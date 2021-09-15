楊明不滿戴黃色口罩被狙擊 發晦氣：心淡，我冇嘢講﹗

楊明被控不小心駕駛等罪案件仍在審理中，現時正在保釋中，近月刻意低調，連新劇《我家無難事》出街，都冇出席宣傳活動﹗不過卻孖女友莊思明開心試玩水上樂園，玩得相當盡興﹗不過卻被網民狙擊狠批身為撐警藝人竟然戴上黃色口罩，楊明急急澄清指是螢光綠而非黃色，不過仍被咬住唔放，政治立場被支持者質疑﹗

文：東方新地｜圖：莊思明IG、楊明facebook