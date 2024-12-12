楊秀惠創業賺過億 闊太生活被寸「唔使做」富貴老公神秘背景曝光
楊秀惠被寸「唔使做」發長文逐點反擊
自2013年以百萬資金創立「楊秀惠美妝店」開始，她的商業版圖迅速拓展至新加坡、馬來西亞、澳門及其他海外地區。儘管楊秀惠在商業上取得成功，但她也面對不少質疑和偏見。有人認為她的成功是「不勞而獲」，對此，楊秀惠在社交媒體上作出了回應：「最近幾位很久不見的朋友不約而同地問我在忙什麼。我告訴他們我在管理自己的公司、生意和照顧小孩，結果他們立刻回了一句『那就是不用做啦！』這讓我思考，為什麼管理自己的公司、生意就等於『不用做』呢？ 」
她首先解釋，經營一門生意需要投入大量的心血和計劃。楊秀惠再對那些持有偏見觀點人士反擊：「即使別人不理解不明白，也無所謂，因為這並不會阻礙我繼續努力向前進，我依然會堅持自己的選擇，因為這是我人生的道路」，「我深知，只有非常努力，才能讓自己的成果看起來毫不費力」。
楊秀惠大方分享財務自由心得
楊秀惠曾在一段影片中分享了她的心得，提到她的收入雖然並非淨賺一億，但在扣除成本後，收入足以令她達到財務自由的程度。她說：「財務自由讓我可以選擇自己喜歡做的事情，就像過去幾年我推掉了很多主角的角色，我甚至將無綫預支給我的人工一次性還給了他們。其實只要我繼續在無綫工作，我是不需要還錢給他們的，但我選擇去做自己喜歡做的事情，所以把錢還給了無綫。財務自由不僅讓我可以做自己喜歡做的事情，也是一種拒絕的能力。」
富貴老公神秘背景曝光家住渣甸山
2019年，楊秀惠低調與富貴男友葉世揚結婚，並在婚後迎來了兩個女兒。楊秀惠的丈夫身份背景一直是個謎。有傳言指出楊秀惠的丈夫出生於一個富裕家庭，並且家住在渣甸山。
直到2020年，楊秀惠提前解約，正式離開TVB，專心發展美容生意和照顧家庭。其實，早在2013年，楊秀惠就創立了網店「楊秀惠美妝店」，從事美容產品代理生意，業務擴展至新加坡、馬來西亞、澳門和其他海外地區，短短幾年內生意額就突破了1億！
十六年後的終極下巴
40歲的楊秀惠參選華裔小姐入行，當年與無綫簽約後即憑住鄰家女孩的清純氣質，迅速擔正劇集《赤沙印記＠四葉草.2》做主角，青春無敵的她因baby fat而顯得一臉稚氣，但其「包包臉」及下巴隨住時間的進化愈來愈尖削，期間更有傳她因注射botox而出現「歪臉」情況，一度惹來「變臉」疑雲，楊秀惠否認曾以botox瘦臉，堅稱是化妝及按摩面部的效果。經過幾年的演變，楊秀惠歪面回復正常，更開拓其美容事業，自己仲做埋生招牌，終極五官、面形同下巴變得好省鏡。