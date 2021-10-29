楊洛婷產後4個月古法紮肚狀態回勇 網友大讚：Fit過選港姐時！
楊洛婷（Rabeea）產後4個月採用古法紮肚成功修身，早前Rabeea穿上DeepV低胸晚裝出席活動，大晒事業線之餘，小蠻腰亦回復當年勇，網友紛紛大讚「Fit過選港姐時」。
文：東方新地 ｜圖：楊洛婷[email protected]
產後4個月修身速度驚人
現年40歲的楊洛婷（Rabeea）自2014年下嫁樂隊Dear Jane主音Tim（黃天翱）後，先後誕下一女一子，近年Rabeea專心相夫教子，一家四口幸福美滿。Rabeea今年6月誕下兒子，產後僅4個月修身速度驚人，早前她穿上DeepV低胸晚裝出席公開活動，大晒事業線之餘，小蠻腰亦回復當年勇，玲瓏浮突的完美身材一覽無遺，有網友留言大讚「Fit過選港姐時」。日前楊洛婷在IG分享修身秘密，上載了多段採用古法紮肚的短片。
古法紮肚成功修身
楊洛婷在IG分享古法紮肚過程，眼見她紮肚後能夠活動自如，更表示：「連牛仔褲都著到，So easy」。據知古法紮肚來自馬來西亞的傳統產後復原方法，主要用薑油按摩驅風，再用三種薑及草藥敷在腹部，治療師會用束腹帶以捆札的方式，束扎在媽咪的腰、腹及盆骨位置，將懷孕時受荷爾蒙影響而鬆弛的盆骨及關節向內收緊。除了有助修身，亦可以改善血液循環促進疤痕癒合和放鬆肌肉，能令媽媽回復分娩前的狀態。