楊愛瑾Miki就是其中一位（圖片來源：新傳媒照片庫）
Shine徐天佑和Miki當年傳過緋聞（圖片來源：新傳媒圖片庫）
在Cookies 9餅中，Angela不是最紅的一個，家境亦普通，仍單身的她唔使靠老公養，一樣可以生活無憂。（圖片來源：新傳媒照片庫）
Collar早前亦有翻唱Cookies當年的Hit歌《心急人上》！（圖片來源：新傳媒照片庫）
2005年3月，Cookies成員宣布各自發展但不會拆夥。鄧麗欣、吳雨霏及傅穎繼續往音樂方向發展，而楊愛瑾則轉型為電影演員。（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊愛瑾橙色運動背心造型勁吸睛
楊愛瑾（Miki）2016年下嫁擁300億身家的永安集團太子郭永淳後，一直養尊處優，並極速三年抱兩，育有一子一女，一家四口非常幸福！Miki閒時有出席品牌或公開活動，早前亦有出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照，相中一身橙色運動背心造型，再紮上兩個髮髻，少女味十足，完全不像已為兩孩之母！
37歲的楊愛瑾嫁永安太子爺郭永淳後，養尊處優，少女味完全不減，更勝當年。（圖片來源： [email protected]）
一身橙色運動背心造型，再紮上兩個髮髻，少女味十足，完全不像已為兩孩之母！（圖片來源： [email protected]）
出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照（圖片來源： [email protected]）
出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照（圖片來源： [email protected]）
出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照（圖片來源： [email protected]）
出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照（圖片來源： [email protected]）
呢張相Miki紮起兩條辮子，明顯素妝，皮膚不但又滑又細緻，真係成個少女咁（圖片來源： [email protected]） 楊愛瑾與老公郭永淳經常出外晚飯約會 恩愛非常
楊愛瑾成功嫁入豪門享福做少奶奶，但之前她一直被外界指破壞郭永淳和前妻伍智恒的婚姻，令伍智恒患上厭食症。其後伍智恒澄清沒有因為前夫而厭食，而郭永淳於2015年也親自澄清有關指控，為楊愛瑾洗脫「小三」稱號。
楊愛瑾成功嫁入豪門做少奶奶，但之前她一直被外界指破壞郭永淳和前妻伍智恒的婚姻。（圖片來源： [email protected]）
日常生活除了忙於照顧兩個小朋友，兩夫婦一有時間就會爭取時間出外食飯拍拖，二人感情非常恩愛！
二人感情非常恩愛！（圖片來源： [email protected]）
兩夫婦一有時間就會爭取時間出外食飯拍拖（圖片來源： [email protected]）
兩夫婦一有時間就會爭取時間出外食飯拍拖（圖片來源： [email protected]）
兩夫婦一有時間就會爭取時間出外食飯拍拖（圖片來源： [email protected]）
兩夫婦仲會拍拖行山做運動（圖片來源： [email protected]） 楊愛瑾住過億豪宅 晒闊太生活
楊愛瑾與郭永淳在貝沙灣豪宅設計舒適簡約，以白色及灰色為主調。客廳中擺放了一張灰色L字型沙發，鋪了地氈。平時楊愛瑾經常都在這張沙發和子女一起「打卡」。 在囡囡Emma生日時精心佈置慶祝生日。 楊愛瑾準備了精美的「Elsa公主」 蛋糕，而囡囡穿了藍色的連身裙，打扮公主般。
楊愛瑾與郭永淳在貝沙灣豪宅設計舒適簡約，以白色及灰色為主調。（圖片來源： [email protected]）
家中亦有大露台，空間足以一家四口野餐或開派對（圖片來源： [email protected]）
楊愛瑾與郭永淳在貝沙灣豪宅設計舒適簡約，以白色及灰色為主調。（圖片來源： [email protected]）
楊愛瑾與郭永淳一家四口非常幸福美滿（圖片來源： [email protected]）
楊愛瑾經常在Instagram上傳豪門生活，她曾在上傳了一家於美國超大度假屋，裏面有私家泳池、SPA 及網球場等設施。（圖片來源： [email protected]）