40歲楊洛婷貼性感床照誘老公 竟掀網友兩極大戰

現年40歲的楊洛婷（Rabeea）日前在社交網上載了一張黑白的性感床照，大晒她產下一女一子後仍然顯得玲瓏浮凸的Fit爆身材，並以英文留言誘惑其Dear Jane主音老公Tim（黃天翱），想不到卻因此引來網友反應兩極的評價！