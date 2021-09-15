楊明不滿戴黃色口罩被狙擊 發晦氣：心淡，我冇嘢講﹗
楊明被控不小心駕駛等罪案件仍在審理中，現時正在保釋中，近月刻意低調，連新劇《我家無難事》出街，都冇出席宣傳活動﹗不過卻孖女友莊思明開心試玩水上樂園，玩得相當盡興﹗不過卻被網民狙擊狠批身為撐警藝人竟然戴上黃色口罩，楊明急急澄清指是螢光綠而非黃色，不過仍被咬住唔放，政治立場被支持者質疑﹗
文：東方新地｜圖：莊思明IG、楊明facebook
文：東方新地｜圖：莊思明IG、楊明facebook
保釋中楊明 暢遊水上樂園
楊明涉及的不小心駕駛案件，原須還押候判，但楊明突然在庭上推翻認罪答辯，最後獲准再排期續審，上月31日控辯雙方就「拒絕提供血液樣本以供化驗」這項罪名上爭辯，裁判官將案件再押後至十月，楊明繼續獲准保釋。楊明近月潛水，絕跡社交網，連燉湯店推出月餅，都只靠女友莊思明出面推廣﹗不過日前楊明心情靚爆孖女友莊思明水上樂園暢泳，莊思明開心些牙相片，楊明因為戴住黃色口罩引來網絡震撼﹗莊思明在社交網分享與男友及家姐莊思敏等結伴到水上樂園暢玩，相中的楊明毛巾包頭、長衫加游水褲、戴上黃色口罩，立即成為焦點，被網民留言「身為愛國藝人竟然戴黃色口罩」、「原來係黃人」、「真正藍人係唔會犯呢個大錯」，在網絡引起極大回響。
被狙擊的楊明急急在facebook發文澄清指口罩是螢光綠，並指「帶（戴）1000日藍口罩，帶（戴）1日螢光綠就係變黃？？？做幾多嘢都敵不過D人嘅先入為主，心淡，我冇嘢講了。」被網民指發晦氣，對被藍人批鬥感到很不爽﹗
楊明發文指自己戴的是螢光綠色而非黃口罩後，仍然未能獲支持者認同，而且在網絡引起更大爭議，更有網民指「原來同唯唯一樣係手足」、「本來藍加咗黃咪變綠囉」、「棄暗楊明」。