楊潮凱道出入行13年辛酸史 歷盡低潮含淚感激父母支持 童年被唾棄自稱是廢物
楊潮凱藝訓班被戚其義睇中《天與地》演少年陳豪
39歲楊潮凱09年入讀無綫藝員訓練班，被戚其義提拔在《天與地》飾演陳豪的年輕版，成為他首部劇集，他指算是其代表作之一，不過到畢業後只能演路人甲，入行十三年的楊潮凱直言從無想過當演員。
楊潮凱成績差自稱廢物 被父母唾棄
楊潮凱在《人夫放假約出去滾》 節目透露年少時花最多時間是在足球場上，因而練得一腳好球技，佢話：「由小五開始就跟哥哥一起去踢足球，每朝10點踢到下午6點先返屋企吃飯，係訓練出來。」而談到學業方面，楊潮凱形容自己是廢物，成績總是給媽媽唾棄，因為哥哥和姐姐的成績都非常好，都先後入了大學，楊潮凱話：「經常被阿媽話學吓你阿哥家姐啦﹗」。
楊潮凱發奮終考上大學
楊潮凱透露學業成績向來麻麻，因哥哥和姐姐也先後升讀大學，令他發奮都要考上大學，唔想再被人睇死：「我要證明畀人睇，我可以讀大學。」不過成績當然不會一步登天，佢話：「第一次會考得10分，第2次考就厲害喇，11分！」他補充自己是第二次會考之後才發奮，林盛斌笑說：「即係第一次頹廢，第二次都係頹廢，第三次就努力喇。」楊潮凱補充沒有第三次，因用兩次會考的最好成績綜合一起，一共13分剛好讀到中六。然後他在中六開始的第一天，每天放學後就到自修室溫習，直到晚上10點才離開，重復這個動作一年半，其後成功考入香港城市大學。
選修科目非為入娛樂圈 大學師姐係薛凱琪
楊潮凱在香港城市大學中修讀創意媒體，薛凱琪是其師姐，他直言選讀創意媒體，並韭為了畢業後做相關工作，更沒想過以演員為終身職業，更加沒想過會入娛樂圈。純粹是因為創意媒體在當時的學術要求，相對其他學系較低，會容易考入，而且比較著重過去的履歷。楊潮凱認為在中學時期參與過舞台劇，會比較容易考上，故才入讀這科。
楊潮凱美國交流成人生轉捩點
楊潮凱指雖然入讀大學初時，目標不明確，但修讀創意媒體後令他眼界大開，發現原來電影是和自己想像中的另一回事。大學三年級時，楊潮凱去了美國芝加哥當交流生，他形容那時候是他的人生轉捩點：「嗰四個月係我人生中最開心嘅一段時光。」當時不但學懂演戲、膠卷拍攝、進修音樂，更加是真正的浸淫在藝術的氛圍。其後，楊潮凱受到當時的美國老師啟發，才發掘到演戲的天賦及興趣。
楊潮凱自爆讀藝訓班因為貪「津貼」
楊潮凱從美國交流後返香港，剛好無綫藝員訓練班招生，09年他參加第23期藝員訓練班，楊潮凱笑指其實因為有人工收，又能滿足自己的興趣，他指：「當時嘅諗法係好簡單，覺得有得學習戲劇，加上原來藝員訓練班有津貼喎，仲唔係一石二鳥。」楊潮凱便成為他畢業後第一份工，他指最常演演路人甲，只差死屍冇演過。多年來，他最為人深刻印象的作品有《法證先鋒4》演一名智障人士，以及《鐵探》中演的高智商奸角，證明他能駕馭不同風格的角色。
《宮心計》演簡單動作戲被導演斥「打得好肉酸」
林盛斌問到過去十三年演藝生涯最畢生難忘經歷，楊潮凱表示曾於劇集《宮心計》演侍衛，戲份不多但有簡單的動作場面，卻被導演要求看重播，並當場直斥他「打得好核突，好肉酸﹗」，自此楊潮凱立下目標要學好功夫，並跟冼師傅學武術：「嗰次嘅經驗令我好明白，你唔Ready你自己，就算個機會畀咗你都無用。」後來再次重遇那位導演，終獲得對方讚賞，楊潮凱表示當刻非常開心，努力沒有白費，最重要是知道自己弱項，便努力加強及改進。
大爆《衝上雲霄II》吳鎮宇背後一面
其後，楊潮凱分享拍攝劇集《衝上雲霄II》時，與影帝吳鎮宇一起拍攝群戲，即使鏡頭完全拍不到吳鎮宇，但他依然落力去演，以令同場演員可以連貫性地投入及懂如何畀反應，這件事令楊潮凱相當難忘及佩服對方，大讚對方這個行動是對所有演員及幕後的一種尊重，視吳鎮宇為自己學習對象。
楊潮凱最感動被記者訪問
林盛斌問到楊潮凱何時感到自己正在上位，他坦言從來不感到自己上位，只是開心每次有劇上會有觀眾認得。楊潮凱回想當年於訓練班畢業不足半年，他便獲派於劇集《天與地》飾演陳豪的年輕版：「最大嘅分別就嗰時拍《天與地》，套劇出街好受關注，好多話題，大家都好熱烈去討論，估唔到大家都好留意我哋呢幾個後生仔，以前喺記者招會，只會見住記者去採訪主角，但嗰時記者朋友會話：『潮凱，過嚟傾兩句吖﹗』原來有人會問我嘢，會想知我啲嘢。」
工作辛酸 全靠父母無限量支持
楊潮凱指他與媽媽多年來會剪下有關他的報導，認為剪報能證明他所付出的努力，更是給父母一個交代。楊潮凱一提到媽媽就開始眼濕濕，哽咽憶述媽媽不時會問：「今年有無提名？你個角色幾好㗎，幾得人鍾意㗎，好多人都話好㗎？」，但卻令到楊潮凱對於沒有被提名而無法交代。他自知父母非常期待自己在舞台上發光發亮的一刻，坦言感到虧欠父母。
還是嬰兒時的楊潮凱和母親﹗（圖片來源：[email protected]）
楊潮凱中一搵到人生目標 自覺對父母感虧欠
楊潮凱小時候不愛讀書，只愛踢波，在中一左右找到自己的人生目標「結他」，因當時非常流行音樂，而自己的偶像是beyond，不但參與學校的結他班，後來更開始學彈電結他，再自己創作、夾band。中三開始楊潮凱就參加話劇班、參與舞台劇，長大後就參加藝員訓練班，父母從來都很支持：「好！去試下！」，簡單一句，足以成為他的強心針。家人更利用不同的方式去為他加油，例如身邊的叔叔都會跟他們說見到楊潮凱的幕前演出。他非常感恩有如此支持自己的家人，令他放心去完演員夢。
其後楊潮凱一度激動強忍淚水，指演藝圈這條路，令他感到很無力，不知道應該如何進步，但父母沒有要求過他交出任何成績，爸爸說：「最緊要有嘢做就得！」，一直無限量支持，令到他可以專注做自己想做的事，亦有勇氣去嘗試新東西。
激動感激父母支持：
少年愛蒲足球場遇見袁偉豪：
https://www.youtube.com/watch?v=7IbB97JrJWM
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