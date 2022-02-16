40歲楊洛婷貼性感床照誘老公 竟掀網友兩極大戰
楊洛婷 問老公有幾安全
楊洛婷2014年嫁給Dear Jane主音Tim，2017年為他誕下女兒Faith，去年再誕下兒子Tristan Hart，產後4個月就採用古法紮肚成功修身，回復Fit爆身材。日前楊洛婷趁住情人節，在社交網發布了一張穿著喱士內衣的性感黑白床照，並留言說：「xoxo 老公 Not sure how safe we are going to be this Valentine’s Day？（唔知呢個情人節我哋會有幾安全呢？）」
周家蔚、沈卓盈、張嘉兒等圈中好友都在其帖文下留言大讚火辣，陳敏之更笑指楊洛婷和老公好快又要生多個，獲得不少網友認同！
被陳敏之笑好快又要生多個。（圖片來源：[email protected]）
網友負評：不如直頭去拍3級片
網友對楊洛婷今次上載火辣性感相的舉動反應兩極，有網友批評她「咁都Po相博出鏡」、「好心佢啦都四章嘢」、「不如直頭去拍3級片」、「咁樣暴露博出位，其實係對老公唔尊重」、「為人母親，應該檢點啲」等等。
網友正評：性感都可以好健康
同時不少網友力撐楊洛婷，並代她對負評反擊「真心佩服佢生完兩個都仲咁索」、「依家咩年代呀？清朝呀？」、「性感都可以好健康」、「成班師奶留言妒忌人身材咁好」、「身材好，怕咩露」、「依家唔show等70歲先show咩？」等等。
重溫楊洛婷產後4個月古法紮肚狀態回勇 網友大讚：Fit過選港姐時！
現年40歲的楊洛婷（Rabeea）自2014年下嫁樂隊Dear Jane主音Tim（黃天翱）後，先後誕下一女一子，近年Rabeea專心相夫教子，一家四口幸福美滿。Rabeea去年6月誕下兒子，產後僅4個月修身速度驚人，早前她穿上DeepV低胸晚裝出席公開活動，大晒事業線之餘，小蠻腰亦回復當年勇，玲瓏浮突的完美身材一覽無遺，有網友留言大讚「Fit過選港姐時」。楊洛婷在IG分享修身秘密，上載了多段採用古法紮肚的短片。
古法紮肚成功修身
楊洛婷在IG分享古法紮肚過程，眼見她紮肚後能夠活動自如，更表示：「連牛仔褲都著到，So easy」。據知古法紮肚來自馬來西亞的傳統產後復原方法，主要用薑油按摩驅風，再用三種薑及草藥敷在腹部，治療師會用束腹帶以捆札的方式，束扎在媽咪的腰、腹及盆骨位置，將懷孕時受荷爾蒙影響而鬆弛的盆骨及關節向內收緊。除了有助修身，亦可以改善血液循環促進疤痕癒合和放鬆肌肉，能令媽媽回復分娩前的狀態。