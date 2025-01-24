楊明拍拖逾8年想蛇年拉埋天窗 莊思明1句「潑冷水」暗寸男友

在最近的一次電視劇《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動中，藝人楊明與女友莊思明成為了眾人關注的焦點。這對多年的戀人在活動中被問及他們的婚姻計劃，楊明表達了他希望在蛇年內結婚的願望，而莊思明嘅回應似乎另有玄機⋯