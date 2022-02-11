林作搞《打真軍》頻道對撼《試當真》 「口罩小姐」楊慧敏跳唱粗口歌入選

一向言行出位的林作，近日宣布以狙擊YouTube人氣網台《試當真》為目標，開設新網台《打真軍》，日前他就展開面試大會，面試了10位參加者，據知其中有4位已被選中加入，包括曾參加過ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》的楊慧敏（老闆娘）！