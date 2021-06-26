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成功湊成「好」字！ 楊洛婷9分鐘Push 7次誕下B仔

東方新地 - 娛聞

恭喜晒﹗楊洛婷終於卸貨，誕下第二胎。楊洛婷日前在社交網上載生B過程短片，透露今次誕下是B仔，囝囝的英文名叫Tristan Hart，又表示自己在9分鐘「Push」7次便順利生產。
文：東方新地 ｜圖：楊洛婷 IG、黃天翱 IG

楊洛婷
楊洛婷與老公黃天翱（Tim）順利湊成「好」字。（圖片來源：楊洛婷IG）

成功湊成「好」字

楊洛婷與老公黃天翱（Tim）育有一女，早前懷上第2胎，但一直沒有公開BB性別。楊洛婷日前在社交網上載產房拍攝的生產短片，宣布第二胎是囝囝，成功湊夠一個「好」字。短片中楊洛婷充分表現「如何優雅地生BB」，並留言：「從他們把你拉出來放在我肚子上的那一刻起，你就依偎在我的心裏！」

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楊洛婷日前已食定西瓜，為生B作準備。（圖片來源：楊洛婷 IG）
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楊洛婷與老公黃天翱（Tim）已育有一女Tanya。（圖片來源：楊洛婷 IG）
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楊洛婷日前在社交網上載產房拍攝的生產短片，宣布第二胎是囝囝，成功湊夠一個「好」字。（圖片來源：楊洛婷 IG）
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囝囝英文名叫Tristan Hart。（圖片來源：楊洛婷 IG）

9分鐘Push 7次誕下B仔

楊洛婷除了透露B仔的英文名叫Tristan Hart，又表示自己在9分鐘「Push」7次就生產到，過程順利好開心。而Tim也在社交網分享再當爸的喜悅：「It’s a Boy！」楊洛婷接受訪問時表示原來B囝在6月23出世，今次自然分娩過程好順利，又大讚醫生快手：「9分鐘，push咗7吓BB就出咗嚟。」並由自己操刀剪臍帶。

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楊洛婷公開生產過程。（圖片來源：楊洛婷 IG）
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楊洛婷大讚接生醫生超級勁及快手。（圖片來源：楊洛婷 IG）
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囝囝出嚟啦。（圖片來源： 楊洛婷 IG）

在今年情人節宣布成功陀B、楊洛婷同佢老公Dear Jane主音黃天翱Tim再次請來著名Boudoir (法式閨房）及婚禮攝影師 Hilary Chan為他們操刀拍攝一輯戶外浪漫性感大肚相，以慶祝二人相愛15周年紀念，隨時生得的楊洛婷唔止靚，仲非常性感。

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鬱洛婷回想當初同Tim約會初期，二人都很喜歡到海灘拍拖睇日落、數星星，而第一次到海外度假都係陽光與海灘之旅。（圖片來源：楊洛婷）
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楊洛婷與Tim已相愛15年。（圖片來源：楊洛婷）

楊洛婷美人魚造型

為慶祝相愛15周年紀念這個特別日子，楊洛婷今次的孕照都特別選擇在浪漫的海灘上拍攝，楊洛婷好有心思搵了高級婚紗店 「The Wedding Gown」 為她度身訂造一條美人魚造型的孕婦晚裝裙，以突顯她懷孕時期的迷人身段。

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楊洛婷度身訂造的美人魚晚裝，把美好身材表露無遺。（圖片來源：楊洛婷）
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楊洛婷化身成懷孕9個月的美人魚。（圖片來源：楊洛婷）

楊洛婷喜歡自然風

楊洛婷表示非常欣賞攝影師Hilary的拍攝風格，她認為在Hilary鏡頭下，每位女主角都特別「feminine」、「性感得來又不失優雅氣質」，而最重要是「自然、不造作」，令人感覺很舒服。楊洛婷更大讚Hilary善用自然光作拍攝，輕易便能捕捉他們最輕鬆的情緒與及自然甜蜜的互動，每一張相片都好似在道出二人的甜蜜戀愛故事。

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楊洛婷：「我好喜歡Hilary第一次為我影陀住大女時影嘅孕照，我覺得Hilary嘅作品既classic又充滿時尚感，令人百看不厭。所以當我知道再次懷孕，就立即邀請Hilary再為我哋拍攝，希望能為我及Tim嘅15周年留下難忘回憶。」（圖片來源：楊洛婷）
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除了性感美人魚造型，還有另一個型格造型。（圖片來源：楊洛婷）

情不自禁激吻

楊洛婷更放了一條拍攝短片上社交網，短短兩分鐘的畫面非常浪漫溫馨，楊洛婷被老公Tim攬實，二人又情不自禁激吻，仲有濕身鏡頭，好似拍MV咁！

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楊洛婷在IG內放了一條短片，有大量浪漫纏綿鏡頭。（圖片來源：楊洛婷）
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楊洛婷在社交網留言慶祝同老公相愛15周年。（圖片來源：楊洛婷）
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當中有不少親熱鏡頭。（圖片來源：楊洛婷）

老公為影相修身

照片中的男主角Tim則開玩笑說，為了拍攝這輯照片，他要很努力keep fit，不過他亦非常了解自己只是這輯大肚照的人型佈景板，老婆才是真正主角。Tim表示自己最近工作非常忙碌，既要錄新歌，又要幫老婆拍YouTube videos同埋參予電影工作，但只要一有時間，就必然會留作照顧老婆同囡囡，盡顯廿四孝老公同好爸爸的一面。

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楊洛婷自從拍攝完這輯大肚照，她已再度全情投入為分娩作準備。由於選擇自然分娩，因此她自己也不知道到底BB會在那一天出世。（圖片來源：楊洛婷）
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正在安胎的楊洛婷仲話無論老公有多忙，在BB出世時，他一定要在現場拍低整個過程，第一時間為大家揭曉BB性別！（圖片來源：楊洛婷）

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