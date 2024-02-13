楊洛婷連環福利賀新年 老公Tim勁搶fo連路人都like爆！
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現年42歲的楊洛婷（Rabee’a）與老公黃天翱（Tim@Dear Jane）自2014年結婚後十分恩愛，楊洛婷亦不時在社交平台大放閃光彈！適逢農曆新年，楊洛婷就孖老公帶住一對仔女去泰國過年兼大派福利，不過今次楊洛婷嘅福利竟然唔夠老公Tim撼……
楊洛婷露半球嘆泰式按摩
楊洛婷除了帶一對仔女到泰國度假外，仲有趁機去嘆泰式按摩！楊洛婷在限時動態分享了一張自己去按摩的照片，更以半趴兼露半球的姿勢出鏡，性感指數爆登！
楊洛婷火紅高衩泳衣騷長腿
楊洛婷日前在社交平台上載了幾張新相，相中可見楊洛婷與老公都齊齊以泳衣造型示人。楊洛婷的泳衣除了超高衩外，而且側腰的位置更加了鏤空的設計，大騷一對逆天長腿加纖腰，完美身段亦獲網民一致大讚！
楊洛婷福利唔夠老公Tim撼
不過就算楊洛婷連環派福利，都係唔夠老公Tim撼！皆因Tim齊齊以情侶款泳衣出鏡，火紅的東北造型泳衣超級搶fo！就連楊洛婷都表示：「佢話呢度有好多爸爸行過指住佢（套泳裝）然後比掌聲佢！」
Tim的極搶fo泳衣更獲網民激讚：「件衫將成件事錦上Tim花！」、「Tim好勇敢！到底發生過什麼事！」、「如果我經過，我都會拍手，因為真係超正！」、「今次Tim好搶鏡！」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@rabeeayeung