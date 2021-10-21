40歲楊明不小心駕駛案終有裁決 兩項控罪維持原判敗訴

原名林明樂的楊明，於去年8月駕車自炒撞毀八十年歷史石牆，被警方控以「不小心駕駛」、「車窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本化驗」共三項控罪上庭續審，早前楊明在庭上否認拒絕提供血液樣本罪名，只承認其餘兩項控罪，4月時續審他一度被判還柙後突然峰迴路轉，案件多次押後再審。今日(21日)在東區裁判法院終於作出裁決及於中午12時作出判刑。

文：東方新地 ｜圖：東星圖片、[email protected]楊明