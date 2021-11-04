楊明「不小心駕駛案」終極判決 判監18日停牌兩年

原名林明樂的楊明，於去年8月駕車自炒撞毀八十年歷史石牆，被警方控以「不小心駕駛」、「車窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本化驗」共三項控罪上庭續審，早前楊明在庭上否認拒絕提供血液樣本罪名，只承認其餘兩項控罪，4月時續審他一度被判還柙後突然峰迴路轉，案件多次押後再審。上月(21日)東區裁判法院宣布案件將押至今日11月4日判刑，最終楊明被判監18日。

文：東方新地 ｜圖：東星圖片、[email protected]、無綫娛樂新聞台影片截圖、東方新地資料庫