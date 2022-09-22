楊明不小心駕駛罪成後不服刑罰上訴 今鏟定頭上高等法院聆訊（持續更新）

楊明前年8月被控不小心駕駛等罪名，其後他一度被判還柙，之後又突然推翻所承認的控罪，案件多次押後再審，直到去年11月，他被判監18日、罰停牌2年及判罰款3,000元，但獲准保釋上訴，案件在今日（9月22日）上午10時30分於高等法院進行裁決。