「周秀娜勁敵」收律師信 瑜伽教室爆意外遭索8萬 怒斥碰瓷黨：Chi X sin
廣告
昨日37歲前性感女神楊焉在社交網發文，透露自己開設的瑜伽教室遭學生索償8萬元，事緣去年10月底有租場學生在廁所掛袋時發生意外撞傷頭部，對方律師女友隨即發出掛號信要求賠償。楊焉怒斥對方是「碰瓷黨」勒索，強調現場已貼有警告標語，質疑遇上無理索償。
楊焉瑜伽教室爆意外 學生掛袋撞頭
楊焉在帖文中詳述這宗發生在去年10月底的意外，當時她不在香港，回港後發現瑜伽教室廁所的掛衫架及廁紙架無故損壞。一星期後租場老師才向她交代事件經過，楊焉寫道「租場老師同我講個學生發生咗意外整親個頭，廁所個掛衫架唔夠力，個學生成個袋跌咗落嚟揼中自己個頭，然後話準備告我地」。她表示事後租場老師未有再更新情況，自己亦忘記向保險公司申請索償。
律師女友發掛號信 索償8萬包括心靈補償
據楊焉透露，傷者的律師女朋友當日亦在場目睹意外，事後主動寄出掛號信提出索償要求。楊焉在帖文中寫道「佢車費、醫生費連埋條友既ID，心靈補償要5萬，件事要claim 8萬」，對於高額索償感到震驚。她強調瑜伽教室內設有大約20個儲物櫃且空間寬敞，該掛勾上方已清楚貼有「不能承重、不能掛袋」的警告標語，告示板也有寫明「自己要照顧自己安全」的提醒。
楊焉怒斥碰瓷黨 質疑律師行操守
面對無理索償，楊焉直斥對方「Chi X sin（黐線）」，更對律師行的做法提出強烈質疑。她在帖文中寫道「上網睇過間律師行嘅website，乜都做，幫人申訴公義、有為民請命，但係喺度蝦小店！標語告示唔睇，畀自己掛上去個袋揼中自己個頭、整爛人哋啲嘢，反過嚟告返我地」。楊焉認為對方明顯無視現場警告標語，反而因自己疏忽造成意外後倒打一耙，懷疑遇上專業「碰瓷黨」勒索。
網民力撐楊焉 建議尋求法律援助
楊焉的遭遇引起網民熱烈討論，不少人都認為她是無辜受害者，紛紛留言支持。有網民建議「搵返自己律師，呢啲明顯係想嚇你俾錢」，亦有人提醒「記住保留所有證據，包括現場相片同警告標語」。部分網民更分享類似經歷，指出「依家好多人專門搵小店麻煩，因為知道小店主怕麻煩會私下和解」，建議楊焉堅持到底不要妥協。
圖片來源：IG@yogicarol、楊梓瑤IG、新傳媒圖片、ig＠yogicarol、youtube＠Carol Yeung資料或影片來源：原文刊於新假期