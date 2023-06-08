楊明自爆試過喺街畀人叫「監躉」 高EQ回應獲讚 承諾會照顧莊思明下半世

藝人楊明於2020年8月在半山馬己仙峽道發生交通意外，因不小心駕駛等罪名被判入獄17日，於年初出獄後便回歸幕前。經過數個月的沉澱後，最近由他主演的劇集《一舞傾城》播出，他十分落力宣傳新劇，望能夠洗底成功。