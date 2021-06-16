楊淇受疫情影響手停口停 轉行做大學保安員 為復出幕前辭職
現年36歲的楊淇，近年甚少有幕前演出，日前被發現身穿制服在大學任職女保安員，她直認不諱，表示受疫情影響冇工開，所以找了份保安員工作作長工，不過她始終醉心演藝事業，將於9月復出，與游學修及白只等演出舞台劇，從新出發。
撰文：東方新地 圖片：楊淇IG
楊淇人間蒸發一年
曾是張艾嘉愛將，04年憑電影《20 30 40》獲金馬獎、金像獎最佳女配角提名的楊淇，入行廿年一直專注演戲，無論是電影、舞台劇、電視劇都有涉獵。但近一年甚少見到楊淇的演出，好似人間蒸發的她日前被傳媒指她在大學校園任職保安，消息令外界相當驚訝。
楊淇在大學校園巡邏
日前楊淇被發現身穿保安員制服，在大學校園內巡邏，事後她接受訪問時回應，表示一直都是Slash族做多份兼職，侍應、廚房、花店職員等，可惜因疫情最嚴重時餐廳無法開門營業，冇工開面對經濟壓力之餘，每天在家相當冇安全感，故決定找一份長工。楊淇指保安工作令她獲益良多，豐富其人生對將來演戲相當有幫助，至今已做了近一年。
楊淇為復出已辭職
即使為生活要轉行做保安，但楊淇從未放棄演戲工作，將於9月與游學修、白只等演出舞台劇《久天長地》，已定7月開始排戲，故她已請辭保安工作，最後工作日是月底，到時她又再全心投入幕前工作。
最緊要活得開心
楊淇被迫短暫轉行，最大的感受就是做甚麼工作也好，最重要活得開心，她說：「其實身邊好多朋友都因為疫情做唔到自己原本做緊嘅工作，甚至要轉行，其實做咩行業都冇所謂，最緊要活得開心同安穩。工作只係人生嘅一部份，我覺得只要一日仲有生命，我哋都仲有機會去延續自己熱愛嘅事情，只要繼續行，一定有出路，疫情總有一日會完結。」
當年出道光芒四射
楊淇早年被導演陳果發掘，拍廣告出身，之後投身演藝界拍電影、電視及舞台劇。04年獲恩師張艾嘉賞識拍電影《20 30 40》，與李心潔等成同門師姐妹。15年楊淇加入王維基旗下HKTV拍《導火新聞線》、《三面形醫》等劇集，可惜港視未能獲發牌照。約滿後的她工作量不多，早前有參與ViuTV劇集《三一如三》及《理想國》的單元《千針百孔》等。