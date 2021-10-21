40歲楊明不小心駕駛案終有裁決 兩項控罪維持原判敗訴
文：東方新地 ｜圖：東星圖片、[email protected]楊明
楊明由女友莊思明陪上庭
楊明今晨(21日)9時在女友莊思明陪同下，乘坐白色保母車抵達法院，案件拖了多個月，身穿黑色西裝的楊明神情凝重，雖然見到在場傳媒守候拍照有揮手示意，但明顯心事重重，在女友陪同下快步走入東區裁判法院，案件在9時30分開庭。
維持原判敗訴
楊明在庭內全程非常緊張，不停搓手、玩手指又面露疲態，裁判官宣判他所犯的「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」兩項控罪維持原判敗訴，表示雙方認為有需要可以交予更高法院處理，之後又批准雙方律師退庭15分鐘檢視法律文件。這時的楊明面色一沉，更一度拉低口罩協調呼吸。期間辯方律師曾提出希望將案再押後到11月4日，但遭控方反對，裁判官宣布押後到中午十二時就認罪、求情程序進行處理。
押後多次拖字訣
楊明案對上一次出席東區裁判法院續審是8月31日，當日早上九時，身穿西裝、戴上眼鏡的楊明在女友莊思明陪同到場﹗楊明在庭上聆訊約一小時，控辯雙方主要就 「拒絕提供血液樣本作酒精測試」爭辯，最後法官指需時審閱雙方提交文件，將案押後至10月21日再審，楊明可獲保釋﹗楊明和女友莊思明離開法庭直接上車離開，沒有回應在場記者訪問﹗
楊明早前在經理人及女友莊思明陪同下到法院，一臉愁容的楊明遭「Lunch哥」狙擊大叫：「犯法就係犯法，楊明都要負責，請不要以身試法。」
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須即時還柙 有旁聽人士拍掌
40歲楊明早前到達東區法院，就 「拒絕提供血液樣本作酒精測試」續審，其代表律師指沒有證據證明楊明當時精神狀態，判官接納辯方解釋後，指被告案發時未能理解當刻資訊，最後裁定「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立。至於早前承認的兩項罪「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」，需還柙等候楊明背景報告，4月14日判刑，現場有旁聽人士聞訊拍掌，亦有人落淚。
楊明突然推翻之前答辯 清洪不再任代表律師
楊明及莊思明聽到須還柙後相當愕然，楊明代表律師清洪即提出保釋等候上訴要求，法官批准休庭，其後代表律師清洪指楊明有意推翻本來承認的兩罪，因當初或許給予楊明不恰當的法律意見，令楊明以為不會被還柙及判監，並指待楊明推翻答辯後，他不再代表楊明。最後法官接納楊明推翻之前認罪，並把案件柙後至5月11日審訊，屆時會由另一裁判官負責，被告楊明獲准保釋。
去年上庭案件多番延期再審
楊明早前在女友莊思明陪同下到達東區裁判法院續審，步入法院時，面對傳媒追問心情，楊明豎起手指公話：「同上次一樣心情ok﹗」在庭上，楊明承認不小心駕駛罪、車窗玻璃透光度不足兩項罪， 但否認拒絕提供向液樣本罪，案件在3月及4月再審，之後更一拖再拖，曾改期至5月11日及6月1日，昨日6月1日案件未有再審，原來已改期至6月30於東區法院再審，而審判官人選仍未定。
清洪係莊思明契爺
楊明和女友莊思明以及代表大律師清洪一同步出法院，楊明搭一搭清洪膊頭以示謝意，然後分頭離去。過去一年不時對政事發表意見及示威發聲的「Lunch哥」李國永（David）一直在法院外守候，Lunch哥一見楊明立即不斷高呼：「犯法就係犯法，楊明都要負責，請不要以身試法。」Lunch哥又舉起寫住「酒後駕駛，燉你擔心」白色標語，Lunch哥狙擊楊明，直至楊明上了七人車，Lunch哥還跟在後方大叫口號。
楊明被控不小心駕駛等三項罪
40歲楊明去年8月8日凌晨，駕駛平治座駕在馬己仙峽道彎位失事，突然越過雙白線撞壆，並撞毀一段逾八十年歷史的戰前石牆。被警方正式以「門窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」 三罪正式起訴，案件11月6日在東區裁判院提堂，早上十一時，楊明全程在女友莊思明陪伴下到達法院，被現場記者問到心情是否緊張，楊明答冇，並向在場傳媒豎起手指公，表現輕鬆。首次就本案出庭的楊明在庭上毋須答辯，辯方要求索取證人供詞及醫療報告，申請案件押後，裁判官將案押後至12月11日再審。