42歲楊洛婷公眾場合一個舉動令老公Tim再次「動L」 網民：有個索老婆好難忍
楊洛婷03年港姐亞軍 Fit過選港姐時
剛從布拉格返港的楊洛婷與Tim＠Dear Jane孖住出席活動，兩夫妻分隔近兩周，小別勝新婚，特別煙靭！楊洛婷穿上絲質露背低胸晚裝出席，未有因旅遊而增磅，依然弗到漏。楊洛婷貼出合照並留言：「His Boss is back！」其中一張合照，二人深情對望，心口貼胸口，近到只差一步就可以親嘴，而Tim則一手輕摸住太太的臀部，左手插袋，幾似熱戀中的男女，穿上西裝的Tim卻被發現褲襠位置凸起，非常雄糾糾！
網民：有楊洛婷呢個老婆，日日只想留喺屋企
網民對小Tim疑似「動L」引起激烈討論，大讚二人拍拖結婚多年，依然保持激情，大表羨慕，網民又指保住熱情戀火全靠太太Rabeea夠索，「有個咁索嘅老婆，真係好難忍嘅」、「個老婆HOT成咁，真係日日都係初戀」、「老婆四字頭仲係咁正」、「阿Tim真係前世做咗好多善事」、「楊洛婷啱啱去完兩個星期公幹加外遊返嚟，呢排Tim應該好唔得閒」、「有佢呢個老婆，我想日日都留喺屋企」。
Tim叱咤台上「動L」成全場焦點
其實Tim＠Dear Jane有咁大反應唔係第一次，2019年Tim以全身皮衫皮褲出席叱咤頒獎禮，在台上被發現下體激凸現形，「動L」成為當晚熱話，受訪時，Tim尷尬話因為諗起老婆楊洛婷，笑謂：「呢排做gym，令蛋白質上升」又爆連老婆都留意到佢「動L」，反問佢係咪諗起自己？當時記者問Tim是否準備同太太再造人追仔？Tim笑答：「每晚我都準備好，（幾時追仔？）就今晚啦。」又被笑可以與陳柏宇組男團，Tim即笑說到時現場所有女性會噴血，相當有自信！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！