楊秀惠創業賺過億 闊太生活被寸「唔使做」富貴老公神秘背景曝光

40歲的前TVB花旦楊秀惠從螢光幕前的花旦到商界的佼佼者，人生軌跡可謂精彩絕倫。自創立美容品牌後，她的業務迅速擴展至海外，生意額突破一億，成為不少人眼中的成功典範。然而她在社交媒體上被寸「唔使做」，她馬上霸氣反擊！

