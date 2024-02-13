楊洛婷連環福利賀新年 老公Tim勁搶fo連路人都like爆！

現年42歲的楊洛婷（Rabee’a）與老公黃天翱（Tim@Dear Jane）自2014年結婚後十分恩愛，楊洛婷亦不時在社交平台大放閃光彈！適逢農曆新年，楊洛婷就孖老公帶住一對仔女去泰國過年兼大派福利，不過今次楊洛婷嘅福利竟然唔夠老公Tim撼……