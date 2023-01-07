楊明提早出冊趕返電視城 兩次90度鞠躬公開道歉+盤點酒駕藝人屢醉屢犯
楊明出冊即接受TVB訪問
楊明今日出冊後，第一時間坐上女友莊思明座駕直駛TVB電視城，據知楊明返公司是會見助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲小姐，及被安排趕去接受《東張西望》及TVB娛樂新聞台拍攝道歉影片，他在片中兩次90度鞠躬表達悔意，又讀出其道歉聲明，表明會回饋社會。
楊明道歉聲明全文如下：
「大家好，我啱啱喺入面出返嚟喇，喺呢十幾日入面，我諗咗好多嘢，反省咗好多嘢，有啲嘢好想好認真咁同大家講。我驚我自己講得唔好，又或者有啲講漏，所以我記低咗。」
「對於我飲酒嘅習慣，為大家同公司帶嚟好多麻煩同擔憂，我深感抱歉。我喺到向大家；同一直關心我嘅家人、朋友同公司，喺到好認真咁同大家講聲對唔住。我好明白所製造出來的行為係完全唔可接受；受到今次嘅懲罰係必然的， 喺裏面呢十幾日我不斷反省，我知道遵守法紀；遵守道路交通規則係非常之重要，我每日都提醒自己，之後一定要謹慎做人，認真工作，做返多啲嘢回饋社會，我唔會容許自己再有做出同類嘅事情。」
「呢件事的確係我人生中好大教訓，希望大家俾多啲空間、俾多啲時間同機會我，等我可以重新出發。
最後希望大家再次接受我道歉。對唔住。」
楊明提早告別鐵窗生涯
楊明於去年12月22日被送往荔枝角收押所服刑，在第8日轉往赤柱監獄，原定到明日（1月8日）刑滿，但因明天是公眾假期，故獲准於今日（1月7日）提早出獄。今早9時05分，楊明女友莊思明便駕車抵達赤柱監獄，準備接楊明離開。
拒答傳媒問題
到9時28分，楊明經埋人到監獄閘口處跟懲教職員對話，之後身著白色T恤和藍色外套的楊明現身，二人會合後即步向莊思明的座駕。在路過等候的傳媒時，楊明未有回答任何問題，只講了一句早晨。
愁眉不展直駛電視城
終於告別鐵窗生涯，但楊明始終愁眉不展，一度雙手插袋，離開監獄後，他未有立即返屋企，而是直駛去將軍澳TVB電視城，和女友莊思明及經理人一同進入了電視城大樓。明晚（1月8日）將舉行《萬千星輝頒獎典禮2022》，雖然楊明並未有個人提名，但未知會否現身頒獎禮「搶Fo」。
楊明曾尋求保護
在入獄第一日就已經有消息指，楊明聲稱怕獄中其他人會對自己不利，曾向相關部門要求保護。楊明在22日判刑後，被送往荔枝角收押所，據悉他需要先在該處收押5日，辦好手續並接受核酸檢查，確定沒有染疫後，才能被移送到其他監獄完成餘下刑期。在他入獄第8日有傳媒消息表示，楊明再度向相關部門報稱，指自己怕獄中有人會對他不利，所以要求特別保護，故今日已把他送往高度設防的赤柱監獄服刑。林作在fb留言：「個個都想問佢取經，如果醉到咁都可以判咁輕。」一句破解獄友埋身原因！
網民提議TVB開拍《醉駕失魂》
網民對楊明出獄意見不一，有網民提議TVB可以開一套更生勵志劇搵楊明演出，連名都諗埋，就叫《醉駕失魂》，亦有網民驚訝《東張西望》竟然冇派出主持吳幸美到場採訪楊明。
醉酒駕駛藝人合集 撞斃路人 屢醉屢犯 大有人在
楊明醉駕犯案早有前科，最近半山炒車因拒絕酒精測試被捕，再度惹起大家對藝人醉酒駕駛的關注！藝人夜夜笙歌，醉酒駕駛屢見不鮮，嚴重者導致他人死亡，自己亦前途盡毀一身蟻！過往有不少藝人酒後駕駛罪成判刑，有人被停牌，亦有要參與駕駛改進課程、社會服務令或留案底，當中不乏影帝、視帝和乖乖仔／女，只能歎句「酒精害人，開車前咪飲」！！
1997年 邵傳勇撞死老翁
在剛重播的《九五至尊》飾演富二代閒角的邵傳勇，曾於1997年8月涉醉駕撞死老翁，後被判不小心駕駛，入獄1個月，緩刑1年，並吊銷車牌1年及罰款3,500元。
2003及2005年代表 梁家輝屢醉屢犯
影帝梁家輝在02年酒駕於紅隧與巴士相撞，更揮拳打司機，被判罰款及停牌18個月。復牌年半便又重蹈覆轍，為自己再加一項醉駕案底，他2005年10月駛經黃竹坑道時，因收掣不及從後撞向一輛旅遊巴，當場吹波仔證實酒精含量超標兩倍半，至06年1月被法院裁判官判他入獄兩個月但緩刑3年，而且須罰款1萬元及停牌3年，以儆效尤。
2002年 羅嘉良醉駕稱避狗
當年四十歲的撈家羅嘉良，被控在2002年12月15日，於飛鵝山道發生車禍，被警方證實他血液內酒精含量超出法例規定的三倍，被控醉酒駕駛。
後撈家在九龍城法院承認控罪，其代表律師求情時說，當時羅因為閃避狗隻而導致意外，裁判官基於羅沒有任何刑事紀錄和交通意外紀錄，且意外中沒有傷人，因此裁定罰款八千元及停牌十五個月。當時撈家被問到他認為判決結果是否公平，他笑而不答，只說「多謝關心」。
2008年 湯盈盈醉駕撞傷鐵騎男女
08年11月湯盈盈於西貢公路口駕車往匡湖居方向時涉嫌醉駕，撞傷一對鐵騎男女，事後自言「好唔安樂」的她一直情緒低落連夜失眠。更向圈中有分量人士如汪明荃、譚詠麟及曾志偉等募集簽名提交品格證人證書，務求上庭時能向法官力證自己品格良好、對社會有貢獻以助減刑，結果被判160小時社會服務令，停牌1年及罰款1,200元。
2009年 謝天華多次超速駕駛又醉駕
08年12月6日謝天華到其經營、位於荃灣區的酒吧，飲下數杯啤酒後駕車離開，期間於西隧連「cut」兩線並兩次撞向的士車尾，事後當場被驗出酒精含量超標一倍，被控醉酒駕駛及不小心駕駛。後謝在東區裁判法院認罪，裁判官指他並非良好駕駛者(當時曾有鹵莽駕駛及五次超速駕駛紀錄)，後3月被判入獄6星期，獲判緩刑，同時罰款9,500元及停牌年半。
2010年 崔建邦知錯不改
10年10月崔建邦醉駕被判停牌9個月，罰款6,000元，年尾竟無視法紀，停牌期間駕駛斷正，被發現涉嫌於停牌期間駕車會合好友林國斌，更被拍得照片，無綫隨即下令暫停他所有工作！
2011年 蔡一傑醉駕炒200萬賓利
該年5月1日早上7時50分，當時44歲的蔡一傑獨自駕駛價值200萬的04年款賓利房跑車，在沙宣道8號對開失控，橫掃行人路郵筒及消防龍頭，再前行百米撞欄停下，幸僅右手受輕傷，在救護車進行酒精測試初步超標，後被帶返西區及中區警署再接受測試證實超標兩倍，後被判罰款$12,000及停牌兩年，另要上駕駛改進課程同接受160小時社會服務令。
2011年 李治廷演出後出事
外表文質彬彬、形象乖仔又健康的李治廷，11年11月在亞洲國際博覽館參與一音樂會演出，現場雖有美酒免費提供，但李治廷稱演出前滴酒不沾，不過深宵時分他在清水灣道8號對開，因其駕駛的私家車左搖右擺，巡警截停時聞到酒氣，經酒精呼氣測試驗出32微克酒精含量，超出法定標準遂將他正式拘捕，判刑時裁判官有感他認罪及初犯，判他留案底、罰款6,000元、停牌半年及需要參加駕駛改進課程。
2016年 羅鈞滿被高層放逐
羅鈞滿2016年於太子道東駕駛私家車時，遇到警方路障，酒精含量超標逾3倍，其後被判100小時社會服務令、停牌兩年，無綫高層樂易玲坦言感失望。
2018年 李璨琛醉駕激嬲孕妻
當年年初五，42歲將升級做爸爸的李璨琛，飲天光後在早上7時多醉駕返家，途經九龍城就被交通警截查，「吹波波」測試超標近兩倍，案件由東九龍總區交通部跟進，被警方落案檢控一項醉駕罪，他承認控罪，並於觀塘裁判法院接受判決，法官聽取過社會服務令報告，認為報告正面，接納建議判以120小時社會服務令、停牌12個月及停牌後自費參加駕駛改進課程。
2018年 梁漢文吹波波超標到誇張
梁漢文18年返回半山寓所時，於花園道失控撞欄，呼氣測試證酒精濃度超標，酒精測試超標3.5倍，被判160小時社會服務令，停牌兩年，罰款1,500元。
2019年 郭子豪醉駕加大話
憑無綫劇《跳躍生命線》飾演「六號」一角彈出的郭子豪，2019年3月在尖沙嘴途經警方路障截查，酒精測試超標一倍。接受傳媒查詢時一度否認，聲稱自己當時在家，最後被裁定醉駕，被判90小時社會服務令、停牌一年。
2019年 陳偉琪衰醉駕停牌一年
陳偉琪（Vicky）2019年10月在跑馬地發生交通意外，其駕駛的私家車與的士相撞，因酒精測試超標，涉嫌酒後駕駛被捕。事後陳偉琪擔心自己前途不保，聲淚俱下公開道歉，承諾會戒酒及努力工作報答公司，不過仍在保釋期間的她，早已敵不過酒癮，被本刊拍得她於赤柱豪邁隊酒！其醉駕案件5月在東區裁判法院聆訊。陳偉琪在庭上認罪，被判罰款5,000元及停牌12個月，並即時交出駕駛執照以及停牌最後三個月前，要自費修讀駕駛改進課程。
2020年 醉駕楊明有前科！半山炒車一身酒氣拒測試
現年39歲的楊明，日前凌晨駕車經半山時發生連環撞欄意外，由於他步履不穩送院，被懷疑醉駕，警方最後以涉嫌「拒絕提供血液樣本」拘捕他，事後楊明接受無綫《東張西望》訪問，未有交代有否飲酒，只表示因撞車而頭暈，當下未能做酒精測試，並為毀壞公物而致歉！
楊明醉駕意外後接受訪問，表示當時駕車途中突然分神，只記得「搶一搶軚」，之後一度「斷片」，卻全程避談事前是否有飲過酒。雖然死口唔認、公司隻字不提酒後駕駛，但警方在回應傳媒查詢時己經指出，楊明在車禍現場身上有酒氣、拒絕提供血液樣本，初步調查後，以「涉嫌拒絕提供血液樣本」將他拘捕。
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