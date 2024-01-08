42歲楊洛婷全裸浸溫泉照1原因捱轟 火速為影相解畫真相逆轉！
楊洛婷全裸浸溫泉 遭網民鬧1件事
楊洛婷分享一張全裸浸溫泉靚相，雖然見唔到正面，只得側身背影，但成個畫面都好養眼！不過就惹來一位網民鬧爆，並以英文批評她不應在溫泉範圍使用手機。「shame, how many times were reiterated that no cellphone in onsen by the GM over the past couple days. you claimed yourself as miss HK and you are representing HK isn’t it？( 羞恥，在過去的幾天裡，總經理重申了多少次溫泉裡沒有手機。你自稱是香港小姐，你代表的是香港不是嗎？)」
楊洛婷「神回應」為影相解畫
楊洛婷亦留意到該言論，更親自回覆對方講出事件真相：「My onsen photoshoot had been arranged in advance and took place during the closing hours, as cameras or phones are not permitted inside otherwise. Thank you for your reminder and I hope you are having a good time here as well! ( 我的溫泉攝影是提前安排的，並在關閉時間內進行，否則相機或手機是不允許進入的。感謝您的提醒，希望您在這裡過得愉快！)」
事實上，楊洛婷拍照沒有違反溫泉區規矩，更是獲得處所的特別安排和配合，可說是VIP待遇。楊洛婷還在IG story中再次post出有關留言和回應，為大家解畫，希望以正視聽。
楊洛婷「紅女巫」造型睇到網友流鼻血
早前被Rabeea在冰天雪地之下大解放，晒出火紅一件頭泳裝，更表示：「Feeling kinda hot in the cold」，睇嚟真係一啲都唔怕凍，仲好性感！睇到網友熱血沸騰！仲吸引唔少藝人留言，林子善表示：「紅巫女」、Bob 林盛斌：「很久不見，到底發生過什麼事」，黃建東：「My response 會係你老公首歌： “到底發生了什麼事？」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！