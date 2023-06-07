楊洛婷 tim

42歲楊洛婷公眾場合一個舉動令老公Tim再次「動L」 網民：有個索老婆好難忍

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港姐楊洛婷（Rabeea）與Dear Jane主音黃天翱（Tim）結婚踏入第九年，是圈中模範夫妻，經常人前人後放閃。楊洛婷婚後生了一對子女，但身材依然勁fit，見她不時在社交網站大方的分享火辣泳衣照，相當吸睛，同時楊洛婷也是圈中出名的索媽之一。日前Tim兩公婆一齊出席活動，Rabeea以性感晚裝現身，大晒美好身形，老公Tim合照時不禁手摸太太翹臀，竟然被發現有生理反應？

楊洛婷 tim 楊洛婷已經42歲依然咁索。
楊洛婷已經42歲依然咁索。（圖片來源：IG＠rabeeayeung）
楊洛婷 tim 楊洛婷 楊洛婷中）早前與同屆港姐曹敏莉和戚黛黛慶祝42歲生日，索媽楊格婷身材仲弗過選港姐時。
楊洛婷（中）早前與同屆港姐曹敏莉和戚黛黛慶祝42歲生日，索媽楊格婷身材仲弗過選港姐時。（圖片來源：IG＠rabeeayeung）

楊洛婷03年港姐亞軍 Fit過選港姐時

剛從布拉格返港的楊洛婷與Tim＠Dear Jane孖住出席活動，兩夫妻分隔近兩周，小別勝新婚，特別煙靭！楊洛婷穿上絲質露背低胸晚裝出席，未有因旅遊而增磅，依然弗到漏。楊洛婷貼出合照並留言：「His Boss is back！」其中一張合照，二人深情對望，心口貼胸口，近到只差一步就可以親嘴，而Tim則一手輕摸住太太的臀部，左手插袋，幾似熱戀中的男女，穿上西裝的Tim卻被發現褲襠位置凸起，非常雄糾糾！

楊洛婷 Tim同老婆楊洛婷好恩愛！
Tim同老婆楊洛婷好恩愛！（圖片來源：IG＠rabeeayeung）
楊洛婷 Tim情不自禁輕撫楊洛婷翹臀，「小Tim」有反應，疑似「動L」。
Tim情不自禁輕撫楊洛婷翹臀，「小Tim」有反應，疑似「動L」。（圖片來源：IG＠rabeeayeung）

網民：有楊洛婷呢個老婆，日日只想留喺屋企

網民對小Tim疑似「動L」引起激烈討論，大讚二人拍拖結婚多年，依然保持激情，大表羨慕，網民又指保住熱情戀火全靠太太Rabeea夠索，「有個咁索嘅老婆，真係好難忍嘅」、「個老婆HOT成咁，真係日日都係初戀」、「老婆四字頭仲係咁正」、「阿Tim真係前世做咗好多善事」、「楊洛婷啱啱去完兩個星期公幹加外遊返嚟，呢排Tim應該好唔得閒」、「有佢呢個老婆，我想日日都留喺屋企」。

楊洛婷 Tim和太太楊洛婷婚後育有一女一子。
Tim和太太楊洛婷婚後育有一女一子。（圖片來源：IG＠rabeeayeung）
楊洛婷 tim 楊洛婷 楊洛婷真係好Hot！
楊洛婷真係好Hot！（圖片來源：IG＠rabeeayeung）

Tim叱咤台上「動L」成全場焦點

其實Tim＠Dear Jane有咁大反應唔係第一次，2019年Tim以全身皮衫皮褲出席叱咤頒獎禮，在台上被發現下體激凸現形，「動L」成為當晚熱話，受訪時，Tim尷尬話因為諗起老婆楊洛婷，笑謂：「呢排做gym，令蛋白質上升」又爆連老婆都留意到佢「動L」，反問佢係咪諗起自己？當時記者問Tim是否準備同太太再造人追仔？Tim笑答：「每晚我都準備好，（幾時追仔？）就今晚啦。」又被笑可以與陳柏宇組男團，Tim即笑說到時現場所有女性會噴血，相當有自信！

楊洛婷 tim 楊洛婷 楊洛婷都忍唔住大讚老公好勁！
楊洛婷都忍唔住大讚老公好勁！（圖片來源：IG＠rabeeayeung）
楊洛婷 tim 楊洛婷 楊洛婷更用大熱狗emoji代表Tim。
楊洛婷更用大熱狗emoji代表Tim。（圖片來源：IG＠rabeeayeung）
楊洛婷 tim 楊洛婷 查洛婷早前去行山！
查洛婷早前去行山！（圖片來源：IG＠rabeeayeung）
楊洛婷 tim 楊洛婷 楊洛婷最近到布拉格出差，並相約好友到荷蘭旅行，同老公Tim分開約兩星期。
楊洛婷最近到布拉格出差，並相約好友到荷蘭旅行，同老公Tim分開約兩星期。（圖片來源：IG＠rabeeayeung）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠rabeeayeung

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