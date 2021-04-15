伙計辦大事│楊明設人肉路障又出事 盤點TVB警匪片10大特色 網民：重案組一定喺西九龍！
無綫劇《伙記辦大事》正在熱播中，去年8月初駕車在半山發生交通意外被控三項罪名的楊明亦有份主演，因為飾演警察太敏感，唔使佢幫手做宣傳，不過戲份未有刪減。第五集講楊明執勤時設置「人肉路障」搞到好大鑊，認真諷刺。無綫近年拍的警匪片如《鐵探》及重播的《法證先鋒》等系列，都勾起不少網民對大台警匪片的回憶，之前有網民根據自己廿幾年來的睇劇經驗，總結出10大TVB警匪片特色，當中「吳卓羲必曾因衝動累事」相信引起好多人共鳴，依家有埋楊明，簡直係孖寶！
撰文：東方新地 ｜ 圖片：電視截圖、劇照｜ 編輯：東方新地（資料來源連登）
網民列舉TVB警匪片10大特色：
1. 交收地點經水路多為屯門龍鼓灘，而龍鼓灘必為流料地點
《鐵探》第2集入邊，秉高(姜皓文飾)、大威等人接到山狗(林偉飾)指示準備行動，交易地點正係龍鼓灘！
2. 至少安排一次於貨櫃場打鬥
網民指TVB警匪片其中一個特色係至少安排一次於貨櫃場打鬥，而《鐵探》第2集，毒品大亨嚴世孝交易毒品正喺貨櫃碼頭發生！
3.宣萱成為綁架目標
無論喜劇悲劇、現代古代，有宣萱嘅劇集就會有綁架發生，佢喺18年內所演的角色共被脅持22次，連電影和新加坡劇合共被脅持24次，堪稱人質王，但最離奇係被脅持的她每次最後都平安冇事。
4. 吳卓羲必曾因衝動累事
吳卓羲老是常出現，由舊款制服演到新款制服，涵蓋警隊不同階層，包括學警、散仔、藍帽子、CID、飛虎隊同埋其他特種部隊，甚至連臥底都演過，份CV靚仔過唔少真警察，之不過，其角色大都係衰衝動累事！
5. 結局時多會全team人收call然後一起出動衝向鏡頭方向
結局時全team人收call然後一起出動衝向鏡頭方向，嗱，最近嘅例子係早年播出的《法證先鋒》大結局，歐陽震華向蒙嘉慧求婚後，眾人收到傳呼機短訊通知有案件發生，歐陽震華話要立即做嘢，十幾人浩浩盪盪出發！
6. 主角條team多數為4男1女陣容，而當中基本有角色叫大X、細X、小X
7. 臥底中必有一死或變節
臥底中有人死、變節似乎係定律，喺《使徒行者2》第一集就帶來大震撼場面，卓Sir苗僑偉帶住5個臥底在泰國進行任務，完成後正向上司報喜領功，5個臥底卻在屋內被炸得粉身碎骨。
8. 白人外籍演員如河國榮、布偉傑，至少為警司級別
9. 左輪手槍命中率奇高
在不少劇中，左輪手槍殺敵次數和威力遠高於其他一切知名槍械，如狙擊步槍、霰彈槍、衝鋒槍等！
10. 重案組只建立於西九龍警區，其他警區沒有重案組
警匪片就當然唔少得重案組，但唔知點解永遠都係關「西九重案組」嘅事，彷彿全港只有西九龍警區有重案組！