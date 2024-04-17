楊洛婷提早同陽光玩遊戲 側身擺靚Pose大騷逼爆上圍！
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42歲港姐楊洛婷（Rabeea）與Dear Jane主音黃天翱（Tim）是圈中模範夫妻，經常人前人後放閃。楊洛婷婚後生了一對子女，但身材依然勁fit！日前楊洛婷提早同陽光玩遊戲，喺無邊際泳池大騷震撼福利，非常性感！
楊洛婷側身擺靚Pose大騷逼爆上圍！
靚媽楊洛婷近日難得清閒，獨自去享受假日時光，更嚟一次大解放提早同陽光玩遊戲，楊洛婷淺藍色三點式上陣，側身擺靚Pose大騷逼爆上圍同長腿，另一張就企起身正面派福利，畫面相當震撼，唔少網民激讚辣媽好靚女！
楊洛婷露半球嘆泰式按摩
楊洛婷農曆新年除了帶一對仔女到泰國度假外，仲有趁機去嘆泰式按摩！楊洛婷在限時動態分享了一張自己去按摩的照片，更以半趴兼露半球的姿勢出鏡，性感指數爆登！
楊洛婷火紅高衩泳衣騷長腿
楊洛婷日前在社交平台上載了幾張新相，相中可見楊洛婷與老公都齊齊以泳衣造型示人。楊洛婷的泳衣除了超高衩外，而且側腰的位置更加了鏤空的設計，大騷一對逆天長腿加纖腰，完美身段亦獲網民一致大讚！
楊洛婷福利唔夠老公Tim撼
不過就算楊洛婷連環派福利，都係唔夠老公Tim撼！皆因Tim齊齊以情侶款泳衣出鏡，火紅的東北造型泳衣超級搶fo！就連楊洛婷都表示：「佢話呢度有好多爸爸行過指住佢（套泳裝）然後比掌聲佢！」
Tim的極搶fo泳衣更獲網民激讚：「件衫將成件事錦上Tim花！」、「Tim好勇敢！到底發生過什麼事！」、「如果我經過，我都會拍手，因為真係超正！」、「今次Tim好搶鏡！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@rabeeayeung