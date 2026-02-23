「周秀娜勁敵」收律師信 瑜伽教室爆意外遭索8萬 怒斥碰瓷黨：Chi X sin

昨日37歲前性感女神楊焉在社交網發文，透露自己開設的瑜伽教室遭學生索償8萬元，事緣去年10月底有租場學生在廁所掛袋時發生意外撞傷頭部，對方律師女友隨即發出掛號信要求賠償。楊焉怒斥對方是「碰瓷黨」勒索，強調現場已貼有警告標語，質疑遇上無理索償。

楊焉瑜伽教室爆意外 學生掛袋撞頭

楊焉在帖文中詳述這宗發生在去年10月底的意外，當時她不在香港，回港後發現瑜伽教室廁所的掛衫架及廁紙架無故損壞。一星期後租場老師才向她交代事件經過，楊焉寫道「租場老師同我講個學生發生咗意外整親個頭，廁所個掛衫架唔夠力，個學生成個袋跌咗落嚟揼中自己個頭，然後話準備告我地」。她表示事後租場老師未有再更新情況，自己亦忘記向保險公司申請索償。

律師女友發掛號信 索償8萬包括心靈補償

據楊焉透露，傷者的律師女朋友當日亦在場目睹意外，事後主動寄出掛號信提出索償要求。楊焉在帖文中寫道「佢車費、醫生費連埋條友既ID，心靈補償要5萬，件事要claim 8萬」，對於高額索償感到震驚。她強調瑜伽教室內設有大約20個儲物櫃且空間寬敞，該掛勾上方已清楚貼有「不能承重、不能掛袋」的警告標語，告示板也有寫明「自己要照顧自己安全」的提醒。

楊焉怒斥碰瓷黨 質疑律師行操守

面對無理索償，楊焉直斥對方「Chi X sin（黐線）」，更對律師行的做法提出強烈質疑。她在帖文中寫道「上網睇過間律師行嘅website，乜都做，幫人申訴公義、有為民請命，但係喺度蝦小店！標語告示唔睇，畀自己掛上去個袋揼中自己個頭、整爛人哋啲嘢，反過嚟告返我地」。楊焉認為對方明顯無視現場警告標語，反而因自己疏忽造成意外後倒打一耙，懷疑遇上專業「碰瓷黨」勒索。

網民力撐楊焉 建議尋求法律援助

楊焉的遭遇引起網民熱烈討論，不少人都認為她是無辜受害者，紛紛留言支持。有網民建議「搵返自己律師，呢啲明顯係想嚇你俾錢」，亦有人提醒「記住保留所有證據，包括現場相片同警告標語」。部分網民更分享類似經歷，指出「依家好多人專門搵小店麻煩，因為知道小店主怕麻煩會私下和解」，建議楊焉堅持到底不要妥協。

楊焉 瑜伽教室 事主透過律師朋友發掛號信。（圖片來源：IG@yogicarol）
楊焉 瑜伽教室 （圖片來源：IG@yogicarol）
楊焉 瑜伽教室 （圖片來源：IG@yogicarol）
楊焉 瑜伽教室 Carol拍攝事發現場（圖片來源：IG@yogicarol）
Carol拍攝事發現場（圖片來源：IG@yogicarol）
楊焉 瑜伽教室 （圖片來源：IG@yogicarol）
楊焉 瑜伽教室 （圖片來源：IG@yogicarol）
楊焉 瑜伽教室 楊梓瑤大肚後如常教瑜伽。（圖片來源：楊梓瑤IG）
楊梓瑤大肚後如常教瑜伽。（圖片來源：楊梓瑤IG）
楊焉 瑜伽教室 （圖片來源：新傳媒圖片）
楊焉 瑜伽教室 E級巨乳加上各種嫵媚甫士，當年真係迷倒唔少男士！（圖片來源：新傳媒圖片）
E級巨乳加上各種嫵媚甫士，當年真係迷倒唔少男士！（圖片來源：新傳媒圖片）
楊焉 瑜伽教室 （圖片來源：新傳媒圖片）
楊焉 瑜伽教室 （圖片來源：楊梓瑤IG）
楊焉 瑜伽教室 「浸大E神」曾兩度改名，及後用回原名楊梓瑤而棄用藝名楊焉，轉行做瑜人伽導師﹗（圖片來源：楊梓瑤IG）
「浸大E神」曾兩度改名，及後用回原名楊梓瑤而棄用藝名楊焉，轉行做瑜人伽導師﹗（圖片來源：楊梓瑤IG）
楊焉 瑜伽教室 （圖片來源：新傳媒圖片）
楊焉 瑜伽教室 Carol曾修讀浸會大學國際學院的通識及文化研究副學士課程。（圖片來源：新傳媒圖片）
Carol曾修讀浸會大學國際學院的通識及文化研究副學士課程。（圖片來源：新傳媒圖片）
楊焉 瑜伽教室 （圖片來源：新傳媒圖片）
楊焉 瑜伽教室 （圖片來源：新傳媒圖片）
楊焉 瑜伽教室 （圖片來源：新傳媒圖片）
楊焉 瑜伽教室 楊焉轉型做瑜伽導師後，經常做許多高難度動作（圖片來源：ig＠yogicarol）
楊焉轉型做瑜伽導師後，經常做許多高難度動作（圖片來源：ig＠yogicarol）
楊焉 瑜伽教室 她突然失手，頭部撞向水吧，並在眾目睽睽之下從空中墜落，背部重重地摔在地上（圖片來源：youtube＠Carol Yeung）
她突然失手，頭部撞向水吧，並在眾目睽睽之下從空中墜落，背部重重地摔在地上（圖片來源：youtube＠Carol Yeung）
楊焉 瑜伽教室 楊焉的丈夫立即上前協助，但她當時痛得無法開口（圖片來源：youtube＠Carol Yeung）
楊焉的丈夫立即上前協助，但她當時痛得無法開口（圖片來源：youtube＠Carol Yeung）
楊焉 瑜伽教室 楊焉坦言有機會行唔到路（圖片來源：youtube＠Carol Yeung）
楊焉坦言有機會行唔到路（圖片來源：youtube＠Carol Yeung）
楊焉 瑜伽教室 楊焉表示以後有許多運動都未必做到，包括自己最喜歡的倒立（圖片來源：youtube＠Carol Yeung）
楊焉表示以後有許多運動都未必做到，包括自己最喜歡的倒立（圖片來源：youtube＠Carol Yeung）
楊焉 瑜伽教室 楊焉對自己當初的決定感到非常後悔，她希望透過分享這次經歷讓大家避免類似的危險行為（圖片來源：youtube＠Carol Yeung）
楊焉對自己當初的決定感到非常後悔，她希望透過分享這次經歷讓大家避免類似的危險行為（圖片來源：youtube＠Carol Yeung）

