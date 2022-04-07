楊洛婷凌晨鬧老公「偷食」 [email protected] Jane急蒲頭認衰兼旅行補鑊
楊洛婷凌晨鬧老公「偷食」?
楊洛婷凌晨突發出ｐｏ
今日凌晨（４月6日），楊洛婷突然在IG限時動態留言：「MY HUSBAND CHEATED ON ME！」她指控老公偷食／不忠，並tag了Dear Jane主音老公Tim的IG賬戶，事出突然，雖然十幾分鐘後留言即被刪除，但仍惹來外界揣測。
Tim急蒲頭氹老婆
楊洛婷凌晨出pｏ後，Dear Jane主音Tim於今午約1時亦在限時動態上載老婆的「偷食」指控並留言：「哎呀。唔好意思。我都係喺凌晨唔覺意攬住咗個女瞓着咗。跟住阿仔無敵大叫，我係我老婆都忟啦。所以，老婆，I love you 係真㗎。」
楊洛婷解釋「玩大咗」
楊洛婷與老公Tim相愛15年一直非常恩愛，這次的小風波確是令人感意外，事後楊洛婷回覆傳媒時澄清只是開玩笑，仲話見「玩大咗」所以急刪留言，她解釋因為半夜個仔大哭了兩小時，而個女就黐實老公瞓，楊洛婷半夜要湊仔感到好嬲，她笑指老公Tim叫佢唔好咁寫，因為會令人誤會。日前楊洛婷才上載老公抱實囡囡合照，兩父女又隔住口罩扮錫錫，楊洛婷仲扮呷醋投訴：「My husband planned a pizza date with ME then this happened… 又輸咗俾佢嘅前世情人 😝」，今次都算係呷醋升級，睇嚟主音Tim唔可以再冷落嬌妻喇！
Tim陪遊大澳補鑊
事隔一日，楊洛婷一家四口原來又去了大澳旅行，更於IG分享合照曬幸福！只見其中一張夫妻攬攬合照，楊洛婷望住阿Tim更散發出甜絲絲的眼神，似二人已化干戈為玉帛，連阿Tim的「情人」大女Tanya都有雪糕食，阿媽明顯醋意消退！有網民更留言支持︰「好喜歡你們一家人，繼續開心快樂。」
楊洛婷寬敞大廳做瑜伽
已為一對仔女之母的楊洛婷，早前在社交網上載了多張與仔女一起在家中客廳做親子瑜伽的照片，她與囡囡Tanya穿上粉藍色衣服襯到絕，母女同步做出瑜伽動作，而囝囝Tristan就在軟墊上爬來爬去，場面非常溫馨。楊洛婷的安樂窩裝修簡潔，客廳擺放了一張白色大梳化，靠近窗邊有一張兒童書枱，落地玻璃窗令陽光直射入屋，感覺非常開揚。
楊洛婷大把星級鄰居
楊洛婷一家四口住在清水灣傲瀧，屋苑私隱度高，吸引不少藝人入手，包括關智斌、王浩信、周柏豪、袁偉豪等都是業主，撞口撞面都星級鄰居。據知楊洛婷老公Tim在2018年以兩千幾萬購入傲龍一個實用面積1,183呎的單位，並以兩百萬元購入一個車位。
楊洛婷澄清老公唔係富二代
有報道指楊洛婷嫁入豪門唔使憂，因為Tim是富二代，父親從商有家底，在何文田持有豪宅，杜琪峯是他的姑丈，但早前楊洛婷已澄清老爺其實只是前無綫監製，並非有米商人，強調與老公置業沒有靠家人幫忙，又解釋曾在金融海嘯低位買入物業，升值了幾百萬再加上多年積蓄，夫婦二人決定以樓換樓搬大屋。
超過10呎樓底
揚言買樓靠自己努力的楊洛婷，與老公Tim及囡囡當日收樓時，在社交網興奮合照，照片中可見屋內樓底超高，目測超過10呎，而裝修後的家居亦以白色為主，感覺和諧，因為有小朋友的關係，到處可見一對仔女的玩具，屋內的擺設都好簡潔，而且非常實用。
楊洛婷 問老公有幾安全
楊洛婷2014年嫁給Dear Jane主音Tim，2017年為他誕下女兒Faith，去年再誕下兒子Tristan Hart，產後4個月就採用古法紮肚成功修身，回復Fit爆身材。早前楊洛婷趁住情人節，在社交網發布了一張穿著喱士內衣的性感黑白床照，並留言說：「xoxo 老公 Not sure how safe we are going to be this Valentine’s Day？（唔知呢個情人節我哋會有幾安全呢？）」
周家蔚、沈卓盈、張嘉兒等圈中好友都在其帖文下留言大讚火辣，陳敏之更笑指楊洛婷和老公好快又要生多個，獲得不少網友認同！
被陳敏之笑好快又要生多個。（圖片來源：[email protected]）
重溫楊洛婷產後4個月古法紮肚狀態回勇 網友大讚：Fit過選港姐時！
現年40歲的楊洛婷（Rabeea）自2014年下嫁樂隊Dear Jane主音Tim（黃天翱）後，先後誕下一女一子，近年Rabeea專心相夫教子，一家四口幸福美滿。Rabeea去年6月誕下兒子，產後僅4個月修身速度驚人，早前她穿上DeepV低胸晚裝出席公開活動，大晒事業線之餘，小蠻腰亦回復當年勇，玲瓏浮突的完美身材一覽無遺，有網友留言大讚「Fit過選港姐時」。楊洛婷在IG分享修身秘密，上載了多段採用古法紮肚的短片。
常見問題
楊洛婷老公Dear Jane主音Tim偷食了嗎?
楊洛婷凌晨忽然出IG限時動態鬧老公「偷食」，雖事後秒速刪除，但仍然逃不過網民法眼……詳情請看
楊洛婷老公Dear Jane主音Tim對偷食一事有何回應?
Dear Jane主音Tim在IG限時動態回應偷食一事，對老婆大說對不起……詳情請看