楊洛婷提早同陽光玩遊戲 側身擺靚Pose大騷逼爆上圍！

42歲港姐楊洛婷（Rabeea）與Dear Jane主音黃天翱（Tim）是圈中模範夫妻，經常人前人後放閃。楊洛婷婚後生了一對子女，但身材依然勁fit！日前楊洛婷提早同陽光玩遊戲，喺無邊際泳池大騷震撼福利，非常性感！