楊洛婷更新父親病況 感性發文讚對方最堅強勇敢 1舉動惹網民熱議

近日，楊洛婷在社交網站上分享了一張自己在醫院的自拍照，照片中可以隱約看到她的父親楊爸爸插著喉管躺在病床上。這張照片引起網民熱烈討論，有人支持她公開家庭狀況，希望能集合更多人的祝福和支持，但也有人批評她利用家人病情來吸流量和關注。

