楊洛婷挺9個月巨肚留倩影 與老公Tim慶祝相愛15年 濕身激吻似拍MV
在今年情人節宣布成功陀B、現已懷孕9個月的楊洛婷Rabee’a，同佢老公Dear Jane主音黃天翱Tim再次請來著名Boudoir (法式閨房）及婚禮攝影師 Hilary Chan為他們操刀拍攝一輯戶外浪漫性感大肚相，以慶祝二人相愛15周年紀念，隨時生得的楊洛婷唔止靚，仲非常性感。
撰文：東方新地 圖片：楊洛婷IG、楊洛婷
楊洛婷美人魚造型
為慶祝相愛15周年紀念這個特別日子，楊洛婷今次的孕照都特別選擇在浪漫的海灘上拍攝，楊洛婷好有心思搵了高級婚紗店 「The Wedding Gown」 為她度身訂造一條美人魚造型的孕婦晚裝裙，以突顯她懷孕時期的迷人身段。
楊洛婷喜歡自然風
楊洛婷表示非常欣賞攝影師Hilary的拍攝風格，她認為在Hilary鏡頭下，每位女主角都特別「feminine」、「性感得來又不失優雅氣質」，而最重要是「自然、不造作」，令人感覺很舒服。楊洛婷更大讚Hilary善用自然光作拍攝，輕易便能捕捉他們最輕鬆的情緒與及自然甜蜜的互動，每一張相片都好似在道出二人的甜蜜戀愛故事。
情不自禁激吻
楊洛婷更放了一條拍攝短片上社交網，短短兩分鐘的畫面非常浪漫溫馨，楊洛婷被老公Tim攬實，二人又情不自禁激吻，仲有濕身鏡頭，好似拍MV咁！
老公為影相修身
照片中的男主角Tim則開玩笑說，為了拍攝這輯照片，他要很努力keep fit，不過他亦非常了解自己只是這輯大肚照的人型佈景板，老婆才是真正主角。Tim表示自己最近工作非常忙碌，既要錄新歌，又要幫老婆拍YouTube videos同埋參予電影工作，但只要一有時間，就必然會留作照顧老婆同囡囡，盡顯廿四孝老公同好爸爸的一面。