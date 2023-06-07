42歲楊洛婷公眾場合一個舉動令老公Tim再次「動L」 網民：有個索老婆好難忍

港姐楊洛婷（Rabeea）與Dear Jane主音黃天翱（Tim）結婚踏入第九年，是圈中模範夫妻，經常人前人後放閃。楊洛婷婚後生了一對子女，但身材依然勁fit，見她不時在社交網站大方的分享火辣泳衣照，相當吸睛，同時楊洛婷也是圈中出名的索媽之一。日前Tim兩公婆一齊出席活動，Rabeea以性感晚裝現身，大晒美好身形，老公Tim合照時不禁手摸太太翹臀，竟然被發現有生理反應？