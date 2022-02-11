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林作搞《打真軍》頻道對撼《試當真》 「口罩小姐」楊慧敏跳唱粗口歌入選

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一向言行出位的林作，近日宣布以狙擊YouTube人氣網台《試當真》為目標，開設新網台《打真軍》，日前他就展開面試大會，面試了10位參加者，據知其中有4位已被選中加入，包括曾參加過ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》的楊慧敏（老闆娘）！

楊慧敏 露腰熱褲裝吸睛

這場面試在上月舉行，被林作大讚為高質面試者之一的楊慧敏，當日身上穿著一件黑白間條露腰上衣，配襯黑色熱褲，扭腰跳唱粗口版《Sugar In The Marmalade》，愈跳愈忘我，更High到一度豎起中指，掀起全場熱烈氣氛。

當日有面試者著羽絨褸現身，但楊慧敏似乎唔怕凍，穿著露腰裝加熱褲大跳勁舞。（圖片來源：YouTube@打真軍）
當日有面試者著羽絨褸現身，但楊慧敏似乎唔怕凍，穿著露腰裝加熱褲大跳勁舞。（圖片來源：[email protected]打真軍）
本身練開舞的楊慧敏，隨著音樂搖擺兼扭腰，舞姿性感誘人。（圖片來源：YouTube@打真軍）
本身練開舞的楊慧敏，隨著音樂搖擺兼扭腰，舞姿性感誘人。（圖片來源：[email protected]打真軍）
愈跳愈前。（圖片來源：YouTube@打真軍）
愈跳愈前。（圖片來源：[email protected]打真軍）
十分忘我。（圖片來源：YouTube@打真軍）
十分忘我。（圖片來源：[email protected]打真軍）
仲引埋一位唔知係工作人員定面試者嘅男士一齊跳貼身舞！（圖片來源：YouTube@打真軍）
仲引埋一位唔知係工作人員定面試者嘅男士一齊跳貼身舞！（圖片來源：[email protected]打真軍）

曾因半島「屈蛇」惹負評

現年28歲的楊慧敏曾參選過港姐，又參加過ViuTV舉行的《口罩小姐》選舉，不過她在去年參選《口罩小姐》時，一度被爆出曾與廿多名KOL在半島酒店「屈蛇」開P的醜聞，以及被網民力數過份炫富、逢仔電、博出位等罪名，令她不堪負評，在社交網發文自揭嘗試飲殺蟲劑，希望「痛快地消失」。

老闆娘只能得第八名。
化名「老闆娘」參加《口罩小姐》選舉的楊慧敏，在總決賽中的八位參賽者中，只得第八名包尾。（圖片來源：《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》截圖）
口罩小姐總決賽｜
在總決賽上楊慧敏曾表演中國舞及Jazz。（圖片來源：《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》截圖）
2019年楊慧敏挾馮盈盈師姐兼港大校花之名，在參加港姐選舉時成功入圍，一度被視為大熱之選，但卻未能打入最後十強。（圖片來源：TVB發相）
2019年楊慧敏挾馮盈盈師姐兼港大校花之名，在參加港姐選舉時成功入圍，一度被視為大熱之選，但卻未能打入決賽最後十強。（圖片來源：TVB發相）
楊慧敏現時是KOL，經常在社交網晒靚相。（圖片來源：IG@minaywm）
楊慧敏現時是KOL，經常在社交網晒靚相。（圖片來源：[email protected]

楊慧敏IG床照、水著大合集：

連佳麗 表演自彈自唱

而另一位被林作稱為高質面試者的連佳麗（Kelly），曾參選過《2020香港小姐競選》的連佳麗，現年25歲，自去年開始成為香港開電視的主持，在面試當日她用結他自彈自唱了一曲《他約我去迪士尼》，表現斯文淡定，據知她已和好友楊慧敏一同成功入選做《打真軍》幕前演員。

連佳麗自彈自唱了《他約我去迪士尼》。（圖片來源：YouTube@打真軍）
連佳麗自彈自唱了《他約我去迪士尼》。（圖片來源：[email protected]打真軍）
表現斯文淡定。（圖片來源：YouTube@打真軍）
有一定幕前經驗的連佳麗表現淡定。（圖片來源：[email protected]打真軍）
好友楊慧敏在現場為她拍片兼打氣。（圖片來源：YouTube@打真軍）
好友楊慧敏在現場為她拍片兼打氣。（圖片來源：[email protected]打真軍）
連佳麗較少在社交網晒泳衣照。（圖片來源：IG@kelly.kailai）
連佳麗曾在社交網晒泳衣照。（圖片來源：[email protected]
連佳麗（左一）有份主持香港開電視節目《30分鐘大放餸》，此外她亦是兒童節目《細路開電視》的主持之一。（圖片來源：香港開電視官網）
連佳麗（右一）有份主持香港開電視節目《30分鐘大放餸》，此外她亦是兒童節目《細路開電視》的主持之一。（圖片來源：香港開電視官網）
做主持時連佳麗曾經同林作合作過。（圖片來源：IG@kelly.kailai）
做主持時連佳麗曾經同林作合作過。（圖片來源：[email protected]
選港姐時仲試過同胡鴻鈞Jam歌。（圖片來源：IG@kelly.kailai）
選港姐時仲試過同胡鴻鈞Jam歌。（圖片來源：[email protected]

馬蹄露+醬爆齊入選

開宗明義話自己「賣7」的林作，除了為Channel揀靚女外，另外據指已入選的一男一女面試者，就以「騎呢」為主，當中的女面試者Linda，貌似藝人馬蹄露，是一間公司的CEO助理，能講一口流利英語，在面試上卻大唱《義勇軍進行曲》。而另一位男面試者Keith，被封為現實版「醬爆」，全程面無表情地獻唱鄭伊健的歌曲《感激我遇見》，成功令到林作都忍唔住展露陶大宇式爆笑動作。

Linda唱《義勇軍進行曲》。（圖片來源：YouTube@打真軍）
Linda唱《義勇軍進行曲》。（圖片來源：[email protected]打真軍）
英文流利的Linda話自己來自香港。（圖片來源：YouTube@打真軍）
英文流利的Linda話自己來自香港，被指激似馬蹄露。（圖片來源：[email protected]打真軍）
Linda唱歌時，楊慧敏用手機幫佢電子升旗。（圖片來源：YouTube@打真軍）
Linda唱歌時，楊慧敏用手機幫佢電子升旗。（圖片來源：[email protected]打真軍）
Keith被指貌似周星馳電影中的「醬爆」。（圖片來源：YouTube@打真軍）
Keith被指貌似周星馳電影中的「醬爆」。（圖片來源：[email protected]打真軍）
原名何文輝的醬爆，今年已40歲，發福不少。（圖片來源：網絡截圖）
原名何文輝的醬爆，今年已40歲，發福不少。（圖片來源：網絡截圖）
林作笑出陶大宇式的掩面動作。（圖片來源：YouTube@打真軍）
林作笑出陶大宇式的掩面動作。（圖片來源：[email protected]打真軍）
裕美相對淡定，話要請Keith去公司Annual Dinner上唱歌。（圖片來源：YouTube@打真軍）
裕美相對淡定，話要請Keith去公司Annual Dinner上唱歌。（圖片來源：[email protected]打真軍）
最後林作、裕美和一眾參加面試者一齊影大合照。（圖片來源：YouTube@打真軍）
最後林作、裕美和一眾參加面試者一齊影大合照。（圖片來源：[email protected]打真軍）
網友唔睇好林作挑戰《試當真》。（圖片來源：網民留言截圖）
網友唔睇好林作挑戰《試當真》。（圖片來源：網民留言截圖）
話佢目標都係想賣保險。（圖片來源：網民留言截圖）
話佢目標都係想賣保險。（圖片來源：網民留言截圖）
仲話睇個Channel名，已經知佢會失敗！（圖片來源：網民留言截圖）
仲話睇個Channel名，已經知佢會失敗！（圖片來源：網民留言截圖）

即睇《打真軍》面試片：

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]打真軍、[email protected][email protected]、《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》截圖、TVB發相、香港開電視官網圖片

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