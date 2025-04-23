「跳高女神」楊文蔚答應拍拖12年男友求婚 曾大爆對方一度偷食
楊文蔚：我早就知道，會係你
現年30歲的楊文蔚今日（23日）在社交平台上分享了一輯以漫天櫻花樹為背景的靚相，相中她捧著鮮花，笑得非常Sweet，她分享道：「我們從穿住校服講話將來要結婚，到而家數住十二年過去，經過青春、遠距離、沉默。我一直以為自己會喺呢一刻崩潰落淚，結果係好平靜，因為我早就知道，會係你。」
「我知那日櫻花會記一輩子」
楊文蔚續甜蜜地描述男友求婚的經過：「佢偷偷飛咗嚟日本，記錄呢一刻，就係因為我講過Pre Wedding要搵佢去北海道影一輯First Love。唔係最華麗，唔係最戲劇性，完全乜都無準備，但係，我知 那日的櫻花 會記一輩子的。It’s official now and it’s forever. #我就知道佢怕羞有嘢未講畀佢喺食飯個陣補番然後都係哭了loveu」
不過楊文蔚接受傳媒訪問時，就透露因為有好多嘢要準備，所以婚禮不會在今年舉行。
從校園到人生伴侶浪漫旅程
楊文蔚與孔軍凱的愛情故事始於他們在體育學院的校園時光，當時楊文蔚是跳高運動員，而孔軍凱則是乒乓球隊的主將。這對運動員情侶從學生時代的相識，到現在已經共同走過了12年的時光。
孔軍凱在離開乒乓球港隊後，轉行成為一名牙醫。他還曾在去年的ViuTV奧運節目中擔任客席主持，評述乒乓球項目，展示了他在體育領域的深厚知識。
楊文蔚運動生涯與創業之路
楊文蔚出身基層，中學時期原本就讀樂善堂楊葛小琳中學，當時被體育老師發現她的彈跳力好，就讓她加入跳高校隊，後來因為跳高成績出眾，中五就轉校到拔萃女書院，但後來因英文成績不佳而要重讀中三，2012年是她最後一年代表拔萃女書院參加跳高公開賽，最後亦成功奪得學界冠軍。
楊文蔚曾在2017年於台北三度打破香港跳高紀錄，並以1.88米打破個人的香港紀錄及保持了28年的大會紀錄，取得金牌。不幸的是，之後她一直受到傷患的困擾，最終在去年離開了香港跳高代表隊。在運動生涯之外，楊文蔚於2022年創立了運動服裝品牌 Aim Higher Club（AHC），展現了她的創業精神。
楊文蔚曾上《戀講嘢》喊住爆男友偷食師妹 因「小三」一個特徵嬲到震
2022年，楊文蔚曾在ViuTV節目《戀講嘢》中陳述了發現男友出軌的經過，當時她因運動受傷躺在床上，之後在Daryl的電話中發現一則從未見過的訊息，打開後竟發現與男友偷食有關，她馬上覺得晴天霹靂，但最讓她心碎的是一段男友與同性友人的錄音，當中有很多關於自己不堪入耳的說話。Cecilia一怒之下決定離開：「當時我坐住輪椅都要走」！
男友Ocamp 溝師妹：「我真係好憎Ocamp呀！」
後來，楊文蔚就透過手機的錄音訊息發現男友出軌，對象是在 Ocamp認識的師妹，當時候男友更強調新歡「同你好似樣」，主持193一臉難以置信，亦令性格爽直的楊文蔚怒吼：「我真係好憎Ocamp呀！」不過主持人浩南就話今次楊文蔚令她上了一課，笑言以往Check男友有否偷食就靠查「Keywords」，日後要蒐證，睇嚟連錄音都唔可以放過！
男友從頭跟到尾不離不棄成功箍煲
東窗事發Daryl馬上去楊文蔚的宿舍所外日日守候，當日身上仍然有傷的她在初期依然很抗拒男友：「我撐住拐杖推開佢」，然而在對方全日在旁不離不棄地照顧，跟出跟入，大獻殷勤地希望扭轉對方心意，最終誠意以打動了女神，直到近幾年，楊文蔚終於在男友身上感到信任，最終跨過兩人的難關。Daryl出軌後盡力挽回感情，而二人更沒有放棄彼此重歸於好。Cecilia揚言二人已有結婚共識，希望自己出戰2024年巴黎奧運後，與Daryl共諧連理。
網民：最有正能量一集
節目播出之後，網民普遍反應覺得本集十分暖心，因為兩人成功可以挽回感情，並表示原諒男方實屬不易，有網民希望可以有更多同類的故事分享，唔需要下下都只有渣男同渣女先好睇。
《戀講嘢》化解出軌危機！男友用盡誠意拆彈！ 感動落淚！楊文蔚細訴愛情長跑之道！