楊明自爆試過喺街畀人叫「監躉」 高EQ回應獲讚 承諾會照顧莊思明下半世
楊明試過喺行街畀人叫「監躉」 EQ爆棚回應
楊明最近接受其他傳媒訪問時，他自爆曾在街上被市民稱呼做「監躉」，不過目前改過自新的他以及有新的信仰後，一於少理這些閒言閒語。同時表示如果對方說完「監躉」後會覺得「心涼」和「開心」，就讓他繼續說，自己並不能控制別人說什麼。楊明也說到有市民鼓勵他，這些也會記在心中。從此事證明楊明沒有以前的衝動表現，EQ也比以前更加好，看來在坐完監後以及有新的信仰令楊明整個人也不同了。
楊明大談17日鐵窗生涯 承諾唔會再犯
另外楊明也談及17日的鐵窗生涯，直言剛入獄時十分害怕，但在接下來數天以正能量鼓勵自己去習慣監獄的生活。楊明認為接下來的日子不可以再鑽牛角尖，要積極向前走，始終最難捱的時間已經過了。而他承諾會從錯誤中吸取教訓，令自己不要再重犯，同時希望散發正能量帶給身邊的人。
楊明從未諗過同莊思明分手 話會用下半生時間去照顧佢
最後講到女友莊思明，這一次的經歷，打官司再到入獄加起來的時間有3年，楊明慶幸女友一直不離不棄在身邊陪伴。這些事楊明一直記在心中，也沒有想過和女友分手，坦言會用下半生的時間去照顧她。
楊明在2020年發生交通意外被控，去年被判不小心駕駛罪成入獄18天，期後在獄中度過了聖誕節及元旦新年。今年1月7日刑滿出獄重獲自由，可以和家人及女友一起渡過農曆新年。楊明與女友莊思明原本都是佛教徒，今天（28日）有報道指他原來已經改信了基督教，轉了新的信仰，楊明除了會讀聖經，還會返教會。
受樂易玲影響接觸基督教
楊明在兩年前的驚蟄，曾被影到在紅磡觀音廟手持3支大香燭誠心跪拜，並燒了大袋金銀衣紙，有指他不時都會到寺廟幫手掃地以及執香等，務求為自己積功德獲神明庇佑。據知這次楊明轉信基督教，是受到無綫高層樂易玲影響。樂易玲本身是位虔誠基督徒，楊明在過去一年經常隨對方到教會做崇拜。在楊明出事期間，消息透露樂易玲也經常輔導、鼓勵和開解他，亦有給予楊明改過翻身的機會，同時也有向莊思明傳福音。楊明早前也有分享在獄中有讀聖經，助他渡過了那段最艱難的日子。
楊明向傳媒透露返咗教會一年
楊明回覆傳媒時表示已返了教會一年多，坦言以前求學時期是讀教會學校，也有接觸過基督教。他說目前仍未算是虔誠教徒，正在逐步了解和認識，自己亦一直成長中。女友莊思明亦與男友一樣轉信基督教，目前二人仍未受洗。
楊明意外後首受訪喊到眼腫
楊明自2020年8月發生交通意外後，直今首度接受訪問講解自己心情，又分享在監獄中的見聞，期間一度內疚落淚。楊明坦言踏入牢籠後非常不習慣，亦有好多恐懼和不安，更加多的是對事件發生後的自責，至於問到恐懼從何而來，他就表示是對環境陌生同未來未知所致，又稱要家中兩老同女友擔心，加上令公司失望，所以自己喊過好多次，片段中亦見到他雙眼紅腫。
楊明獲公司支持不離不棄
楊明透露在獄中埋首在家人女友送往獄中的書堆，詳讀包括哲理、小說，甚至整本聖經。亦因為囚牢中有好多時間，令自己可以停低好好反省、反思。 身為公眾人物，楊明坦言非常擔心往後的前途，又謂要衷心多謝公司，因為由女朋友莊思明探訪時傳話得知，公司表明會繼續支持不會放棄他，令他非常感恩，又內疚自己在做錯事之下，仍有人給予機會改過。
楊明爆轉倉因有多人確診
對外傳他因自身安全而向當局提出轉倉的傳聞，楊明就稱係誤傳，他解釋話先經過5日隔離之後，自己先正式轉倉，原因係因為處所當中有多人確診，經隔離後未受感染的自己就被安排轉往赤柱 ，他又多謝懲教職員，就算負責派飯的工作人員，都向他作出鼓勵。
父母都因為確診目前隔離中
經歷大挫折之後，問到他對往後的人生同事業目標，楊明就話會等公司安排，又指需要一段時間休息一下，亦非常想盡快同父母見面，可惜兩老都因為確診目前隔離當中，所以之後要好好花時間陪伴家人，更加想食一碗熱麵祭五臟府。
楊明出冊即接受TVB訪問
楊明今日出冊後，第一時間坐上女友莊思明座駕直駛TVB電視城，據知楊明返公司是會見助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲小姐，及被安排趕去接受《東張西望》及TVB娛樂新聞台拍攝道歉影片，他在片中兩次90度鞠躬表達悔意，又讀出其道歉聲明，表明會回饋社會。
楊明道歉聲明全文如下：
「大家好，我啱啱喺入面出返嚟喇，喺呢十幾日入面，我諗咗好多嘢，反省咗好多嘢，有啲嘢好想好認真咁同大家講。我驚我自己講得唔好，又或者有啲講漏，所以我記低咗。」
「對於我飲酒嘅習慣，為大家同公司帶嚟好多麻煩同擔憂，我深感抱歉。我喺到向大家；同一直關心我嘅家人、朋友同公司，喺到好認真咁同大家講聲對唔住。我好明白所製造出來的行為係完全唔可接受；受到今次嘅懲罰係必然的， 喺裏面呢十幾日我不斷反省，我知道遵守法紀；遵守道路交通規則係非常之重要，我每日都提醒自己，之後一定要謹慎做人，認真工作，做返多啲嘢回饋社會，我唔會容許自己再有做出同類嘅事情。」
「呢件事的確係我人生中好大教訓，希望大家俾多啲空間、俾多啲時間同機會我，等我可以重新出發。
最後希望大家再次接受我道歉。對唔住。」
楊明提早告別鐵窗生涯
楊明於去年12月22日被送往荔枝角收押所服刑，在第8日轉往赤柱監獄，原定到明日（1月8日）刑滿，但因明天是公眾假期，故獲准於今日（1月7日）提早出獄。今早9時05分，楊明女友莊思明便駕車抵達赤柱監獄，準備接楊明離開。
拒答傳媒問題
到9時28分，楊明經埋人到監獄閘口處跟懲教職員對話，之後身著白色T恤和藍色外套的楊明現身，二人會合後即步向莊思明的座駕。在路過等候的傳媒時，楊明未有回答任何問題，只講了一句早晨。
愁眉不展直駛電視城
終於告別鐵窗生涯，但楊明始終愁眉不展，一度雙手插袋，離開監獄後，他未有立即返屋企，而是直駛去將軍澳TVB電視城，和女友莊思明及經理人一同進入了電視城大樓。明晚（1月8日）將舉行《萬千星輝頒獎典禮2022》，雖然楊明並未有個人提名，但未知會否現身頒獎禮「搶Fo」。
楊明曾尋求保護
在入獄第一日就已經有消息指，楊明聲稱怕獄中其他人會對自己不利，曾向相關部門要求保護。楊明在22日判刑後，被送往荔枝角收押所，據悉他需要先在該處收押5日，辦好手續並接受核酸檢查，確定沒有染疫後，才能被移送到其他監獄完成餘下刑期。在他入獄第8日有傳媒消息表示，楊明再度向相關部門報稱，指自己怕獄中有人會對他不利，所以要求特別保護，故今日已把他送往高度設防的赤柱監獄服刑。林作在fb留言：「個個都想問佢取經，如果醉到咁都可以判咁輕。」一句破解獄友埋身原因！
網民提議TVB開拍《醉駕失魂》
網民對楊明出獄意見不一，有網民提議TVB可以開一套更生勵志劇搵楊明演出，連名都諗埋，就叫《醉駕失魂》，亦有網民驚訝《東張西望》竟然冇派出主持吳幸美到場採訪楊明。
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