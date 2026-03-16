觀眾在民間電視大獎｜Lokman《存酒人》奪視帝！邱彥筒Marf爆冷擊敗佘詩曼封后
楊樂文《存酒人》稱帝 邱彥筒爆冷封后
楊樂文憑《存酒人》中飾演的「謝天行」一角成功奪得民選最佳男主角，這是他首次獲得視帝殊榮。劇中他飾演表面玩世不恭但內心隱藏深層悲傷的駐場歌手，與台灣女演員詹子萱的對手戲真摯感人，演技備受觀眾認同。民選視后則由邱彥筒憑《哪一天我們會紅》中的「錢曉彤」一角奪得，成功擊敗《新聞女王2》佘詩曼的「文慧心」角色，結果令人意外。
《存酒人》橫掃6獎成大贏家
被網民稱為NETFLIX級別的《存酒人》在今屆獎項中表現出色，除了楊樂文奪得視帝外，還囊括民選最佳劇集、劇本、攝影三大重要獎項。徐㴓喬憑劇中「鬼妹」一角奪得民選最佳女配角，而楊樂文與邱傲然更獲得民選最佳戲劇拍檔獎項。其中民選最佳攝影的得票票數與比率為本屆第二高，僅次於MIRROR主唱的《手印》，足見觀眾對該劇製作水準的高度認同。
龔慈恩自己打自己 TVB表現遜色
民選最佳女配角競爭激烈，出現龔慈恩「自己打自己」的有趣局面。她憑《新聞女王2》「方羅麗嫦」一角屈居亞軍獲得267票，另一角色《金式森林》「蔣煥秋」則奪第六名得160票。兩者票數相加為427票，比最終勝出的徐㴓喬《存酒人》「鬼妹」一角所得385票多出42票。邱傲然則憑《麻甩媽咪》「鄭霆鋒」一角奪得民選最佳男配角，繼上屆《打天下2》後連續兩屆獲此殊榮。
龔慈恩自己打自己 TVB表現遜色
以《新聞女王2》佘詩曼奪得民選最佳女主角第二位，另外打入五強者包括：羅子溢《金式森林》「高深」奪得民選最佳男主角第五名、宣萱《巨塔之后》「董一妍」奪得民選最佳女主角第五名、龔慈恩《新聞女王2》「方羅麗嫦」奪得民選最佳女配角第二名、吳業坤奪得民選飛躍進步男藝員第五名、葉蒨文奪得民選飛躍進步女藝員第五名、林盛斌憑《女神配對計劃》奪得民選最佳主持第五位、《女神配對計劃》奪得民選最佳綜藝節目第五名、《東張西望》奪得民選最佳資訊節目第二名。《新聞女王2》跟奪得民選最佳劇集第四名、最佳劇本第四名、最佳攝影第三名。
網民熱議ViuTV壓倒性勝利
今屆獎項結果公布後，網民紛紛討論ViuTV與TVB的懸殊差距。有網民表示「ViuTV真係愈來愈勁，質素完全X打TVB」，亦有人認為「《存酒人》確實拍得好好，Netflix級別唔係講笑」。對於邱彥筒爆冷擊敗佘詩曼封后，網民反應兩極，有人讚賞「新人有驚喜」，但亦有聲音質疑「佘詩曼演技明明更好」。統計顯示TVB僅在14項民選獎項首五名中佔12個席位，佔17.1%，其餘82.9%席位皆由ViuTV奪得，反映兩台實力差距持續擴大。