楊明拍拖逾8年想蛇年拉埋天窗 莊思明1句「潑冷水」暗寸男友
楊明想蛇年拉埋天窗莊思明1句「潑冷水」
楊明在活動中坦承拍拖逾8年，希望能在蛇年內與莊思明步入婚姻殿堂。他表示：「我哋會盡力同盡快，去處理晒所有嘢。有好消息會第一時間通知大家。」對於是否已經求婚，楊明透露他們有這樣的計劃，但具體的細節還在考慮中，因為他希望保持一定的新穎性。對此，莊思明則表現出了她一貫的幽默與現實主義，她說：「佢最大嘅驚喜係冇驚喜。」莊思明就搞笑「潑冷水」指，不會對楊明有過多的期望，以免感到失望。
蘇民峰：屬雞朋友結婚者繼續感情係唔錯
楊明命格五行屬火，生肖屬雞，知名堪輿學家蘇民峰師傅分享屬雞運程預測，屬雞朋友2025年屬太歲相合年，「合」代表人緣好各樣事情都穩定。 感情方面，如果有拍拖者繼續姻緣，結婚者繼續感情係唔錯。
楊明大讚烹飪了得
談到家庭，楊明透露即使結婚，莊思明也不會變「師奶」，他認為莊思明有著出色的烹飪天分：「佢就算係第一次煮嘅餸都煮得好食。」此外，莊思明也提到了對姐姐莊思敏的支持，當被問及姐姐是否會被騙去泰國拍廣告時，她堅定地回答沒有可能，普天下沒有人有呢個能力騙到她。
「大馬拿督千金」莊思敏去年慶祝44歲生日，並選擇了一個溫馨的家庭聚會來慶祝這個特別的日子，當面除了家人和好友們到場祝賀之外，連準妹夫楊明都有到場。不過以一臉殘樣現身的楊明就超級搶Fo，與容光煥發的女友莊思明超大對比！
楊明殘樣現身飯局超搶Fo
在眾多賓客中，特別引人注目的是莊思敏的準妹夫楊明。楊明身穿粉紅色Tee出席了這次的慶生宴，但顯然疲態盡顯，黑眼圈明顯，讓人不禁擔心他近期的身體狀況，有網民更笑指：「係咪畀女友吸乾？」
莊思敏熱鬧慶祝44歲生日
莊思敏的生日宴會雖然規模不大，但卻溫馨而充滿愛。她的家人和親朋好友齊聚一堂，共同為她慶生。莊思敏在社交平台上分享了這一天的快樂時光，並留言表示感謝：「簡簡單單食餐飯可以好開心😍多謝爸爸媽媽帶我來呢個世界，多謝細佬妹陪我長大😆😆😆多謝所有親人同朋友仔在不同階段陪我成長💜 love you all 💜」。
值得一提的是，莊思敏在慶祝生日的同時，也不忘做善事。她早前已經呼籲朋友們，將原本用於購買生日禮物的錢捐給慈善機構，結果籌得超過1萬8千元的善款，這份心意得到了網民的讚賞和支持。
莊媽媽罕有亮相 4個蛋糕超豪華
莊思敏的生日宴會上，莊思敏的好友黃建東、劉晨芝、關寶慧等人也都到場祝賀。家人方面，除了莊思敏的媽媽罕有的亮相之外，她的妹妹莊思明、莊思華也都來到了現場，與莊思敏一起分享這份特別的喜悅。在這次的生日慶祝中，有四個精緻的生日蛋糕輪番登場，每個都超靚超豪華！