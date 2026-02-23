「周秀娜勁敵」收律師信 瑜伽教室爆意外遭索8萬 怒斥碰瓷黨：Chi X sin

昨日37歲前性感女神楊焉在社交網發文，透露自己開設的瑜伽教室遭學生索償8萬元，事緣去年10月底有租場學生在廁所掛袋時發生意外撞傷頭部，對方律師女友隨即發出掛號信要求賠償。楊焉怒斥對方是「碰瓷黨」勒索，強調現場已貼有警告標語，質疑遇上無理索償。