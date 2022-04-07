現年40歲的楊洛婷（Rabeea）誕下一女一子後幸福滿瀉，Dear Jane主音老公Tim（黃天翱）仲錫到燶，不時在社交網出po晒一家四口家庭樂。不過今日（４月６日）凌晨，楊洛婷突然在社交網限時動態留言「MY HUSBAND CHEATED ON ME @DEARJANETIM」，雖然好快就刪除，但老公Tim未幾即向老婆楊洛婷公開道歉。