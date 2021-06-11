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楊洛婷挺9個月巨肚留倩影 與老公Tim慶祝相愛15年 濕身激吻似拍MV

東方新地 - 娛聞

在今年情人節宣布成功陀B、現已懷孕9個月的楊洛婷Rabee’a，同佢老公Dear Jane主音黃天翱Tim再次請來著名Boudoir (法式閨房）及婚禮攝影師 Hilary Chan為他們操刀拍攝一輯戶外浪漫性感大肚相，以慶祝二人相愛15周年紀念，隨時生得的楊洛婷唔止靚，仲非常性感。

撰文：東方新地 圖片：楊洛婷IG、楊洛婷

楊洛婷
鬱洛婷回想當初同Tim約會初期，二人都很喜歡到海灘拍拖睇日落、數星星，而第一次到海外度假都係陽光與海灘之旅。（圖片來源：楊洛婷）
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楊洛婷與Tim已相愛15年。（圖片來源：楊洛婷）

楊洛婷美人魚造型

為慶祝相愛15周年紀念這個特別日子，楊洛婷今次的孕照都特別選擇在浪漫的海灘上拍攝，楊洛婷好有心思搵了高級婚紗店 「The Wedding Gown」 為她度身訂造一條美人魚造型的孕婦晚裝裙，以突顯她懷孕時期的迷人身段。

楊洛婷
楊洛婷度身訂造的美人魚晚裝，把美好身材表露無遺。（圖片來源：楊洛婷）
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楊洛婷化身成懷孕9個月的美人魚。（圖片來源：楊洛婷）

楊洛婷喜歡自然風

楊洛婷表示非常欣賞攝影師Hilary的拍攝風格，她認為在Hilary鏡頭下，每位女主角都特別「feminine」、「性感得來又不失優雅氣質」，而最重要是「自然、不造作」，令人感覺很舒服。楊洛婷更大讚Hilary善用自然光作拍攝，輕易便能捕捉他們最輕鬆的情緒與及自然甜蜜的互動，每一張相片都好似在道出二人的甜蜜戀愛故事。

楊洛婷
楊洛婷：「我好喜歡Hilary第一次為我影陀住大女時影嘅孕照，我覺得Hilary嘅作品既classic又充滿時尚感，令人百看不厭。所以當我知道再次懷孕，就立即邀請Hilary再為我哋拍攝，希望能為我及Tim嘅15周年留下難忘回憶。」（圖片來源：楊洛婷）
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除了性感美人魚造型，還有另一個型格造型。（圖片來源：楊洛婷）

情不自禁激吻

楊洛婷更放了一條拍攝短片上社交網，短短兩分鐘的畫面非常浪漫溫馨，楊洛婷被老公Tim攬實，二人又情不自禁激吻，仲有濕身鏡頭，好似拍MV咁！

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楊洛婷在IG內放了一條短片，有大量浪漫纏綿鏡頭。（圖片來源：楊洛婷）
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楊洛婷在社交網留言慶祝同老公相愛15周年。（圖片來源：楊洛婷）
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當中有不少親熱鏡頭。（圖片來源：楊洛婷）

老公為影相修身

照片中的男主角Tim則開玩笑說，為了拍攝這輯照片，他要很努力keep fit，不過他亦非常了解自己只是這輯大肚照的人型佈景板，老婆才是真正主角。Tim表示自己最近工作非常忙碌，既要錄新歌，又要幫老婆拍YouTube videos同埋參予電影工作，但只要一有時間，就必然會留作照顧老婆同囡囡，盡顯廿四孝老公同好爸爸的一面。

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楊洛婷的預產期在6月尾7月頭，自從拍攝完這輯大肚照，她已再度全情投入為分娩作準備。由於選擇自然分娩，因此她自己也不知道到底BB會在那一天出世。（圖片來源：楊洛婷）
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正在安胎的楊洛婷仲話無論老公有多忙，在BB出世時，他一定要在現場拍低整個過程，第一時間為大家揭曉BB性別！（圖片來源：楊洛婷）

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