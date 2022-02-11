林作搞《打真軍》頻道對撼《試當真》 「口罩小姐」楊慧敏跳唱粗口歌入選
一向言行出位的林作，近日宣布以狙擊YouTube人氣網台《試當真》為目標，開設新網台《打真軍》，日前他就展開面試大會，面試了10位參加者，據知其中有4位已被選中加入，包括曾參加過ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》的楊慧敏（老闆娘）！
楊慧敏 露腰熱褲裝吸睛
這場面試在上月舉行，被林作大讚為高質面試者之一的楊慧敏，當日身上穿著一件黑白間條露腰上衣，配襯黑色熱褲，扭腰跳唱粗口版《Sugar In The Marmalade》，愈跳愈忘我，更High到一度豎起中指，掀起全場熱烈氣氛。
曾因半島「屈蛇」惹負評
現年28歲的楊慧敏曾參選過港姐，又參加過ViuTV舉行的《口罩小姐》選舉，不過她在去年參選《口罩小姐》時，一度被爆出曾與廿多名KOL在半島酒店「屈蛇」開P的醜聞，以及被網民力數過份炫富、逢仔電、博出位等罪名，令她不堪負評，在社交網發文自揭嘗試飲殺蟲劑，希望「痛快地消失」。
楊慧敏IG床照、水著大合集：
連佳麗 表演自彈自唱
而另一位被林作稱為高質面試者的連佳麗（Kelly），曾參選過《2020香港小姐競選》的連佳麗，現年25歲，自去年開始成為香港開電視的主持，在面試當日她用結他自彈自唱了一曲《他約我去迪士尼》，表現斯文淡定，據知她已和好友楊慧敏一同成功入選做《打真軍》幕前演員。
馬蹄露+醬爆齊入選
開宗明義話自己「賣7」的林作，除了為Channel揀靚女外，另外據指已入選的一男一女面試者，就以「騎呢」為主，當中的女面試者Linda，貌似藝人馬蹄露，是一間公司的CEO助理，能講一口流利英語，在面試上卻大唱《義勇軍進行曲》。而另一位男面試者Keith，被封為現實版「醬爆」，全程面無表情地獻唱鄭伊健的歌曲《感激我遇見》，成功令到林作都忍唔住展露陶大宇式爆笑動作。
即睇《打真軍》面試片：
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]打真軍、[email protected]、[email protected]、《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》截圖、TVB發相、香港開電視官網圖片
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