楊洛婷自爆被舊公司強逼執樣 唔就範即被雪 多得老公Tim拍心口照顧

樂隊Dear Jane的5場紅館演唱會圓滿結束，唔止Dear Jane各隊員鬆一口氣，就連主音黃天翱（Tim）老婆楊洛婷都放鬆晒，今日她在社交網寫千字文，除了見證老公Tim的成功，更抒發自己過去的一件不快事，她指曾被舊公司強逼去做自己唔願意的事，結果因為唔妥協而冇得撈，舊東家係邊個？

撰文：東方新地 圖片：楊洛婷IG