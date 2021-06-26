成功湊成「好」字！ 楊洛婷9分鐘Push 7次誕下B仔
文：東方新地 ｜圖：楊洛婷 IG、黃天翱 IG
成功湊成「好」字
楊洛婷與老公黃天翱（Tim）育有一女，早前懷上第2胎，但一直沒有公開BB性別。楊洛婷日前在社交網上載產房拍攝的生產短片，宣布第二胎是囝囝，成功湊夠一個「好」字。短片中楊洛婷充分表現「如何優雅地生BB」，並留言：「從他們把你拉出來放在我肚子上的那一刻起，你就依偎在我的心裏！」
9分鐘Push 7次誕下B仔
楊洛婷除了透露B仔的英文名叫Tristan Hart，又表示自己在9分鐘「Push」7次就生產到，過程順利好開心。而Tim也在社交網分享再當爸的喜悅：「It’s a Boy！」楊洛婷接受訪問時表示原來B囝在6月23出世，今次自然分娩過程好順利，又大讚醫生快手：「9分鐘，push咗7吓BB就出咗嚟。」並由自己操刀剪臍帶。
在今年情人節宣布成功陀B、楊洛婷同佢老公Dear Jane主音黃天翱Tim再次請來著名Boudoir (法式閨房）及婚禮攝影師 Hilary Chan為他們操刀拍攝一輯戶外浪漫性感大肚相，以慶祝二人相愛15周年紀念，隨時生得的楊洛婷唔止靚，仲非常性感。
楊洛婷美人魚造型
為慶祝相愛15周年紀念這個特別日子，楊洛婷今次的孕照都特別選擇在浪漫的海灘上拍攝，楊洛婷好有心思搵了高級婚紗店 「The Wedding Gown」 為她度身訂造一條美人魚造型的孕婦晚裝裙，以突顯她懷孕時期的迷人身段。
楊洛婷喜歡自然風
楊洛婷表示非常欣賞攝影師Hilary的拍攝風格，她認為在Hilary鏡頭下，每位女主角都特別「feminine」、「性感得來又不失優雅氣質」，而最重要是「自然、不造作」，令人感覺很舒服。楊洛婷更大讚Hilary善用自然光作拍攝，輕易便能捕捉他們最輕鬆的情緒與及自然甜蜜的互動，每一張相片都好似在道出二人的甜蜜戀愛故事。
情不自禁激吻
楊洛婷更放了一條拍攝短片上社交網，短短兩分鐘的畫面非常浪漫溫馨，楊洛婷被老公Tim攬實，二人又情不自禁激吻，仲有濕身鏡頭，好似拍MV咁！
老公為影相修身
照片中的男主角Tim則開玩笑說，為了拍攝這輯照片，他要很努力keep fit，不過他亦非常了解自己只是這輯大肚照的人型佈景板，老婆才是真正主角。Tim表示自己最近工作非常忙碌，既要錄新歌，又要幫老婆拍YouTube videos同埋參予電影工作，但只要一有時間，就必然會留作照顧老婆同囡囡，盡顯廿四孝老公同好爸爸的一面。