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40歲楊明不小心駕駛等二罪名成立原須還柙 突然推翻唔認罪 獲保釋候審

東方新地

原名林明樂的楊明，今日就8月駕車自炒撞毀八十年歷史石牆，被警方控以不小心駕駛、車窗玻璃透光度不足、拒絕提供血液本化驗共三項控罪上庭續審，早前楊明在庭上否認拒絕提供血液樣本罪名，只承認其餘二項控罪，今日續審，一度判還柙後突然峰迴路轉……

文：東方新地 ｜圖：東星圖片

楊明 上庭 還柙
楊明今早( 24日) 在經理人及女友莊思明陪同下到法院，一臉愁容的楊明遭「Lunch哥」狙擊大叫：「犯法就係犯法，楊明都要負責，請不要以身試法。」

須即時還柙 有旁聽人士拍掌

40歲楊明今早到達東區法院，就 「拒絕提供血液樣本作酒精測試」續審，其代表律師指沒有證據證明楊明當時精神狀態，判官接納辯方解釋後，指被告案發時未能理解當刻資訊，最後裁定「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立。至於早前承認的兩項罪「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」，需還柙等候楊明背景報告，4月14日判刑，現場有旁聽人士聞訊拍掌，亦有人落淚。

楊明突然推翻之前答辯 清洪不再任代表律師

楊明及莊思明聽到須還柙後相當愕然，楊明代表律師清洪即提出保釋等候上訴要求，法官批准休庭，其後代表律師清洪指楊明有意推翻本來承認的兩罪，因當初或許給予楊明不恰當的法律意見，令楊明以為不會被還柙及判監，並指待楊明推翻答辯後，他不再代表楊明。最後法官接納楊明推翻之前認罪，並把案件柙後至5月11日審訊，屆時會由另一裁判官負責，被告楊明獲准保釋。

楊明 上庭 還柙
楊明與莊思明步出東區法院。

去年上庭案件3月續審

楊明早前在女友莊思明陪同下到達東區裁判法院續審，步入法院時，面對傳媒追問心情，楊明豎起手指公話：「同上次一樣心情ok﹗」在庭上，楊明承認不小心駕駛罪、車窗玻璃透光度不足兩項罪， 但否認拒絕提供向液樣本罪，案件在3月24日再審。

楊明 上庭 還柙
楊明之前上庭前向在場記者表示心情ok，一直表現輕鬆的楊明離開法院時。
楊明和女友莊思明及代表大律師清洪一同步出法院，清洪是莊思明的契爺。
楊明和女友莊思明及代表大律師清洪一同步出法院，清洪是莊思明的契爺。

清洪係莊思明契爺

楊明和女友莊思明以及代表大律師清洪一同步出法院，楊明搭一搭清洪膊頭以示謝意，然後分頭離去。過去一年不時對政事發表意見及示威發聲的「Lunch哥」李國永（David）一直在法院外守候，Lunch哥一見楊明立即不斷高呼：「犯法就係犯法，楊明都要負責，請不要以身試法。」Lunch哥又舉起寫住「酒後駕駛，燉你擔心」白色標語，Lunch哥狙擊楊明，直至楊明上了七人車，Lunch哥還跟在後方大叫口號。

今早楊明在女友莊思明陪同下到達東區法院，神情輕鬆。
楊明每次上庭，女友莊思明都陪伴左右。

楊明被控不小心駕駛等三項罪

40歲楊明8月8日凌晨，駕駛平治座駕在馬己仙峽道彎位失事，突然越過雙白線撞壆，並撞毀一段逾八十年歷史的戰前石牆。上月被警方正式以「門窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」 三罪正式起訴，案件11月6日在東區裁判院提堂，早上十一時，楊明全程在女友莊思明陪伴下到達法院，被現場記者問到心情是否緊張，楊明答冇，並向在場傳媒豎起手指公，表現輕鬆。
首次就本案出庭的楊明在庭上毋須答辯，辯方要求索取證人供詞及醫療報告，申請案件押後，裁判官將案押後至十二月十一日再審。

拿督女莊思明是著名大狀清洪的契女，今年三月家姐莊思敏在億元獨立屋內註冊結婚，證婚人也是清洪，有女友契爺人脈關係，楊明一臉輕鬆坐七人車到達法院。
拿督女莊思明是著名大狀清洪的契女，去年三月家姐莊思敏在億元獨立屋內註冊結婚，證婚人也是清洪，有女友契爺人脈關係，楊明一臉輕鬆坐七人車到達法院。
楊明上庭，一早有有批記者在場等候，楊明向在場記者表示心情OK，唔緊張，更豎起手指公。
楊明上庭，一早有有批記者在場等候，楊明向在場記者表示心情OK，唔緊張，更豎起手指公，信心十足﹗
女友莊思明一直陪伴楊明左右。
女友莊思明一直陪伴楊明左右。

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楊明炒車被捕新劇《郭家無難事》遭飛走 監制急搵愛將補上配靚湯

有醉駕前科的無綫小生楊明，8月8日凌晨，因炒車涉因「拒絕提供血液樣本」被捕。事後，他接受無綫《東張西望》訪問，未有提及事前有否飲酒，只自我解畫表示撞車後比較暈，不是太清醒，而未能做酒精測試。雖然得高層樂易玲維護指他壓力太大兼過分疲勞，著大家給楊明時間休息，但據知楊明自毁形象已經出事，金牌監製王心慰，將於九月開拍的新劇《郭家無難事》，原本屬意他拍湯洛雯擔正，無綫為怕他形象負面，加上九月還要到警署報到，一切仍未明朗，怕他拖累劇集決定飛走他，有傳另覓人選頂上。

上周六（ 8月8日）凌晨，楊明在馬己仙峽道炒車，因涉嫌「拒絕提供血液樣本」被捕。無綫為怕他形象負面影響九月開拍的新劇《郭家無難事》，即使他早前已收劇本亦決定飛他出劇。
（ 8月8日）凌晨，楊明在馬己仙峽道炒車，因涉嫌「拒絕提供血液樣本」被捕。無綫為怕他形象負面影響九月開拍的新劇《郭家無難事》，即使他早前已收劇本亦決定飛他出劇。

楊明炒車被捕高層顧全大局飛楊明

40歲的楊明，在無綫二十一年，近年終於捱出頭被無綫力捧劇接劇，更經常被派演正義警察角色，近日熱播的新劇《迷網》，他扮演正氣凜然的高級督察，不過，8月8日凌晨零時許，他駕車失事，在馬己仙峽道落山至近玫瑰別墅對開一個彎位，突然失控越過雙白線，撞向防撞欄後，再衝前撞毁一個交通指示牌後鏟上石壆，他的平治座駕車頭亦嚴重損毁。有報道指當時他一身酒氣步履不穩，拒絕即場進行酒精呼氣測試，他表示不適被送往瑪麗醫院，及後涉因「拒絕提供血液樣本」被捕。

炒車涉因「拒絕提供血液樣本」被捕的楊明，獲保釋後，他當晚便在女友莊思明的山頂寓所接受無綫 《東張西望》 視像訪問，訪問中未有提及撞車前有否飲酒，只表示撞車後頭暈斷片，不太清醒狀態，未能接受酒精測試。
炒車涉因「拒絕提供血液樣本」被捕的楊明，獲保釋後，他當晚便在女友莊思明的山頂寓所接受無綫 《東張西望》 視像訪問，訪問中未有提及撞車前有否飲酒，只表示撞車後頭暈斷片，不太清醒狀態，未能接受酒精測試。
楊明炒車撞毀的百萬平治，是近年他經常駕駛開工之用。
楊明炒車撞毀的百萬平治，是近年他經常駕駛開工之用。

楊明獲保釋後返回和女友莊思明同居的莊氏大宅，其後接受無綫《東張西望》的視像訪問，他透露當時正駕車返工作室睇劇本出事，而他口中所提及的劇本，正是原本由他拍湯洛雯擔演，由王心慰監製的時裝重頭劇《郭家無難事》，該劇其他演員還有影后鮑起靜及馬德鐘，不過楊明炒車後，無綫辛苦為他打造的正面形象隨時一鋪清袋，無綫高層為怕他拖累新劇，已決定換人。據知情者透露：「Amy姐（王心慰）監製嘅《郭家無難事》下個月就開拍，一班演員亦啱啱攞到劇本，楊明喺套劇入面同靚湯做一對，戲份好重，不過，佢突然被捕惹官非，莫講話形象盡毁影響人氣，九月佢仲要到警署報到，之後又要上庭，好多嘢都係未知數，佢之前醉酒鬧事記錄咁多，如果今次再犯錯，法官都唔知點判！無綫高層為顧全大局，唔想冒險繼續用佢，有乜閃失影響仲大，已經決定飛佢出劇！」不過最後獲公司開恩，未被飛起﹗

據悉楊明女友莊思明，親自出面搵金牌大狀契爺清洪出山，幫男友打官司。
據悉楊明女友莊思明，親自出面搵金牌大狀契爺清洪出山，幫男友打官司。
本來事業一片光明，經常被派演警察角色的楊明，形象正面上進，成功將以往黑歷史洗底，不過今次炒車被捕，刻意經營的形象又衰晒，前途隨時一鋪清袋。
本來事業一片光明，經常被派演警察角色的楊明，形象正面上進，成功將以往黑歷史洗底，不過今次炒車被捕，刻意經營的形象又衰晒，前途隨時一鋪清袋。
楊明與偷食賤男黎振燁，18年一齊拍《機場特警》，後者因背妻偷食朱智賢被無綫送入雪櫃，想不到楊明近日亦出事，自毁形象被無綫飛出新劇。
楊明與偷食賤男黎振燁，18年一齊拍《機場特警》，後者因背妻偷食朱智賢被無綫送入雪櫃，想不到楊明近日亦出事，自毁形象被無綫飛出新劇。

監制急搵愛將補上配靚湯

劇集開拍在即要換人，首要當然是盡快搵人補上拍攝，監製王心慰打盡人情牌，而當年由她監製的《巨輪》，捧紅的兩大主角蕭正楠及陳展鵬，無論外形演技都更勝楊明，更是角色最佳人選。不過煎Pang（陳展鵬）正在趕拍劇集《超能使者》分身不暇，至於蕭正楠，則仍在考慮階段。據無綫一名幕後透露：「阿蕭啱啱先同靚湯合作完《一笑渡凡間》，佢擔心再合作觀眾冇新鮮感，所以都仲考慮緊，而Amy姐亦有考慮搵愛將洪永城、何廣沛補上，不過一切都等阿蕭落實先決定！」

有幾多機會可以重來，屢次犯錯的楊明，真係要好好反省先得！

金牌監製王心慰將於九月開拍的新劇《郭家無難事》，近日各演員已收劇本，女主角是近期事業愛情兩得意的湯洛雯
金牌監製王心慰將於九月開拍的新劇《郭家無難事》，近日各演員已收劇本，女主角是近期事業愛情兩得意的湯洛雯
其他主角還有金像影后鮑姐（鮑起靜）及馬德鐘。
其他主角還有金像影后鮑姐（鮑起靜）及馬德鐘。

楊明炒車被捕新劇《郭家無難事》遭飛走 監制急搵愛將補上配靚湯

拍完劇集《一笑渡凡間》未有新劇開工的蕭正楠，有指他臨危受命，被公司點名頂替楊明拍新劇，不過，啱啱先拍完靚湯演古裝劇的阿蕭，據悉仍在考慮階段！
拍完劇集《一笑渡凡間》未有新劇開工的蕭正楠，有指他臨危受命，被公司點名頂替楊明拍新劇，不過，啱啱先拍完靚湯演古裝劇的阿蕭，據悉仍在考慮階段！
王心慰 （後排右六） 對上一套監製的劇集《黃金有罪》，亦起用愛將蕭正楠，今次新劇換人，Amy姐亦點名阿蕭頂拍，而《黃金有罪》另外兩位主角洪永城、何廣沛，據知亦是無綫考慮之列。
王心慰 （後排右六） 對上一套監製的劇集《黃金有罪》，亦起用愛將蕭正楠，今次新劇換人，Amy姐亦點名阿蕭頂拍，而《黃金有罪》另外兩位主角洪永城、何廣沛，據知亦是無綫考慮之列。
王心慰在無綫拍過唔少經典神劇，《烈火雄心》系列令觀眾再三回味，《天幕下的戀人》及《巨輪》，則捧紅鄭嘉穎、陳展鵬。
王心慰在無綫拍過唔少經典神劇，《烈火雄心》系列令觀眾再三回味，《天幕下的戀人》及《巨輪》，則捧紅鄭嘉穎、陳展鵬。

楊明炒車被捕新劇《郭家無難事》遭飛走 監制急搵愛將補上配靚湯

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