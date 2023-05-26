楊愛瑾

38歲楊愛瑾Miki短髮素妝Look重現Cookies少女味

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現年38歲的前Cookies成員楊愛瑾（Miki）自2016年下嫁永安集團太子郭永淳後，一直養尊處優，不時在社交網更新自己生活近況，平日閒時相約好友品嚐美酒佳餚，生活幸福寫意，呢位闊太仲Keep得好青春，近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢！

楊愛瑾 楊愛瑾Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢
楊愛瑾（Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢（圖片來源：[email protected]

38歲楊愛瑾重現Cookies短髮造型 少女味完全不減

近日（05/24)，Miki就分享了與模特兒好友朱韻韻一起，為樂隊Nowhere Boys隊長陳維諾（Van）的老婆Ｗendy慶祝生日的靚相，並留言寫道：「Celebrating with this talented woman，祝你工作做到無停手之餘都有健康嘅身體，幸福快樂！」為對方送上生日祝福。但網民的焦點就落在Miki的新短髮造型，相中的Miki化上了淡妝，更加令人想起當年她在Cookies的短髮Look，再加上她依然青春的樣貌，散發出陣陣少女味，更勝當年！

楊愛瑾 楊愛瑾Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢
楊愛瑾（Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 楊愛瑾Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢
楊愛瑾（Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 楊愛瑾Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢
楊愛瑾（Miki）近日分享剪了一頭短髮的新形象，不禁令人憶起當年Cookies短髮女神之一的佢（圖片來源：[email protected]

當年的Cookies有幾位短髮女神， 楊愛瑾Miki就是其中一位。

郭永淳 楊愛瑾 楊愛瑾 區文詩 Cookies 的歌曲多以講朋友情和快歌為主，其歌曲《Forever Friends》至今仍成為不少中學生Last Day或最後一年音樂日會唱的歌曲。
當年的Cookies有幾位短髮女神， 楊愛瑾Miki就是其中一位（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊愛瑾 蒲茜兒 Cookies 區文詩 Shine徐天佑和Miki傳過緋聞，相信Angela是指呢對小情人﹗
Shine徐天佑和Miki當年傳過緋聞（圖片來源：新傳媒圖片庫）

楊愛瑾橙色運動背心造型勁吸睛

楊愛瑾（Miki）2016年下嫁擁300億身家的永安集團太子郭永淳後，一直養尊處優，並極速三年抱兩，育有一子一女，一家四口非常幸福！Miki閒時有出席品牌或公開活動，早前亦有出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照，相中一身橙色運動背心造型，再紮上兩個髮髻，少女味十足，完全不像已為兩孩之母！

郭永淳 楊愛瑾 楊愛瑾 37歲的楊愛瑾嫁永安太子爺郭永淳後，養尊處優。
37歲的楊愛瑾嫁永安太子爺郭永淳後，養尊處優，少女味完全不減，更勝當年。（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 一身橙色運動背心造型，再紮上兩個髮髻，少女味十足，完全不像已為兩孩之母！
一身橙色運動背心造型，再紮上兩個髮髻，少女味十足，完全不像已為兩孩之母！（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照
出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照
出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照
出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照
出席撐老友Stephy鄧麗欣有份主演的ViuTV原創劇舉辦的《力圖打排球》比賽，更與Mirror成員和香港羽毛球代表謝影雪及鄧俊文合照（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 呢張相Miki紮起兩條辮子，明顯素妝，皮膚不但又滑又細緻，真係成個少女咁
呢張相Miki紮起兩條辮子，明顯素妝，皮膚不但又滑又細緻，真係成個少女咁（圖片來源：[email protected]

楊愛瑾與老公郭永淳經常出外晚飯約會 恩愛非常

楊愛瑾成功嫁入豪門享福做少奶奶，但之前她一直被外界指破壞郭永淳和前妻伍智恒的婚姻，令伍智恒患上厭食症。其後伍智恒澄清沒有因為前夫而厭食，而郭永淳於2015年也親自澄清有關指控，為楊愛瑾洗脫「小三」稱號。

郭永淳 楊愛瑾 楊愛瑾 伍智恒
楊愛瑾成功嫁入豪門做少奶奶，但之前她一直被外界指破壞郭永淳和前妻伍智恒的婚姻。（圖片來源：[email protected]

日常生活除了忙於照顧兩個小朋友，兩夫婦一有時間就會爭取時間出外食飯拍拖，二人感情非常恩愛！

楊愛瑾 二人感情非常恩愛！
二人感情非常恩愛！（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 兩夫婦一有時間就會爭取時間出外食飯拍拖
兩夫婦一有時間就會爭取時間出外食飯拍拖（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 兩夫婦一有時間就會爭取時間出外食飯拍拖
兩夫婦一有時間就會爭取時間出外食飯拍拖（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 兩夫婦一有時間就會爭取時間出外食飯拍拖
兩夫婦一有時間就會爭取時間出外食飯拍拖（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 兩夫婦仲會拍拖行山做運動
兩夫婦仲會拍拖行山做運動（圖片來源：[email protected]

楊愛瑾住過億豪宅 晒闊太生活

楊愛瑾與郭永淳在貝沙灣豪宅設計舒適簡約，以白色及灰色為主調。客廳中擺放了一張灰色L字型沙發，鋪了地氈。平時楊愛瑾經常都在這張沙發和子女一起「打卡」。 在囡囡Emma生日時精心佈置慶祝生日。 楊愛瑾準備了精美的「Elsa公主」 蛋糕，而囡囡穿了藍色的連身裙，打扮公主般。

楊愛瑾 楊愛瑾與郭永淳在貝沙灣豪宅設計舒適簡約，以白色及灰色為主調。
楊愛瑾與郭永淳在貝沙灣豪宅設計舒適簡約，以白色及灰色為主調。（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 家中亦有大露台，空間足以一家四口野餐或開派對
家中亦有大露台，空間足以一家四口野餐或開派對（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 楊愛瑾與郭永淳在貝沙灣豪宅設計舒適簡約，以白色及灰色為主調。
楊愛瑾與郭永淳在貝沙灣豪宅設計舒適簡約，以白色及灰色為主調。（圖片來源：[email protected]
楊愛瑾 楊愛瑾與郭永淳一家四口非常幸福美滿
楊愛瑾與郭永淳一家四口非常幸福美滿（圖片來源：[email protected]
郭永淳 楊愛瑾 楊愛瑾 伍智恒 郭永淳
楊愛瑾經常在Instagram上傳豪門生活，她曾在上傳了一家於美國超大度假屋，裏面有私家泳池、SPA 及網球場等設施。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：[email protected]、新傳媒圖片庫

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