楊明突轉信仰由佛教徒變基督徒　原來都係關高層事

楊明在2020年發生交通意外被控，去年被判不小心駕駛罪成入獄18天，期後在獄中度過了聖誕節及元旦新年。今年1月7日刑滿出獄重獲自由，可以和家人及女友一起渡過農曆新年。楊明與女友莊思明原本都是佛教徒，今天（28日）有報道指他原來已經改信了基督教，轉了新的信仰，楊明除了會讀聖經，還會返教會。