楊洛婷43歲生日大曬迫爆上圍 回顧十年前夢想已成真
楊洛婷回顧十年前嫁Tim 夢想已成真
楊洛婷（Rabee’a）在她的帖子中寫道：「33歲嘅時候，我同佢結婚，當時我最希望同佢建立一個美滿嘅家庭，我就成為佢嘅黃師奶。今日43歲，夢想成真。」她表示，當年她最大的願望就是能夠和Tim一起建立一個幸福的家庭，而如今這個夢想已經實現，讓她感到無比感恩。
楊洛婷認為家庭好重要
楊洛婷在帖子中還提到：「我對依家擁有一切十分感恩，冇一份禮物比我哋一齊建立嘅家庭更好更重要，佢哋係我嘅一切。」這段話充分表達了她對家庭的重視和愛意。她認為，無論是物質上的禮物還是其他的成就，都無法與她和家人一起建立的這個家庭相比。
與Dear Jane主音Tim甜蜜結婚十週年
楊洛婷和Dear Jane主唱Tim在2003年結婚，從二人世界變成了現在的一家四口。她在帖子中祝自己生日快樂的同時，也祝福他們的結婚十週年快樂。她寫道：「祝我自己生日快樂，我哋嘅結婚十週年快樂！」這段話充滿了甜蜜和幸福，讓人感受到他們夫妻之間的深厚感情。
辣媽楊洛婷身材勁Fit 大曬傲人上圍
楊洛婷不僅是一位幸福的妻子和母親，還是一位保持良好身材的辣媽。她能操流利雙語，不時為大品牌當活動司儀，展現她的多才多藝和專業素養。她和Tim都保養得很好，讓人不禁感嘆歲月在他們身上留下的只是更多的魅力和風采。
更多：盤點18位43歲女藝人！與同「東張何太」同齡 位位女神保養得超好
近日《東張西望》「東張何伯」和其新太太案件惹網民熱議，不少網民都將焦點放在新何太身上，有人認為她是騙子，亦有人認為43歲的她外表打扮顯老，有「報細數」之嫌。不過圈中的確有不少同為43歲的凍齡女藝人，以下就為大家盤點其中18位。
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