楊秀惠人日報喜宣布誕第三胎「成功追仔」 兩寶貝女樣貌未曝光勁神秘
今日初七（2月4日）人日，40歲楊秀惠在網上報喜，宣布再度榮升人母，迎來了她的囝囝出世。照片中，她抱著寶寶，滿臉母愛，幸福感溢於言表，大方分享「成功追仔」嘅滿足！
楊秀惠再度榮升人母「成功追仔」
楊秀惠發文：「很高興在農曆新年前迎接了新的家庭成員回家，我們全家人都很開心，兩位姐姐都很高興多了個龍弟弟🐲陪他們玩。多謝所有醫生和護士的幫忙，一切都非常順利。 感恩感激❤️祝大家新年快樂✨人日快樂」不少圈中好友陳敏之、胡杏兒、姚子羚等送祝福！
楊秀惠在2019年與圈外男友秘婚，之後淡出幕前，專心經營其美容王國，「升呢」做生意女強人，2020年她於馬來西亞秘密生女，及後2022年再誕下二女，一家四口溫馨過日子，現在再宣布兒子出世，一家非常熱鬧！
楊秀惠被寸「唔使做」發長文逐點反擊
自2013年以百萬資金創立「楊秀惠美妝店」開始，她的商業版圖迅速拓展至新加坡、馬來西亞、澳門及其他海外地區。儘管楊秀惠在商業上取得成功，但她也面對不少質疑和偏見。有人認為她的成功是「不勞而獲」，對此，楊秀惠在社交媒體上作出了回應：「最近幾位很久不見的朋友不約而同地問我在忙什麼。我告訴他們我在管理自己的公司、生意和照顧小孩，結果他們立刻回了一句『那就是不用做啦！』這讓我思考，為什麼管理自己的公司、生意就等於『不用做』呢？ 」
她首先解釋，經營一門生意需要投入大量的心血和計劃。楊秀惠再對那些持有偏見觀點人士反擊：「即使別人不理解不明白，也無所謂，因為這並不會阻礙我繼續努力向前進，我依然會堅持自己的選擇，因為這是我人生的道路」，「我深知，只有非常努力，才能讓自己的成果看起來毫不費力」。
楊秀惠大方分享財務自由心得
楊秀惠曾在一段影片中分享了她的心得，提到她的收入雖然並非淨賺一億，但在扣除成本後，收入足以令她達到財務自由的程度。她說：「財務自由讓我可以選擇自己喜歡做的事情，就像過去幾年我推掉了很多主角的角色，我甚至將無綫預支給我的人工一次性還給了他們。其實只要我繼續在無綫工作，我是不需要還錢給他們的，但我選擇去做自己喜歡做的事情，所以把錢還給了無綫。財務自由不僅讓我可以做自己喜歡做的事情，也是一種拒絕的能力。」
富貴老公神秘背景曝光家住渣甸山
2019年，楊秀惠低調與富貴男友葉世揚結婚，並在婚後迎來了兩個女兒。楊秀惠的丈夫身份背景一直是個謎。有傳言指出楊秀惠的丈夫出生於一個富裕家庭，並且家住在渣甸山。
直到2020年，楊秀惠提前解約，正式離開TVB，專心發展美容生意和照顧家庭。其實，早在2013年，楊秀惠就創立了網店「楊秀惠美妝店」，從事美容產品代理生意，業務擴展至新加坡、馬來西亞、澳門和其他海外地區，短短幾年內生意額就突破了1億！