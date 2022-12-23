楊明獄中過新年求保護 18日收押生活大探討：做冬冇餸加 每三星期一卷廁紙！

TVB藝人楊明在前年疑因醉駕惹上官非被判監18日，昨日高院駁回楊明上訴，維持原判之餘，更要求楊明即時服刑。據悉楊明曾經要求保護，聲稱恐怕獄中他人會對他不利。究竟楊明於收押所的狀況將會係點呢，我們一起探討！