40歲楊明不小心駕駛等二罪名成立原須還柙 突然推翻唔認罪 獲保釋候審

原名林明樂的楊明，今日就8月駕車自炒撞毀八十年歷史石牆，被警方控以不小心駕駛、車窗玻璃透光度不足、拒絕提供血液本化驗共三項控罪上庭續審，早前楊明在庭上否認拒絕提供血液樣本罪名，只承認其餘二項控罪，今日續審，一度判還柙後突然峰迴路轉……

文：東方新地 ｜圖：東星圖片