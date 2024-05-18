楊洛婷43歲生日大曬迫爆上圍 回顧十年前夢想已成真

2003年香港小姐亞軍楊洛婷（Rabee’a）早前慶祝了她的43歲生日，這次生日對她來說意義非凡。她與老公黃天翱（Tim）同齡，二人婚後誕下一對子女，畫面充滿愛與幸福。楊洛婷在社交媒體上分享了多張靚相，並回憶起十年前33歲生日時的情景，感慨夢想已成真。

