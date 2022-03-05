楊洛婷千呎清水灣豪宅曝光 逾10呎樓底夠晒高 澄清老公非富二代靠自己樓換樓
楊洛婷寬敞大廳做瑜伽
已為一對仔女之母的楊洛婷，日前在社交網上載了多張與仔女一起在家中客廳做親子瑜伽的照片，她與囡囡Tanya穿上粉藍色衣服襯到絕，母女同步做出瑜伽動作，而囝囝Tristan就在軟墊上爬來爬去，場面非常溫馨。楊洛婷的安樂窩裝修簡潔，客廳擺放了一張白色大梳化，靠近窗邊有一張兒童書枱，落地玻璃窗令陽光直射入屋，感覺非常開揚。
大把星級鄰居
楊洛婷一家四口住在清水灣傲瀧，屋苑私隱度高，吸引不少藝人入手，包括關智斌、王浩信、周柏豪、袁偉豪等都是業主，撞口撞面都星級鄰居。據知楊洛婷老公Tim在2018年以兩千幾萬購入傲龍一個實用面積1,183呎的單位，並以兩百萬元購入一個車位。
澄清老公唔係富二代
有報道指楊洛婷嫁入豪門唔使憂，因為Tim是富二代，父親從商有家底，在何文田持有豪宅，杜琪峯是他的姑丈，但早前楊洛婷已澄清老爺其實只是前無綫監製，並非有米商人，強調與老公置業沒有靠家人幫忙，又解釋曾在金融海嘯低位買入物業，升值了幾百萬再加上多年積蓄，夫婦二人決定以樓換樓搬大屋。
超過10呎樓底
揚言買樓靠自己努力的楊洛婷，與老公Tim及囡囡當日收樓時，在社交網興奮合照，照片中可見屋內樓底超高，目測超過10呎，而裝修後的家居亦以白色為主，感覺和諧，因為有小朋友的關係，到處可見一對仔女的玩具，屋內的擺設都好簡潔，而且非常實用。
楊洛婷 問老公有幾安全
楊洛婷2014年嫁給Dear Jane主音Tim，2017年為他誕下女兒Faith，去年再誕下兒子Tristan Hart，產後4個月就採用古法紮肚成功修身，回復Fit爆身材。早前楊洛婷趁住情人節，在社交網發布了一張穿著喱士內衣的性感黑白床照，並留言說：「xoxo 老公 Not sure how safe we are going to be this Valentine’s Day？（唔知呢個情人節我哋會有幾安全呢？）」
周家蔚、沈卓盈、張嘉兒等圈中好友都在其帖文下留言大讚火辣，陳敏之更笑指楊洛婷和老公好快又要生多個，獲得不少網友認同！
被陳敏之笑好快又要生多個。（圖片來源：[email protected]）
重溫楊洛婷產後4個月古法紮肚狀態回勇 網友大讚：Fit過選港姐時！
現年40歲的楊洛婷（Rabeea）自2014年下嫁樂隊Dear Jane主音Tim（黃天翱）後，先後誕下一女一子，近年Rabeea專心相夫教子，一家四口幸福美滿。Rabeea去年6月誕下兒子，產後僅4個月修身速度驚人，早前她穿上DeepV低胸晚裝出席公開活動，大晒事業線之餘，小蠻腰亦回復當年勇，玲瓏浮突的完美身材一覽無遺，有網友留言大讚「Fit過選港姐時」。楊洛婷在IG分享修身秘密，上載了多段採用古法紮肚的短片。