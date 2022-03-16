楊潮凱道出入行13年辛酸史 歷盡低潮含淚感激父母支持 童年被唾棄自稱是廢物

楊潮凱接受林盛斌的《人夫放假約出去滾》訪問，細數十三年演藝生涯，由當初的路人甲，直至有機會執導電影《喜歡你是你》，並憑電影獲第29屆澳洲Mardi Gras Film Festival觀眾選為最佳劇情片﹗楊潮凱自爆其實當初入讀藝訓班只因貪小便宜，同時他又提到從小在讀書叻的兄姊比較下成長，被父母唾棄，連自己都覺得是一件廢物，提起父母即時眼有淚光﹗