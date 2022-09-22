楊明不小心駕駛罪成後不服刑罰上訴 今鏟定頭上高等法院聆訊（持續更新）
楊明 沉默現身法院
楊明在2020年8月於山頂馬己仙峽道駕駛時失事撞毀港島八十年歷史石牆，被警方控以「不小心駕駛」、「車窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本化驗」共3項罪名，去年11月4日被判監18日、罰停牌2年及判罰款3,000元，但楊明不服刑罰決定上訴，案件於今早10時30分於高等法院第1庭開審，一早剷定頭嘅楊明抵達法院後曾對傳媒揮手打招呼，但全程不發一言，在女友莊思明陪同下進入法庭。
現年41歲的楊明曾於2005年因不小心駕駛被判罰款及停牌一年，去年裁判官重提楊明以前所犯過的案件與刑罰，表示量刑時有考慮到楊明的駕駛態度，認為應該將構成本案的背景因素考慮在內。
案件編號：HCMA 544/2021
楊明六嚿腹肌變大肚腩
楊明這宗案件審足兩年，前年8月他發生交通意外，被控「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」3項罪名，經審判後第2及第3項控罪罪成，去年11月被判監18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款3000元。代表律師即時為楊明提出上訴及保釋獲批，其間不准離開香港，定期到警署報到。獲保釋後楊明便少有再公開露面，其女友莊思明曾透露男友表現樂觀積極，心情不好都會吃東西，所以比之前肥了差不多20磅，六嚿腹肌的身形更變成大肚腩。
臨上庭前莊思明宣布婚訊 為楊明沖喜
莊思明與楊明拍拖6年，男友無論做任何事莊思明都百份百支持到底，包括投資過千萬打本畀楊明搞燉湯生意，可惜食店全執蝕入肉，年前楊明疑因醉駕惹上官非，在楊明面對審判前夕，莊思明一心為男友沖喜，接受傳媒訪問時表示無論結果怎樣，她都非君不嫁，為楊明打了一支強心針。不過莊思明直言楊明為打官司律師費不菲，因為財政問題，現階段計劃先簽紙後擺酒，等香港正式通關就安排父親由大馬來港見證，不排除年底就嫁。
燉湯店全執蝕過千萬存摺見底
身為大馬拿督之女，莊思明家族身家豐厚，她為了支持楊明搞飲食業，原來已花費過千萬，早前楊明的食店生意被指一落千丈導致全線結業，莊思明一句怨言都冇，仲話投資生意是自己決定要做，是人生的經歷，所以唔會向家人呻，但她坦言打開銀行存摺見到數字真係會驚，因為蝕入肉擔心見底！搞完一單又一單，莊思明竟透露公司暫未清盤，因為一班股東唔捨得心血，考慮轉型做腳底按摩。
楊明被投訴未求婚欠浪漫
莊思明再次公開大讚楊明，表示對方性格很好，更自爆楊明原來未向她求婚，不過楊明就話結婚大計在他的計劃之內。楊明除了有個對他不離不棄的女友莊思明外，無綫更對他非常寬宏，早前楊明的官司仍在上訴階段時，無綫為他作出「擔保」，讓他離港到內地參與王晶主導劇集《一舞傾情》的拍攝，更擔正做男一，周旋於女主角姚子羚及蔡潔當中，而此劇莊思明亦有份參演，一齊北上工作，順便可以睇實男友囉！