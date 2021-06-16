楊淇受疫情影響手停口停 轉行做大學保安員 為復出幕前辭職

現年36歲的楊淇，近年甚少有幕前演出，日前被發現身穿制服在大學任職女保安員，她直認不諱，表示受疫情影響冇工開，所以找了份保安員工作作長工，不過她始終醉心演藝事業，將於9月復出，與游學修及白只等演出舞台劇，從新出發。

撰文：東方新地 圖片：楊淇IG