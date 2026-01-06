22歲港姐季軍透視露背裙險走光 T-Back若隱若現視覺衝擊力爆燈
楊梓瑤透視裙大玩股惑誘網民
楊梓瑤日前在社交網上載了一輯在三亞拍攝的新相和短片，其中一個簡單寫著「Hi 2026」的Post雖然文字簡潔，但照片的吸睛程度卻是「爆燈」。相中可見，楊梓瑤穿上一襲Bling Bling連身裙，看上去高貴大方，但原來「好戲在後頭」。這條裙子的剪裁盡顯其修長的S形身段，大露白滑玉背，將其完美的線條表露無遺。而最令網民暴動的，則是其中一張背面照，楊梓瑤不只展現背部線條，更大玩「股惑」。
T-Back若隱若現視覺衝擊力爆燈
由於裙身採用透視質料，在燈光照射下，內裡的黑色T-back若隱若現，極具視覺衝擊力。這種「絕對領域」的性感，既神秘又大膽，瞬間衝擊網民眼球。楊梓瑤這次的造型選擇可謂計算精準，透視裙的設計既保持優雅氣質，又帶有挑逗意味，成功在保守與大膽之間找到完美平衡點，令網民看得如痴如醉。
港姐季軍頻頻派福利回饋粉絲
自從在《2024年度香港小姐競選》奪得季軍後，楊梓瑤一直保持最佳狀態，可謂「戰鬥格」十足。最近她似乎心情大靚，頻頻在社交平台「大派福利」，實行以靚相回饋粉絲支持。繼早前她飛往泰國旅行，先後分享了穿上白色Tube top配紅色高腰泳褲與大象洗澡的可愛照片，以及出海的火辣比堅尼照後，踏入2026年，楊梓瑤再度出招，實行要令網民在新年伊始便「流鼻血」。
三亞旅行無懼素顏示人紀錄轉妝過程
除了透視裙照片外，楊梓瑤在三亞旅行期間還到訪當地爆紅的Studio，試玩了一個網紅妝。期間楊梓瑤更無懼素顏示人，紀錄全個「轉妝」過程，展現其天然美貌和自信態度。這種真實不做作的一面同樣獲得網民好評，認為她既有性感魅力，又不失親和力，是難得的港姐質素。
網民大讚港姐索到爆最強福利
不少網民看後紛紛留言大讚這位港姐「索到爆」，直指這身打扮是「最強福利」。留言區充滿「靚」、「好美」、「女神」等讚美之詞，看來楊梓瑤在2026年伊始，已經成功俘虜了一眾網民的心。有網民更表示期待她未來會有更多精彩造型，認為她是近年來最懂得經營社交媒體的港姐之一。