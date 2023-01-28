楊明突轉信仰由佛教徒變基督徒 原來都係關高層事
楊明出獄時的打扮，與他最後出庭時的服飾並不一樣。（圖片來源：TVB東張+）
受樂易玲影響接觸基督教
楊明在兩年前的驚蟄，曾被影到在紅磡觀音廟手持3支大香燭誠心跪拜，並燒了大袋金銀衣紙，有指他不時都會到寺廟幫手掃地以及執香等，務求為自己積功德獲神明庇佑。據知這次楊明轉信基督教，是受到無綫高層樂易玲影響。樂易玲本身是位虔誠基督徒，楊明在過去一年經常隨對方到教會做崇拜。在楊明出事期間，消息透露樂易玲也經常輔導、鼓勵和開解他，亦有給予楊明改過翻身的機會，同時也有向莊思明傳福音。楊明早前也有分享在獄中有讀聖經，助他渡過了那段最艱難的日子。
楊明話經過楊明早前接受TVB娛樂新聞台訪問，表示決定振作。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
楊明向傳媒透露返咗教會一年
楊明回覆傳媒時表示已返了教會一年多，坦言以前求學時期是讀教會學校，也有接觸過基督教。他說目前仍未算是虔誠教徒，正在逐步了解和認識，自己亦一直成長中。女友莊思明亦與男友一樣轉信基督教，目前二人仍未受洗。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天、BLACKPINK澳門站（2月4日預購）、林敏驄、周興哲（1月28日公開發售）、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY（2月1日優先購票）和NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
如何得知不同生肖在2023兔年感情、財運、事業、健康方面運程？有什麼生肖犯太歲及如何化解？
想知道12生肖於兔年運程如何？希望兔年在感情、財運、健康及事業方面更得心應手？Sundaykiss已為你準備好12生肖兔年運程，讓大家在兔年行個好運！犯太歲的朋友亦不用太擔心，有5大犯太歲生肖要留意小心多變化、多小人及易受傷，特別有2個月份要留意，Sundaykiss 為大家整合兔年5大犯太歲生肖及化解方法。