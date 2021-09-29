楊洛婷自爆被舊公司強逼執樣 唔就範即被雪 多得老公Tim拍心口照顧
樂隊Dear Jane的5場紅館演唱會圓滿結束，唔止Dear Jane各隊員鬆一口氣，就連主音黃天翱（Tim）老婆楊洛婷都放鬆晒，今日她在社交網寫千字文，除了見證老公Tim的成功，更抒發自己過去的一件不快事，她指曾被舊公司強逼去做自己唔願意的事，結果因為唔妥協而冇得撈，舊東家係邊個？
撰文：東方新地 圖片：楊洛婷IG
楊洛婷社交網爆料
Dear Jane開個唱，主音黃天翱（Tim）老婆楊洛婷就撐到底，每場都見她帶住一大班親朋戚友落力做啦啦隊，為老公打氣。個唱完畢後，楊洛婷在社交網寫千字文分享入行以來嘅高低起跌及經歷。身為03年港姐亞軍的她，竟突然自爆曾被舊公司逼去整容。
我被舊公司不斷無理咁迫我去整容，因為我唔肯妥協、唔肯就犯，所以就被人無情咁「掟入雪櫃」，結果我冇工作冇收入。
被無良舊公司逼害
楊洛婷一開始提到Dear Jane的歌曲令她想一些高低起跌經歷，之後她寫到：「曾經有一段時間，我被舊公司不斷無理咁逼我去整容，因為我唔肯妥協、唔肯就犯，所以就被人無情咁『掟入雪櫃』，結果我冇工作冇收入。當時我老公就好型咁同我講😎，佢會用佢嘅所有能力去照顧我。的而且確，我老公絕對有履行佢對我嘅承諾，而幸運嘅係，我精彩嘅主持生涯亦隨即展開。呢個就係我哋❤️愛情故事嘅開始。」
親朋戚友搶飛
以往Dear Jane開騷，楊洛婷都會求神拜佛，努力叫身邊所有朋友買飛支持Dear Jane，但今次撞正她生完第二胎要坐月，沒太多時間幫手銷飛，竟然反過來有不少親朋戚友主動叫她幫手買飛：「連一啲素未謀面嘅人，好似餐廳侍應、幫我整電話嘅師傅等等，都一一走來搵我買飛（我即使再忙都出盡全力幫手答謝大家），我真心為Dear Jane感到無比嘅光榮同驕傲！」