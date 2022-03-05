楊洛婷千呎清水灣豪宅曝光 逾10呎樓底夠晒高 澄清老公非富二代靠自己樓換樓

現年40歲的楊洛婷（Rabeea）誕下一女一子後仍然玲瓏浮凸身材Fit爆，Dear Jane主音老公Tim（黃天翱）仲錫到燶，家庭生活非常美滿。受到第5波疫情影響，楊洛婷一家四口大部份時間都留家抗疫，日前她與一對仔女在客廳做親子瑜伽，令其千呎豪宅曝光。