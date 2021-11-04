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楊明「不小心駕駛案」終極判決 判監18日停牌兩年

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撰文：東方新地

原名林明樂的楊明，於去年8月駕車自炒撞毀八十年歷史石牆，被警方控以「不小心駕駛」、「車窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本化驗」共三項控罪上庭續審，早前楊明在庭上否認拒絕提供血液樣本罪名，只承認其餘兩項控罪，4月時續審他一度被判還柙後突然峰迴路轉，案件多次押後再審。上月(21日)東區裁判法院宣布案件將押至今日11月4日判刑，最終楊明被判監18日。

文：東方新地 ｜圖：東星圖片、[email protected]、無綫娛樂新聞台影片截圖、東方新地資料庫

楊明現身法院不發一言

楊明被控不小心駕駛等罪的案件，擾攘超過一年，今日(11月4日)下午2時許，楊明再次在女友莊思明陪同下現身東區裁判法院，現場早已有近十名警員到場維持秩序，亦有約30名傳媒霸定位採訪。下車後的楊明有揮手跟在場記者打招呼，有記者問他心情如何？有冇信心及驚唔驚要坐監？他都保持緘默冇回應，神色凝重步入法庭。

楊明今日依舊由女友莊思明登同下出庭。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
楊明今日依舊由女友莊思明陪同下出庭。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

律師代求情

楊明去年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，其後涉拒絕提供血液樣本被捕，他被控拒絕提供血液樣本以供化驗、不小心駕駛及車輛門窗玻璃透光度不足三項罪名，他已承認了不小心駕駛等兩罪，另拒絕提供血液樣本罪則不成立。對上一次上庭(10月21日)，法官已宣判他所犯的「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」兩項控罪維持原判敗訴，楊明的代表律師當場向法官請求，指他出身基層家庭，是家中經濟支柱，父親曾做心臟搭橋手術，不時需要他接送，以及楊明平時多做善事，希望法官判決被告社會服務令加罰款。

二人均神色凝重，對現場記者所有提問一律不作回應。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
二人均神色凝重，對現場記者所有提問一律不作回應。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
楊明不小心駕駛案已擾攘超過一年。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
楊明不小心駕駛案已擾攘超過一年。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

最後審判結果

據知楊明在庭上表現非常緊張，莊思明一度離座再折返，為楊明遞上一條佛手繩，楊明即放入褲袋內。結果在下午4時許有結果，裁判官考慮完辯方律師的陳詞以及求情後，判楊明18天監禁、停牌兩年及罰款3千，對於判決，楊明即時搖搖頭，女友莊思明聞訊後則哭成淚人。其後辯方申請保釋上訴，保釋條件為交出保釋金30,000元，要居住在所申報的地址，保釋期間不得離港，每周一、三、五下午三時至六時到山頂警署報到，楊明最後獲准保釋。

11月4日下午4時40分，楊明拖住莊思明離開法院，眉頭緊皺繼續不發一言。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
11月4日下午4時40分，楊明拖住莊思明離開法院，眉頭緊皺繼續不發一言。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
其後二人上了莊思明家族擁有的七人車離開。（圖片來源：無綫新聞娛樂台影片截圖）
其後二人上了莊思明家族擁有的七人車離開。（圖片來源：無綫新聞娛樂台影片截圖）
判刑一刻，莊思明哭成淚人！（圖片來源：IG@楊明）
判刑一刻，莊思明哭成淚人！（圖片來源：[email protected]楊明）

回顧擾攘多時：楊明由女友莊思明陪上庭

楊明於10月21日9時在女友莊思明陪同下，乘坐白色保母車抵達法院，案件拖了多個月，身穿黑色西裝的楊明神情凝重，雖然見到在場傳媒守候拍照有揮手示意，但明顯心事重重，在女友陪同下快步走入東區裁判法院，案件在9時30分開庭。

莊思明一直陪住男友楊明接受審訊。（圖片來源：IG@楊明）
莊思明一直陪住男友楊明接受審訊。（圖片來源：[email protected]楊明）

維持原判敗訴

楊明在庭內全程非常緊張，不停搓手、玩手指又面露疲態，裁判官宣判他所犯的「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」兩項控罪維持原判敗訴，表示雙方認為有需要可以交予更高法院處理，之後又批准雙方律師退庭15分鐘檢視法律文件。這時的楊明面色一沉，更一度拉低口罩協調呼吸。期間辯方律師曾提出希望將案再押後到11月4日，但遭控方初步反對，裁判官宣布押後到中午十二時就認罪、求情程序進行處理。至下午2時許，裁判官表示案件將押後至11月4日下午2時半判刑，至於楊明，他則繼續可以保釋，保釋條件是現金5千元，期間不得離開香港，並於逢星期三到山頂警署報到。

今日下午12時將會有進一步裁決結果。（圖片來源：IG@楊明）
楊明的不小心駕駛案，今日將會有進一步裁決結果。（圖片來源：[email protected]楊明）

押後多次拖字訣

楊明案對上一次出席東區裁判法院續審是8月31日，當日早上九時，身穿西裝、戴上眼鏡的楊明在女友莊思明陪同到場﹗楊明在庭上聆訊約一小時，控辯雙方主要就 「拒絕提供血液樣本作酒精測試」爭辯，最後法官指需時審閱雙方提交文件，將案押後至10月21日再審，楊明可獲保釋﹗楊明和女友莊思明離開法庭直接上車離開，沒有回應在場記者訪問﹗
楊明 上庭 還柙

楊明早前在經理人及女友莊思明陪同下到法院，一臉愁容的楊明遭「Lunch哥」狙擊大叫：「犯法就係犯法，楊明都要負責，請不要以身試法。」

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須即時還柙 有旁聽人士拍掌

40歲楊明早前到達東區法院，就 「拒絕提供血液樣本作酒精測試」續審，其代表律師指沒有證據證明楊明當時精神狀態，判官接納辯方解釋後，指被告案發時未能理解當刻資訊，最後裁定「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立。至於早前承認的兩項罪「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」，需還柙等候楊明背景報告，4月14日判刑，現場有旁聽人士聞訊拍掌，亦有人落淚。

楊明突然推翻之前答辯 清洪不再任代表律師

楊明及莊思明聽到須還柙後相當愕然，楊明代表律師清洪即提出保釋等候上訴要求，法官批准休庭，其後代表律師清洪指楊明有意推翻本來承認的兩罪，因當初或許給予楊明不恰當的法律意見，令楊明以為不會被還柙及判監，並指待楊明推翻答辯後，他不再代表楊明。最後法官接納楊明推翻之前認罪，並把案件柙後至5月11日審訊，屆時會由另一裁判官負責，被告楊明獲准保釋。

楊明 上庭 還柙
楊明與莊思明步出東區法院。

去年上庭案件多番延期再審

楊明早前在女友莊思明陪同下到達東區裁判法院續審，步入法院時，面對傳媒追問心情，楊明豎起手指公話：「同上次一樣心情ok﹗」在庭上，楊明承認不小心駕駛罪、車窗玻璃透光度不足兩項罪， 但否認拒絕提供向液樣本罪，案件在3月及4月再審，之後更一拖再拖，曾改期至5月11日及6月1日，昨日6月1日案件未有再審，原來已改期至6月30於東區法院再審，而審判官人選仍未定。

楊明 上庭 還柙
楊明之前上庭前向在場記者表示心情ok，一直表現輕鬆的楊明離開法院時。
楊明和女友莊思明及代表大律師清洪一同步出法院，清洪是莊思明的契爺。
楊明和女友莊思明及代表大律師清洪一同步出法院，清洪是莊思明的契爺。

清洪係莊思明契爺

楊明和女友莊思明以及代表大律師清洪一同步出法院，楊明搭一搭清洪膊頭以示謝意，然後分頭離去。過去一年不時對政事發表意見及示威發聲的「Lunch哥」李國永（David）一直在法院外守候，Lunch哥一見楊明立即不斷高呼：「犯法就係犯法，楊明都要負責，請不要以身試法。」Lunch哥又舉起寫住「酒後駕駛，燉你擔心」白色標語，Lunch哥狙擊楊明，直至楊明上了七人車，Lunch哥還跟在後方大叫口號。

今早楊明在女友莊思明陪同下到達東區法院，神情輕鬆。
楊明每次上庭，女友莊思明都陪伴左右。

楊明被控不小心駕駛等三項罪

40歲楊明去年8月8日凌晨，駕駛平治座駕在馬己仙峽道彎位失事，突然越過雙白線撞壆，並撞毀一段逾八十年歷史的戰前石牆。被警方正式以「門窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」 三罪正式起訴，案件11月6日在東區裁判院提堂，早上十一時，楊明全程在女友莊思明陪伴下到達法院，被現場記者問到心情是否緊張，楊明答冇，並向在場傳媒豎起手指公，表現輕鬆。首次就本案出庭的楊明在庭上毋須答辯，辯方要求索取證人供詞及醫療報告，申請案件押後，裁判官將案押後至12月11日再審。

拿督女莊思明是著名大狀清洪的契女，今年三月家姐莊思敏在億元獨立屋內註冊結婚，證婚人也是清洪，有女友契爺人脈關係，楊明一臉輕鬆坐七人車到達法院。
拿督女莊思明是著名大狀清洪的契女，去年3月家姐莊思敏在億元獨立屋內註冊結婚，證婚人也是清洪，有女友契爺人脈關係，楊明一臉輕鬆坐七人車到達法院。
楊明上庭，一早有有批記者在場等候，楊明向在場記者表示心情OK，唔緊張，更豎起手指公。
楊明上庭，一早有有批記者在場等候，楊明向在場記者表示心情OK，唔緊張，更豎起手指公，信心十足﹗
女友莊思明一直陪伴楊明左右。
女友莊思明一直陪伴楊明左右。
炒車涉因「拒絕提供血液樣本」被捕的楊明，獲保釋後，他當晚便在女友莊思明的山頂寓所接受無綫 《東張西望》 視像訪問，訪問中未有提及撞車前有否飲酒，只表示撞車後頭暈斷片，不太清醒狀態，未能接受酒精測試。
炒車涉因「拒絕提供血液樣本」被捕的楊明，獲保釋後，他當晚便在女友莊思明的山頂寓所接受無綫 《東張西望》 視像訪問，訪問中未有提及撞車前有否飲酒，只表示撞車後頭暈斷片，不太清醒狀態，未能接受酒精測試。
楊明炒車撞毀的百萬平治，是近年他經常駕駛開工之用。
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據悉楊明女友莊思明，親自出面搵金牌大狀契爺清洪出山，幫男友打官司。
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本來事業一片光明，經常被派演警察角色的楊明，形象正面上進，成功將以往黑歷史洗底，不過今次炒車被捕，刻意經營的形象又衰晒，前途隨時一鋪清袋。
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楊明與偷食賤男黎振燁，18年一齊拍《機場特警》，後者因背妻偷食朱智賢被無綫送入雪櫃，想不到楊明近日亦出事，自毁形象被無綫飛出新劇。
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