成功湊成「好」字！ 楊洛婷9分鐘Push 7次誕下B仔

恭喜晒﹗楊洛婷終於卸貨，誕下第二胎。楊洛婷日前在社交網上載生B過程短片，透露今次誕下是B仔，囝囝的英文名叫Tristan Hart，又表示自己在9分鐘「Push」7次便順利生產。

文：東方新地 ｜圖：楊洛婷 IG、黃天翱 IG