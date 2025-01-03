楊洛婷更新父親病況 感性發文讚對方最堅強勇敢 1舉動惹網民熱議
廣告
近日，楊洛婷在社交網站上分享了一張自己在醫院的自拍照，照片中可以隱約看到她的父親楊爸爸插著喉管躺在病床上。這張照片引起網民熱烈討論，有人支持她公開家庭狀況，希望能集合更多人的祝福和支持，但也有人批評她利用家人病情來吸流量和關注。
Tim叱咤台上為楊爸爸集氣
在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，樂隊Dear Jane的主音Tim宣布他的太太楊洛婷急忙返回加拿大，因為她的父親突然住院。Tim在台上呼籲：「外父頂住！」並希望透過觀眾的掌聲為楊爸爸集氣。隨後，楊洛婷便在社交網站上更新了父親的病情，並分享了那張在醫院的自拍照。
楊洛婷透露父親曾多次器官移植
楊洛婷在社交網站上透露，她的父親楊爸爸過去20多年來曾經歷兩次心臟及一次腎臟移植：「最近有好多人問我點解我爸爸喺深切治療部，佢發生咗咩事。其實，我爸爸真係我認識最堅強嘅人！」她表示，儘管服用的藥物可以防止排斥反應，但也使得楊爸爸的免疫系統變得非常脆弱，即使是普通的感冒或咳嗽也可能對他構成威脅。
楊洛婷續指出，最近一個月楊爸爸出現了嚴重的呼吸困難，氧氣水平急劇下降，對肺部造成了永久性的損傷。「醫生做咗好多病毒測試，但都未能確診。而家，佢只能靠氧氣機來呼吸。醫生已經盡咗最大努力，而家就要睇佢自己能唔能夠克服呢一切。雖然面對咁多挑戰，我哋依然充滿希望。佢喺整個治療過程中展現出嘅力量同堅忍，令我相信佢一定可以戰勝呢個難關！」最後，她感謝了所有慰問和為楊爸爸祈禱的朋友：「相信呢啲力量全部畀晒爸爸支持緊佢。」
圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar、IG@rabeeayeung