伙計辦大事│楊明設人肉路障又出事 盤點TVB警匪片10大特色 網民：重案組一定喺西九龍！

無綫劇《伙記辦大事》正在熱播中，去年8月初駕車在半山發生交通意外被控三項罪名的楊明亦有份主演，因為飾演警察太敏感，唔使佢幫手做宣傳，不過戲份未有刪減。第五集講楊明執勤時設置「人肉路障」搞到好大鑊，認真諷刺。無綫近年拍的警匪片如《鐵探》及重播的《法證先鋒》等系列，都勾起不少網民對大台警匪片的回憶，之前有網民根據自己廿幾年來的睇劇經驗，總結出10大TVB警匪片特色，當中「吳卓羲必曾因衝動累事」相信引起好多人共鳴，依家有埋楊明，簡直係孖寶！

撰文：東方新地 ｜ 圖片：電視截圖、劇照｜ 編輯：東方新地（資料來源連登）