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楊洛婷自爆被舊公司強逼執樣 唔就範即被雪 多得老公Tim拍心口照顧

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撰文：東方新地

樂隊Dear Jane的5場紅館演唱會圓滿結束，唔止Dear Jane各隊員鬆一口氣，就連主音黃天翱（Tim）老婆楊洛婷都放鬆晒，今日她在社交網寫千字文，除了見證老公Tim的成功，更抒發自己過去的一件不快事，她指曾被舊公司強逼去做自己唔願意的事，結果因為唔妥協而冇得撈，舊東家係邊個？

撰文：東方新地 圖片：楊洛婷IG

楊洛婷社交網爆料

Dear Jane開個唱，主音黃天翱（Tim）老婆楊洛婷就撐到底，每場都見她帶住一大班親朋戚友落力做啦啦隊，為老公打氣。個唱完畢後，楊洛婷在社交網寫千字文分享入行以來嘅高低起跌及經歷。身為03年港姐亞軍的她，竟突然自爆曾被舊公司逼去整容。

楊洛婷全力撐老公Tim。（圖片來源：楊洛婷IG）
楊洛婷全力撐老公Tim。（圖片來源：楊洛婷IG）

我被舊公司不斷無理咁迫我去整容，因為我唔肯妥協、唔肯就犯，所以就被人無情咁「掟入雪櫃」，結果我冇工作冇收入。

楊洛婷自爆被舊公司強逼執樣 唔就範即被雪 多得老公Tim拍心口照顧

被無良舊公司逼害

楊洛婷一開始提到Dear Jane的歌曲令她想一些高低起跌經歷，之後她寫到：「曾經有一段時間，我被舊公司不斷無理咁逼我去整容，因為我唔肯妥協、唔肯就犯，所以就被人無情咁『掟入雪櫃』，結果我冇工作冇收入。當時我老公就好型咁同我講😎，佢會用佢嘅所有能力去照顧我。的而且確，我老公絕對有履行佢對我嘅承諾，而幸運嘅係，我精彩嘅主持生涯亦隨即展開。呢個就係我哋❤️愛情故事嘅開始。」

楊洛婷晚晚帶住囡囡同燈牌入場支持Dear Jane。（圖片來源：楊洛婷）
楊洛婷晚晚帶住囡囡同燈牌入場支持Dear Jane。（圖片來源：楊洛婷）
在楊洛婷最失意的時候，多得Tim拍晒心口話會全力照顧她，成為楊洛婷最大的後盾。（圖片來源：楊洛婷IG）
在楊洛婷最失意的時候，多得Tim拍晒心口話會全力照顧她，成為楊洛婷最大的後盾。（圖片來源：楊洛婷IG）

網民驚訝：咁索都要整？

楊洛婷自爆被舊公司強逼執樣 唔就範即被雪 多得老公Tim拍心口照顧

楊洛婷自爆被舊公司強逼執樣 唔就範即被雪 多得老公Tim拍心口照顧 楊洛婷自爆被舊公司強逼執樣 唔就範即被雪 多得老公Tim拍心口照顧

楊洛婷自爆被舊公司強逼執樣 唔就範即被雪 多得老公Tim拍心口照顧

曾勸老公轉行感內疚

楊洛婷表示雖然好相信老公及Dear Jane，但在樂隊經歷最低潮時，她竟曾勸過Tim面對現實，甚至轉行：「依家諗番，我好慶幸佢當時冇聽我講，我真係好佩服佢哋對理想嘅堅持同毅力！」

楊洛婷對於曾勸老公轉行而感到內疚。（圖片來源：楊洛婷IG）
楊洛婷對於曾勸老公轉行而感到內疚。（圖片來源：楊洛婷IG）
楊洛婷自封是Dear Jane最強大的粉絲，看到他們今日的成功很開心。（圖片來源：楊洛婷IG）
楊洛婷自封是Dear Jane最強大的粉絲，看到他們今日的成功很開心。（圖片來源：楊洛婷IG）

親朋戚友搶飛

以往Dear Jane開騷，楊洛婷都會求神拜佛，努力叫身邊所有朋友買飛支持Dear Jane，但今次撞正她生完第二胎要坐月，沒太多時間幫手銷飛，竟然反過來有不少親朋戚友主動叫她幫手買飛：「連一啲素未謀面嘅人，好似餐廳侍應、幫我整電話嘅師傅等等，都一一走來搵我買飛（我即使再忙都出盡全力幫手答謝大家），我真心為Dear Jane感到無比嘅光榮同驕傲！」

楊洛婷帶埋仔女去紅館為Tim打氣。（圖片來源：楊洛婷IG）
楊洛婷帶埋仔女去紅館為Tim打氣。（圖片來源：楊洛婷IG）
楊洛婷是03年度香港小姐亞軍兼旅遊大使獎得主，在無綫11年代表作欠奉，14年8月正式離巢。（圖片來源：楊洛婷）
楊洛婷是03年度香港小姐亞軍兼旅遊大使獎得主，當選後便簽約無綫，在無綫11年代表作欠奉，14年8月正式離巢。（圖片來源：楊洛婷）
離開無綫後，楊洛婷專注發展其司儀主持工作，知名度比在無綫時更高。（圖片來源：楊洛婷IG）
離開無綫後，楊洛婷專注發展其司儀主持工作，知名度比在無綫時更高。（圖片來源：楊洛婷IG）

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