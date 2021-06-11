楊洛婷挺9個月巨肚留倩影 與老公Tim慶祝相愛15年 濕身激吻似拍MV

在今年情人節宣布成功陀B、現已懷孕9個月的楊洛婷Rabee’a，同佢老公Dear Jane主音黃天翱Tim再次請來著名Boudoir (法式閨房）及婚禮攝影師 Hilary Chan為他們操刀拍攝一輯戶外浪漫性感大肚相，以慶祝二人相愛15周年紀念，隨時生得的楊洛婷唔止靚，仲非常性感。

撰文：東方新地 圖片：楊洛婷IG、楊洛婷